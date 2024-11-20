https://ukraina.ru/20241120/1059070295.html

Алексей Малинин: Пенсионер Байден дал добро на удары по России, но перед этим заключил договор с Трампом

Алексей Малинин: Пенсионер Байден дал добро на удары по России, но перед этим заключил договор с Трампом - 20.11.2024 Украина.ру

Алексей Малинин: Пенсионер Байден дал добро на удары по России, но перед этим заключил договор с Трампом

Есть два сценария относительно того, почему американские власти прияли именно такое решение. Первый сценарий заключается в том, что Байден и Трамп договорились о такой схеме: Байден, уходя на политическую пенсию, эскалирует конфликт, а Трамп в виде миротворца предлагает тот или иной мирный алгоритм, имея возможность понижать планку противостояния.

2024-11-20T19:00

2024-11-20T19:00

2024-11-20T19:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал учредитель АНО "Центр международного взаимодействия и сотрудничества", член экспертного клуба "Дигория" Алексей Малинин.Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. Ранее помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс фактически подтвердил, что Вашингтон разрешил Киеву наносить удары по территории России ракетами большой дальности.- Алексей Юрьевич, чего больше в решении Запада применить дальнобойное оружие по территории России: политики или военной прагматики?- В подобных решениях присутствует в большей степени политическая составляющая. Американские власти идут на эскалацию конфликта, поддерживая удары вглубь России дальнобойными ракетами. Нас пытаются усадить за стол переговоров путем применения большей силы. Однако западным коллегам следует принять во внимание тот факт, что такой метод с Россией работает плохо, лучше использовать дипломатические усилия.- Почему информация о ракетных ударах подается на Западе противоречиво, иногда со ссылкой на анонимных чиновников?- Это подтвердили официальные лица в США, и удары уже наносятся. Что касается Франции и Британии, то тут ситуация более сложная. Они занимают выжидательную позицию и смотрят, насколько рискованным будет такое решение с их стороны. Германия однозначно заявила, что не разрешит наносить удары ракетами "Таурус" вглубь территории России. Запад не надо воспринимать как единый механизм. Каждая из стран принимает решение, исходя из своей внутренней ситуации.- Вчера Владимир Путин утвердил ядерную доктрину, одним из пунктов которой является положение о нанесении ядерного удара в ответ на агрессию неядерной страны при поддержке стран, обладающих ядерным оружием. Подходим ли мы к необходимости такого ядерного ответа?- Надеюсь, мы не придем к необходимости применять ядерное оружие в военных целях. Думаю, этот сигнал будет принят западными властями при оценке последствий таких решений. Сейчас идет обмен позициями через разного рода сигналы. То есть наше утверждение ядерной доктрины, помимо стандартной процедуры, это сигнал того, что мы готовы защищать свои интересы. И необязательно ядерным оружием. Но мы не будем вестись на попытки к принуждению со стороны западных визави.- Если не давать ответа на дальнобойное оружие, то Западу станет ясно, что можно пересекать и другие красные линии. Например, использовать ПВО НАТО для отражения ракетных атак по Украине.- Ответ на удары дальнобойными ракетами может быть очень разным. Не существует такой дихотомии, а если кто-то ее представляет, то она ложная, что либо мы ничего не делам, либо применяем ядерное оружие.У нас широкий спектр ответных действий. Это и удары по центрам принятия решений на Украине. Вчера ударили по крупному оборонному заводу в Сумах. Можно более интенсивно бить по объектам инфраструктуры. Есть информация, что западные коллеги просили не трогать энергосистему Украины, но у нас есть возможность эти просьбы игнорировать. Не будем забывать и про оборонные заводы, которые принадлежат западным компаниям и которые постепенно возводят на Украине. Они тоже могут оказаться под ударом, хотя их статус отличается от оборонных заводов Украины. Ядерное оружие, как говорят в футболе, фол последней надежды. Сейчас вряд ли можно говорить о его полноценном применении.- Такое впечатление, что уходящая администрация собирается оставить Трампу войну на Украине в наследство. Будет ли он последователен в своих мирных инициативах?- Есть два сценария относительно того, почему американские власти прияли именно такое решение. Первый сценарий заключается в том, что Байден и Трамп договорились о такой схеме: Байден, уходя на политическую пенсию, эскалирует конфликт, а Трамп в виде миротворца предлагает тот или иной мирный алгоритм, имея возможность понижать планку противостояния. Этот сценарий реальный, потому что было много новостей о том, что после победы Трампа были контакты между будущей администрацией и нашим руководством.Есть и второй сценарий. Он для многих исследователей лежит на поверхности. Байден использует свои последние месяцы в Белом доме, чтобы, принимая решение об ударах по России, усложнить переговорные позиции Трампа. Ему будет тяжелее вести мирный процесс, и его электоральные позиции могут ослабнуть.Стоит понаблюдать за тем, какой сценарий более вероятен. В первом случае мы говорим о серьезных закулисных договоренностях, вероятность которых мы не можем четко просчитать.- Зеленский в интервью телеканалу Fox News призвал Трампа понизить цены на нефть, чтобы повлиять на Россию. Может ли новая администрация Белого дома использовать такой экономический рычаг, чтобы продавить идею переговоров о заморозке конфликта по линии боевого соприкосновения?- Трамп не может в одиночку понизить цену на нефть. Власти США неоднократно пытались давить на страны ОПЕК, на Саудовскую Аравию, чтобы понизить цены на нефть, усложнить нам жизнь. Но от понижения цен могут пострадать и другие нефтяные страны. Им совершенно не выгодно это делать.Поскольку эти станы уже не первый год развиваются как все более независимые центры силы, они спокойно подобные попытки отвергают. Поэтому экономические рычаги США ослабевают, потому что они применили огромное количество санкций, а экономика России функционирует, пусть и не идеально. В том числе и за счет взаимодействия с незападными союзниками на различных площадках. Так что если американская администрация и захочет применить рычаги, то не факт, что она сможет это сделать.О поставках противопехотных мин на Украину Хорошая мина при плохой игре: новое решение Байдена по Украине шокировало правозащитников

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, украина, сша, дональд трамп, джо байден, владимир путин, украина.ру, вооруженные силы украины, нато