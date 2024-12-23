Курахово в огневом окружении: Кнутов о том, куда ВСУ вывели войска и зачем оставили "мясо" и тероборону - 23.12.2024 Украина.ру
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Курахово в огневом окружении: Кнутов о том, куда ВСУ вывели войска и зачем оставили "мясо" и тероборону
Курахово в огневом окружении: Кнутов о том, куда ВСУ вывели войска и зачем оставили "мясо" и тероборону - 23.12.2024 Украина.ру
Курахово в огневом окружении: Кнутов о том, куда ВСУ вывели войска и зачем оставили "мясо" и тероборону
Украинским войскам уже некуда деваться в Курахово. Они успели вывести оттуда наиболее подготовленные части и отправили их в Покровск. А в Курахово ВСУ оставили тероборону или то, что они называют "мясо", то есть мобилизованных. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2024-12-23T06:15
2024-12-23T06:15
новости
курахово
россия
дзержинск (торецк)
юрий кнутов
всу
тероборона
мобилизация
окружение
донбасс
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До физического окружения Курахово осталось немного, российские войска уже подошли к дороге, которая ведет на запад из города. А огневое окружение города уже существует, рассказал эксперт.Поэтому задача – предложить этим украинским частям сдаться. Если откажутся, то "по кусочку будем откусывать и уничтожать", уточнил историк.Под угрозой сдачи находятся несколько городов: Курахово, Покровск (Дзержинск), Мирноград (Димитров), Часов Яр, сообщил эксперт. Покровск — это город, который имеет стратегическое значение. С юга до его окраин осталось около двух километров, хотя российские ДРГ туда уже заходили, указал он."До шахты, на которой добывают коксующийся уголь, примерно восемь километров. Там производится 6,2 миллиона тонн кокса. Если мы забираем шахту, Украине придется ввозить коксующиеся угли, чтобы не остановились заводы по производству металла", — заключил собеседник издания.Полный текст Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов на сайте Украина.ру.О мерах, которые позволят защититься от налетов БПЛА — в интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии на сайте Украина.ру.
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курахово
россия
дзержинск (торецк)
донбасс
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новости, курахово, россия, дзержинск (торецк), юрий кнутов, всу, тероборона, мобилизация, окружение, донбасс, сво, часов яр, детали, украинская армия, спецоперация
Новости, Курахово, Россия, Дзержинск (Торецк), Юрий Кнутов, ВСУ, тероборона, мобилизация, окружение, Донбасс, СВО, Часов Яр, детали, украинская армия, Спецоперация

Курахово в огневом окружении: Кнутов о том, куда ВСУ вывели войска и зачем оставили "мясо" и тероборону

06:15 23.12.2024
 
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Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
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Украинским войскам уже некуда деваться в Курахово. Они успели вывести оттуда наиболее подготовленные части и отправили их в Покровск. А в Курахово ВСУ оставили тероборону или то, что они называют "мясо", то есть мобилизованных. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
До физического окружения Курахово осталось немного, российские войска уже подошли к дороге, которая ведет на запад из города. А огневое окружение города уже существует, рассказал эксперт.
"Украинским войскам уже некуда деваться. Оттуда успели вывести наиболее подготовленные части и отправили их в Покровск. А в Курахово оставили тероборону, или то, что они называют "мясо", мобилизованных, чтобы они оттягивали на себя силы. город контролируется нами на две трети", — подчеркнул Кнутов.
Поэтому задача – предложить этим украинским частям сдаться. Если откажутся, то "по кусочку будем откусывать и уничтожать", уточнил историк.
Под угрозой сдачи находятся несколько городов: Курахово, Покровск (Дзержинск), Мирноград (Димитров), Часов Яр, сообщил эксперт. Покровск — это город, который имеет стратегическое значение. С юга до его окраин осталось около двух километров, хотя российские ДРГ туда уже заходили, указал он.
"До шахты, на которой добывают коксующийся уголь, примерно восемь километров. Там производится 6,2 миллиона тонн кокса. Если мы забираем шахту, Украине придется ввозить коксующиеся угли, чтобы не остановились заводы по производству металла", — заключил собеседник издания.
Полный текст Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов на сайте Украина.ру.
О мерах, которые позволят защититься от налетов БПЛА — в интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 21.12.2024
21 декабря, 03:06
"Шизофрения, как и было сказано". Чем занимается провокатор Майдана Татьяна ЧерноволОдиннадцать лет назад во время раскачки Евромайдана протестующих не раз подхлестывала радикальная националистка Татьяна Черновол, впоследствии прошедшая в Раду по списку "Народного фронта". Западные посольства особое негодование выражали по поводу избиения Черновол, называя его угрозой демократии.
 
НовостиКураховоРоссияДзержинск (Торецк)Юрий КнутовВСУтероборонамобилизацияокружениеДонбассСВОЧасов Ярдеталиукраинская армияСпецоперация
 
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