https://ukraina.ru/20241223/1059869952.html

Мало работают, но не забывают про TikTok: бразильские наемники удивили даже ВСУ

Мало работают, но не забывают про TikTok: бразильские наемники удивили даже ВСУ - 23.12.2024 Украина.ру

Мало работают, но не забывают про TikTok: бразильские наемники удивили даже ВСУ

Наемники из Бразилии создали группу Expeditionaries, чтобы воевать на стороне Киева. При этом "дикие гуси" активно делятся в соцсетях не только личной информацией, но и тем, где и чем воюют

2024-12-23T10:44

2024-12-23T10:44

2024-12-23T10:49

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вооруженные силы украины

иностранные наемники

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В частности, один из участников формирования с ником macaco_one рассказал подписчикам о выданном ему автомате Калашникова, а затем похвастался тем, что стал использовать бельгийский ручной пулемёт FN Minimi Mk2.Его сообщник с ником meowspec не стал скрывать от всемирной паутины, что ранее служил в бразильской военной авиации, а другой наемник - Джон Виктор - рассказал, что был частью специального подразделения военной полиции штата Рио-де-Жанейро.Издание "Аргументы и факты" уточняет, что бразильские наемники считаются в ВСУ самыми ненадежными, потому что мало работают и совершают много преступлений.В понедельник, 23 декабря, в СМИ появилась информация о том, что российские военные уничтожили группу иностранных наемников ВСУ, пытавшихся сбежать из Великой Новоселки. Чуть раньше во время зачистки Курахово ВС РФ уничтожили группу польских наемников.Еще по теме: ВС РФ накрыли группу колумбийских наемников ВСУ. Рожин назвал точное число.

https://ukraina.ru/20241218/1059751530.html

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россия, бразилия, киев, вооруженные силы украины, иностранные наемники