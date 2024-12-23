"Свои люди": Лукашенко считает, что Киев будет сотрудничать с Москвой и Минском - 23.12.2024 Украина.ру
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"Свои люди": Лукашенко считает, что Киев будет сотрудничать с Москвой и Минском
"Свои люди": Лукашенко считает, что Киев будет сотрудничать с Москвой и Минском - 23.12.2024 Украина.ру
"Свои люди": Лукашенко считает, что Киев будет сотрудничать с Москвой и Минском
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 23 декабря на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным в Минске заверил, что со временем Киев будет сотрудничать с Белоруссией и Россией
2024-12-23T12:30
2024-12-23T12:30
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александр лукашенко
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"Думаю, что со временем и Киев будет работать с нами. Никуда они не денутся, потому что все-таки мы люди свои. Всякое в жизни бывает, но, думаю, нормализуем мы с ними отношения", - сказал Лукашенко.На этой же встрече он высказал мнение, что в скором времени и Европа откроется для сотрудничества с Минском и Москвой.Подробнее о выгоде сотрудничества - в материале Эксперт: Если страны Северной Европы хотят обеспечить свою безопасность, им нужно сотрудничать с Россией на сайте Украина.ру.
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новости, киев, москва, россия, александр лукашенко, сергей собянин
Новости, Киев, Москва, Россия, Александр Лукашенко, Сергей Собянин

"Свои люди": Лукашенко считает, что Киев будет сотрудничать с Москвой и Минском

12:30 23.12.2024
 
Фото: https://fhr.ru/Александр Лукашенко
Фото: https://fhr.ru/Александр Лукашенко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 23 декабря на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным в Минске заверил, что со временем Киев будет сотрудничать с Белоруссией и Россией
"Думаю, что со временем и Киев будет работать с нами. Никуда они не денутся, потому что все-таки мы люди свои. Всякое в жизни бывает, но, думаю, нормализуем мы с ними отношения", - сказал Лукашенко.
На этой же встрече он высказал мнение, что в скором времени и Европа откроется для сотрудничества с Минском и Москвой.
"Откроется в том плане, что Европа не может без России существовать. Без нас она существовать не может", - объяснил Лукашенко.
Подробнее о выгоде сотрудничества - в материале Эксперт: Если страны Северной Европы хотят обеспечить свою безопасность, им нужно сотрудничать с Россией на сайте Украина.ру.
 
НовостиКиевМоскваРоссияАлександр ЛукашенкоСергей Собянин
 
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