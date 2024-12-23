"Где собирают ремонтируют иностранную технику": в Житомире прогремел взрыв у бронетанкового завода - 23.12.2024 Украина.ру
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"Где собирают ремонтируют иностранную технику": в Житомире прогремел взрыв у бронетанкового завода
"Где собирают ремонтируют иностранную технику": в Житомире прогремел взрыв у бронетанкового завода - 23.12.2024 Украина.ру
"Где собирают ремонтируют иностранную технику": в Житомире прогремел взрыв у бронетанкового завода
В районе житомирского бронетанкового завода, где собирают технику и ремонтируют иностранные танки, раздался сильный взрыв. Об этом 23 декабря агентству РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев
2024-12-23T13:12
2024-12-23T14:05
новости
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всу
техника
военная техника
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Он уточнил, что завод работает в три смены, а также идет постоянное движение военной техники, которую перевозят железнодорожными составами.В понедельник, 23 декабря, Лебедев также обнародовал информацию о том, что российская армия нанесла удар по военному аэродрому ВСУ в Полтавской области. "Миргород Полтавской области получил хороший прилет в действующий военный аэродром. Аэродром находится на юго-восточной окраине города. Насколько удачным был прилет — сведения разнятся. Взрыв был громкий, но возможно сбитие у самой земли", — рассказал Лебедев.Другие темы: Сторожевое, Часов Яр и Терны: что происходит на фронте
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новости, житомир, вс рф, всу, техника, военная техника
Новости, Житомир, ВС РФ, ВСУ, техника, военная техника

"Где собирают ремонтируют иностранную технику": в Житомире прогремел взрыв у бронетанкового завода

13:12 23.12.2024 (обновлено: 14:05 23.12.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 "Град" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север"
Военнослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 Град 44-го армейского корпуса группировки войск Север - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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В районе житомирского бронетанкового завода, где собирают технику и ремонтируют иностранные танки, раздался сильный взрыв. Об этом 23 декабря агентству РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев
"Сопротивление из Житомира сообщает, что взрыв был сильный, шел со стороны южной окраины города, поселка городского типа Новогуйвинское. В этом населенном пункте есть бронетанковый завод, который изготавливает корпуса и производит сборку БТР, БМП... бронированных автомобилей, производит ремонт танков, в том числе иностранного производства", — рассказал Лебедев.
Он уточнил, что завод работает в три смены, а также идет постоянное движение военной техники, которую перевозят железнодорожными составами.
В понедельник, 23 декабря, Лебедев также обнародовал информацию о том, что российская армия нанесла удар по военному аэродрому ВСУ в Полтавской области.
"Миргород Полтавской области получил хороший прилет в действующий военный аэродром. Аэродром находится на юго-восточной окраине города. Насколько удачным был прилет — сведения разнятся. Взрыв был громкий, но возможно сбитие у самой земли", — рассказал Лебедев.
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Взрыв был громкий: ВС РФ ударили по военному аэродрому ВСУ под Полтавой Российская армия нанесла удар по военному аэродрому ВСУ в Полтавской области. Об этом в своем телеграм-канале 23 декабря сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев
Другие темы: Сторожевое, Часов Яр и Терны: что происходит на фронте
 
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