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"Свои люди": Лукашенко считает, что Киев будет сотрудничать с Москвой и Минском

"Свои люди": Лукашенко считает, что Киев будет сотрудничать с Москвой и Минском - 23.12.2024 Украина.ру

"Свои люди": Лукашенко считает, что Киев будет сотрудничать с Москвой и Минском

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 23 декабря на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным в Минске заверил, что со временем Киев будет сотрудничать с Белоруссией и Россией

2024-12-23T12:30

2024-12-23T12:30

2024-12-23T12:30

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"Думаю, что со временем и Киев будет работать с нами. Никуда они не денутся, потому что все-таки мы люди свои. Всякое в жизни бывает, но, думаю, нормализуем мы с ними отношения", - сказал Лукашенко.На этой же встрече он высказал мнение, что в скором времени и Европа откроется для сотрудничества с Минском и Москвой.Подробнее о выгоде сотрудничества - в материале Эксперт: Если страны Северной Европы хотят обеспечить свою безопасность, им нужно сотрудничать с Россией на сайте Украина.ру.

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новости, киев, москва, россия, александр лукашенко, сергей собянин