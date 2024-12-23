"Где собирают ремонтируют иностранную технику": в Житомире прогремел взрыв у бронетанкового завода
13:12 23.12.2024 (обновлено: 14:05 23.12.2024)
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 "Град" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север"
В районе житомирского бронетанкового завода, где собирают технику и ремонтируют иностранные танки, раздался сильный взрыв. Об этом 23 декабря агентству РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев
"Сопротивление из Житомира сообщает, что взрыв был сильный, шел со стороны южной окраины города, поселка городского типа Новогуйвинское. В этом населенном пункте есть бронетанковый завод, который изготавливает корпуса и производит сборку БТР, БМП... бронированных автомобилей, производит ремонт танков, в том числе иностранного производства", — рассказал Лебедев.
Он уточнил, что завод работает в три смены, а также идет постоянное движение военной техники, которую перевозят железнодорожными составами.
В понедельник, 23 декабря, Лебедев также обнародовал информацию о том, что российская армия нанесла удар по военному аэродрому ВСУ в Полтавской области.
"Миргород Полтавской области получил хороший прилет в действующий военный аэродром. Аэродром находится на юго-восточной окраине города. Насколько удачным был прилет — сведения разнятся. Взрыв был громкий, но возможно сбитие у самой земли", — рассказал Лебедев.