https://ukraina.ru/20241223/1059876826.html

Зачем Россия вводит новые санкции против иноагентов? Ищенко о врагах и национальной безопасности

Зачем Россия вводит новые санкции против иноагентов? Ищенко о врагах и национальной безопасности - 23.12.2024 Украина.ру

Зачем Россия вводит новые санкции против иноагентов? Ищенко о врагах и национальной безопасности

Госдума приняла поправку о зачислении на спецсчета иноагентов доходов от продажи и аренды недвижимости и транспорта. Зачем это нужно государству и стоит ли... Украина.ру, 23.12.2024

2024-12-23T12:59

2024-12-23T12:59

2024-12-23T12:59

видео

новости

ростислав ищенко

россия

украина

госдума

иноагент

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/17/1059876704_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5a2f0b9f67b6d9fd25b57302c70535a2.jpg.webp

Госдума приняла поправку о зачислении на спецсчета иноагентов доходов от продажи и аренды недвижимости и транспорта. Зачем это нужно государству и стоит ли ожидать новых ограничений для иноагентов?Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.#Госдума #иноагенты #недвижимость #транспорт #РостиславИщенко #политолог #Украинару #влог #политика #законодательство #ограничения #деньги #экономика #Россия #РФ #война #квартиры #дома #санкции #Дума #закон #депутатыТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

https://ukraina.ru/20241223/1059874633.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, новости, ростислав ищенко, россия, украина, госдума, иноагент, санкции