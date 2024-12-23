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"Для ВСУ прогноз неутешительный": ВС РФ закрепились в центре Тернов

"Для ВСУ прогноз неутешительный": ВС РФ закрепились в центре Тернов - 23.12.2024 Украина.ру

"Для ВСУ прогноз неутешительный": ВС РФ закрепились в центре Тернов

Российская армия заняла центр села Терны в Донецкой Народной Республике (ДНР), которое находится под населенными пунктами Лиман и Северск. Об этом 23 декабря сообщило украинское издание "Страна.ua"

2024-12-23T10:52

2024-12-23T10:52

2024-12-23T10:52

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По его словам, в Терны ВС РФ вводят новую пехоту, и для ВСУ "прогноз не сильно утешительный". "Населенный пункт Терны очень важен для нас, ведь его контроль решает судьбу всего Северского направления, без преувеличений", — добавил военнослужащий ВСУ. Кроме того, в понедельник, 23 декабря, глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что ВС РФ взяли под свой контроль микрорайон "Северный" в Часов Яре в регионе. Также военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что группировка ВСУ попала в "мышеловку" на Времевском направлении в ДНР. Подразделения российской армии прорвались к трассе Гуляйполе — Великая Новоселка. Ранее в новостях: Армия России освободила Красное в ДНР и Лозовую в Харьковской области

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россия

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новости, донецкая народная республика, россия, северск, вооруженные силы украины, вс рф