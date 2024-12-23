https://ukraina.ru/20241223/1059859535.html

Курахово в огневом окружении: Кнутов о том, куда ВСУ вывели войска и зачем оставили "мясо" и тероборону

Курахово в огневом окружении: Кнутов о том, куда ВСУ вывели войска и зачем оставили "мясо" и тероборону - 23.12.2024 Украина.ру

Курахово в огневом окружении: Кнутов о том, куда ВСУ вывели войска и зачем оставили "мясо" и тероборону

Украинским войскам уже некуда деваться в Курахово. Они успели вывести оттуда наиболее подготовленные части и отправили их в Покровск. А в Курахово ВСУ оставили тероборону или то, что они называют "мясо", то есть мобилизованных. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2024-12-23T06:15

2024-12-23T06:15

2024-12-23T06:15

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дзержинск (торецк)

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мобилизация

окружение

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До физического окружения Курахово осталось немного, российские войска уже подошли к дороге, которая ведет на запад из города. А огневое окружение города уже существует, рассказал эксперт.Поэтому задача – предложить этим украинским частям сдаться. Если откажутся, то "по кусочку будем откусывать и уничтожать", уточнил историк.Под угрозой сдачи находятся несколько городов: Курахово, Покровск (Дзержинск), Мирноград (Димитров), Часов Яр, сообщил эксперт. Покровск — это город, который имеет стратегическое значение. С юга до его окраин осталось около двух километров, хотя российские ДРГ туда уже заходили, указал он."До шахты, на которой добывают коксующийся уголь, примерно восемь километров. Там производится 6,2 миллиона тонн кокса. Если мы забираем шахту, Украине придется ввозить коксующиеся угли, чтобы не остановились заводы по производству металла", — заключил собеседник издания.Полный текст Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов на сайте Украина.ру.О мерах, которые позволят защититься от налетов БПЛА — в интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241221/1059784578.html

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