https://ukraina.ru/20241223/1059877474.html
Трамп сможет диктовать Киеву свои условия - сенатор Пушков
Трамп сможет диктовать Киеву свои условия - сенатор Пушков - 23.12.2024 Украина.ру
Трамп сможет диктовать Киеву свои условия - сенатор Пушков
Победивший на выборах в США Дональд Трамп сможет диктовать свои условия Киеву, когда официально вступит в должность. Таким мнением поделился в своем телеграм-канале сенатор РФ Алексей Пушков
2024-12-23T13:11
2024-12-23T13:11
2024-12-23T13:11
новости
киев
дональд трамп
сша
украина
алексей пушков
минфин
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103306/06/1033060689_0:149:2839:1746_1920x0_80_0_0_939da4473435174c503e9b0aad1ac1c7.jpg
"Бюджетные расходы Украины, если верить открытым данным Минфина, с февраля 2022 года по декабрь 2024 года составили 278,5 миллиарда долларов, а объем внешней помощи за этот же период составил 234,6 миллиарда долларов. С учетом того, что главным спонсором Киева являются США, на которые приходится около 40 процентов всей поддержки Украины, Дональд Трамп способен диктовать Киеву свои условия", - написал Пушков.Сенатор объяснил, что финансирования из других источников для одновременного ведения войны и обеспечения бюджетных расходов "просто не хватит".Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
киев
сша
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103306/06/1033060689_158:0:2682:1893_1920x0_80_0_0_4e6565d3151a9296f29a6b93653a037b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, дональд трамп, сша, украина, алексей пушков, минфин, ес
Новости, Киев, Дональд Трамп, США, Украина, Алексей Пушков, Минфин, ЕС
Трамп сможет диктовать Киеву свои условия - сенатор Пушков
Победивший на выборах в США Дональд Трамп сможет диктовать свои условия Киеву, когда официально вступит в должность. Таким мнением поделился в своем телеграм-канале сенатор РФ Алексей Пушков
"Бюджетные расходы Украины, если верить открытым данным Минфина, с февраля 2022 года по декабрь 2024 года составили 278,5 миллиарда долларов, а объем внешней помощи за этот же период составил 234,6 миллиарда долларов. С учетом того, что главным спонсором Киева являются США, на которые приходится около 40 процентов всей поддержки Украины, Дональд Трамп способен диктовать Киеву свои условия", - написал Пушков.
Сенатор объяснил, что финансирования из других источников для одновременного ведения войны и обеспечения бюджетных расходов "просто не хватит".
"ЕС не сумеет компенсировать потерю американской поддержки, что бы ни говорили и ни обещали в Брюсселе", - заверил он.