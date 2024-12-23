https://ukraina.ru/20241223/1059877474.html

Трамп сможет диктовать Киеву свои условия - сенатор Пушков

Трамп сможет диктовать Киеву свои условия - сенатор Пушков - 23.12.2024 Украина.ру

Трамп сможет диктовать Киеву свои условия - сенатор Пушков

Победивший на выборах в США Дональд Трамп сможет диктовать свои условия Киеву, когда официально вступит в должность. Таким мнением поделился в своем телеграм-канале сенатор РФ Алексей Пушков

2024-12-23T13:11

2024-12-23T13:11

2024-12-23T13:11

новости

киев

дональд трамп

сша

украина

алексей пушков

минфин

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103306/06/1033060689_0:149:2839:1746_1920x0_80_0_0_939da4473435174c503e9b0aad1ac1c7.jpg

"Бюджетные расходы Украины, если верить открытым данным Минфина, с февраля 2022 года по декабрь 2024 года составили 278,5 миллиарда долларов, а объем внешней помощи за этот же период составил 234,6 миллиарда долларов. С учетом того, что главным спонсором Киева являются США, на которые приходится около 40 процентов всей поддержки Украины, Дональд Трамп способен диктовать Киеву свои условия", - написал Пушков.Сенатор объяснил, что финансирования из других источников для одновременного ведения войны и обеспечения бюджетных расходов "просто не хватит".Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.

киев

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, дональд трамп, сша, украина, алексей пушков, минфин, ес