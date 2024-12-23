https://ukraina.ru/20241223/1059877342.html

"Где собирают ремонтируют иностранную технику": в Житомире прогремел взрыв у бронетанкового завода

"Где собирают ремонтируют иностранную технику": в Житомире прогремел взрыв у бронетанкового завода - 23.12.2024 Украина.ру

"Где собирают ремонтируют иностранную технику": в Житомире прогремел взрыв у бронетанкового завода

В районе житомирского бронетанкового завода, где собирают технику и ремонтируют иностранные танки, раздался сильный взрыв. Об этом 23 декабря агентству РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев

2024-12-23T13:12

2024-12-23T13:12

2024-12-23T14:05

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Он уточнил, что завод работает в три смены, а также идет постоянное движение военной техники, которую перевозят железнодорожными составами.В понедельник, 23 декабря, Лебедев также обнародовал информацию о том, что российская армия нанесла удар по военному аэродрому ВСУ в Полтавской области. "Миргород Полтавской области получил хороший прилет в действующий военный аэродром. Аэродром находится на юго-восточной окраине города. Насколько удачным был прилет — сведения разнятся. Взрыв был громкий, но возможно сбитие у самой земли", — рассказал Лебедев.Другие темы: Сторожевое, Часов Яр и Терны: что происходит на фронте

https://ukraina.ru/20241223/1059876073.html

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новости, житомир, вс рф, всу, техника, военная техника