"Для ВСУ прогноз неутешительный": ВС РФ закрепились в центре Тернов - 23.12.2024 Украина.ру
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"Для ВСУ прогноз неутешительный": ВС РФ закрепились в центре Тернов
"Для ВСУ прогноз неутешительный": ВС РФ закрепились в центре Тернов - 23.12.2024 Украина.ру
"Для ВСУ прогноз неутешительный": ВС РФ закрепились в центре Тернов
Российская армия заняла центр села Терны в Донецкой Народной Республике (ДНР), которое находится под населенными пунктами Лиман и Северск. Об этом 23 декабря сообщило украинское издание "Страна.ua"
2024-12-23T10:52
2024-12-23T10:52
новости
донецкая народная республика
россия
северск
вооруженные силы украины
вс рф
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По его словам, в Терны ВС РФ вводят новую пехоту, и для ВСУ "прогноз не сильно утешительный". "Населенный пункт Терны очень важен для нас, ведь его контроль решает судьбу всего Северского направления, без преувеличений", — добавил военнослужащий ВСУ. Кроме того, в понедельник, 23 декабря, глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что ВС РФ взяли под свой контроль микрорайон "Северный" в Часов Яре в регионе. Также военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что группировка ВСУ попала в "мышеловку" на Времевском направлении в ДНР. Подразделения российской армии прорвались к трассе Гуляйполе — Великая Новоселка. Ранее в новостях: Армия России освободила Красное в ДНР и Лозовую в Харьковской области
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донецкая народная республика
россия
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новости, донецкая народная республика, россия, северск, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Северск, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

"Для ВСУ прогноз неутешительный": ВС РФ закрепились в центре Тернов

10:52 23.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российская армия заняла центр села Терны в Донецкой Народной Республике (ДНР), которое находится под населенными пунктами Лиман и Северск. Об этом 23 декабря сообщило украинское издание "Страна.ua"

"Тяжелая обстановка в Тернах... За последнюю неделю ситуация в нем (в селе. — Ред.) значительно ухудшилась, поселок который и до того был разбит, сейчас уже окончательно разобрали КАБами, держаться в нем фактически негде", — отметил один из солдат ВСУ в беседе с изданием.

По его словам, в Терны ВС РФ вводят новую пехоту, и для ВСУ "прогноз не сильно утешительный".
"Населенный пункт Терны очень важен для нас, ведь его контроль решает судьбу всего Северского направления, без преувеличений", — добавил военнослужащий ВСУ.
Кроме того, в понедельник, 23 декабря, глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что ВС РФ взяли под свой контроль микрорайон "Северный" в Часов Яре в регионе.
Также военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что группировка ВСУ попала в "мышеловку" на Времевском направлении в ДНР. Подразделения российской армии прорвались к трассе Гуляйполе — Великая Новоселка.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
10:16
"Мышеловка захлопнулась": военкор Котенок обрисовал положение ВСУ на Времевском направленииГруппировка ВСУ попала в "мышеловку" на Времевском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Подразделения российской армии прорвались к трассе Гуляйполе — Великая Новоселка. Об этом 23 декабря сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем телеграм-канале
Ранее в новостях: Армия России освободила Красное в ДНР и Лозовую в Харьковской области
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаРоссияСеверскВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
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Заголовок открываемого материала
10:55Генсек НАТО назвал критику Зеленского в адрес Шольца несправедливой
10:52"Для ВСУ прогноз неутешительный": ВС РФ закрепились в центре Тернов
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