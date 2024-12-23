Зачем Россия вводит новые санкции против иноагентов? Ищенко о врагах и национальной безопасности
Госдума приняла поправку о зачислении на спецсчета иноагентов доходов от продажи и аренды недвижимости и транспорта. Зачем это нужно государству и стоит ли ожидать новых ограничений для иноагентов?
Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
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Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
#Госдума #иноагенты #недвижимость #транспорт #РостиславИщенко #политолог #Украинару #влог #политика #законодательство #ограничения #деньги #экономика #Россия #РФ #война #квартиры #дома #санкции #Дума #закон #депутаты
ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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