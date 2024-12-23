https://ukraina.ru/20241223/1059869952.html
Мало работают, но не забывают про TikTok: бразильские наемники удивили даже ВСУ
Мало работают, но не забывают про TikTok: бразильские наемники удивили даже ВСУ - 23.12.2024 Украина.ру
Мало работают, но не забывают про TikTok: бразильские наемники удивили даже ВСУ
Наемники из Бразилии создали группу Expeditionaries, чтобы воевать на стороне Киева. При этом "дикие гуси" активно делятся в соцсетях не только личной информацией, но и тем, где и чем воюют
2024-12-23T10:44
2024-12-23T10:44
2024-12-23T10:49
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бразилия
киев
вооруженные силы украины
иностранные наемники
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В частности, один из участников формирования с ником macaco_one рассказал подписчикам о выданном ему автомате Калашникова, а затем похвастался тем, что стал использовать бельгийский ручной пулемёт FN Minimi Mk2.Его сообщник с ником meowspec не стал скрывать от всемирной паутины, что ранее служил в бразильской военной авиации, а другой наемник - Джон Виктор - рассказал, что был частью специального подразделения военной полиции штата Рио-де-Жанейро.Издание "Аргументы и факты" уточняет, что бразильские наемники считаются в ВСУ самыми ненадежными, потому что мало работают и совершают много преступлений.В понедельник, 23 декабря, в СМИ появилась информация о том, что российские военные уничтожили группу иностранных наемников ВСУ, пытавшихся сбежать из Великой Новоселки. Чуть раньше во время зачистки Курахово ВС РФ уничтожили группу польских наемников.Еще по теме: ВС РФ накрыли группу колумбийских наемников ВСУ. Рожин назвал точное число.
https://ukraina.ru/20241218/1059751530.html
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россия, бразилия, киев, вооруженные силы украины, иностранные наемники
Мало работают, но не забывают про TikTok: бразильские наемники удивили даже ВСУ
10:44 23.12.2024 (обновлено: 10:49 23.12.2024)
Наемники из Бразилии создали группу Expeditionaries, чтобы воевать на стороне Киева. При этом "дикие гуси" активно делятся в соцсетях не только личной информацией, но и тем, где и чем воюют
В частности, один из участников формирования с ником macaco_one рассказал подписчикам о выданном ему автомате Калашникова, а затем похвастался тем, что стал использовать бельгийский ручной пулемёт FN Minimi Mk2.
Его сообщник с ником meowspec не стал скрывать от всемирной паутины, что ранее служил в бразильской военной авиации, а другой наемник - Джон Виктор - рассказал, что был частью специального подразделения военной полиции штата Рио-де-Жанейро.
Издание "Аргументы и факты" уточняет, что бразильские наемники считаются в ВСУ самыми ненадежными, потому что мало работают и совершают много преступлений.
Бразильцы из "Пель Апокалипсис" заслужили себе неоднозначную репутацию на Украине, так как главным оружием этих наемников является телефон. Их соцсети полны кадров на фоне разбитой техники в полном снаряжении и солнцезащитных очках. В списках новобранцев "Интернационального легиона" из 510 наемников можно насчитать 60 бразильцев. Больше было поставлено только из США - 70 человек", - уточнило издание.
В понедельник, 23 декабря, в СМИ появилась информация о том, что российские военные уничтожили группу иностранных наемников ВСУ, пытавшихся сбежать из Великой Новоселки. Чуть раньше во время зачистки Курахово ВС РФ уничтожили группу польских наемников.