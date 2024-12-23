"Для ВСУ прогноз неутешительный": ВС РФ закрепились в центре Тернов
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Российская армия заняла центр села Терны в Донецкой Народной Республике (ДНР), которое находится под населенными пунктами Лиман и Северск. Об этом 23 декабря сообщило украинское издание "Страна.ua"
"Тяжелая обстановка в Тернах... За последнюю неделю ситуация в нем (в селе. — Ред.) значительно ухудшилась, поселок который и до того был разбит, сейчас уже окончательно разобрали КАБами, держаться в нем фактически негде", — отметил один из солдат ВСУ в беседе с изданием.
По его словам, в Терны ВС РФ вводят новую пехоту, и для ВСУ "прогноз не сильно утешительный".
"Населенный пункт Терны очень важен для нас, ведь его контроль решает судьбу всего Северского направления, без преувеличений", — добавил военнослужащий ВСУ.
Кроме того, в понедельник, 23 декабря, глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что ВС РФ взяли под свой контроль микрорайон "Северный" в Часов Яре в регионе.
Также военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что группировка ВСУ попала в "мышеловку" на Времевском направлении в ДНР. Подразделения российской армии прорвались к трассе Гуляйполе — Великая Новоселка.
10:16"Мышеловка захлопнулась": военкор Котенок обрисовал положение ВСУ на Времевском направленииГруппировка ВСУ попала в "мышеловку" на Времевском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Подразделения российской армии прорвались к трассе Гуляйполе — Великая Новоселка. Об этом 23 декабря сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем телеграм-канале
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