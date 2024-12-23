Трамп сможет диктовать Киеву свои условия - сенатор Пушков - 23.12.2024 Украина.ру
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Трамп сможет диктовать Киеву свои условия - сенатор Пушков
Трамп сможет диктовать Киеву свои условия - сенатор Пушков - 23.12.2024 Украина.ру
Трамп сможет диктовать Киеву свои условия - сенатор Пушков
Победивший на выборах в США Дональд Трамп сможет диктовать свои условия Киеву, когда официально вступит в должность. Таким мнением поделился в своем телеграм-канале сенатор РФ Алексей Пушков
2024-12-23T13:11
2024-12-23T13:11
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"Бюджетные расходы Украины, если верить открытым данным Минфина, с февраля 2022 года по декабрь 2024 года составили 278,5 миллиарда долларов, а объем внешней помощи за этот же период составил 234,6 миллиарда долларов. С учетом того, что главным спонсором Киева являются США, на которые приходится около 40 процентов всей поддержки Украины, Дональд Трамп способен диктовать Киеву свои условия", - написал Пушков.Сенатор объяснил, что финансирования из других источников для одновременного ведения войны и обеспечения бюджетных расходов "просто не хватит".Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
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новости, киев, дональд трамп, сша, украина, алексей пушков, минфин, ес
Новости, Киев, Дональд Трамп, США, Украина, Алексей Пушков, Минфин, ЕС

Трамп сможет диктовать Киеву свои условия - сенатор Пушков

13:11 23.12.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Победивший на выборах в США Дональд Трамп сможет диктовать свои условия Киеву, когда официально вступит в должность. Таким мнением поделился в своем телеграм-канале сенатор РФ Алексей Пушков
"Бюджетные расходы Украины, если верить открытым данным Минфина, с февраля 2022 года по декабрь 2024 года составили 278,5 миллиарда долларов, а объем внешней помощи за этот же период составил 234,6 миллиарда долларов. С учетом того, что главным спонсором Киева являются США, на которые приходится около 40 процентов всей поддержки Украины, Дональд Трамп способен диктовать Киеву свои условия", - написал Пушков.
Сенатор объяснил, что финансирования из других источников для одновременного ведения войны и обеспечения бюджетных расходов "просто не хватит".

"ЕС не сумеет компенсировать потерю американской поддержки, что бы ни говорили и ни обещали в Брюсселе", - заверил он.

Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
 
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