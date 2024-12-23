Зачем Россия вводит новые санкции против иноагентов? Ищенко о врагах и национальной безопасности - 23.12.2024 Украина.ру
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Зачем Россия вводит новые санкции против иноагентов? Ищенко о врагах и национальной безопасности
Зачем Россия вводит новые санкции против иноагентов? Ищенко о врагах и национальной безопасности - 23.12.2024 Украина.ру
Зачем Россия вводит новые санкции против иноагентов? Ищенко о врагах и национальной безопасности
Госдума приняла поправку о зачислении на спецсчета иноагентов доходов от продажи и аренды недвижимости и транспорта. Зачем это нужно государству и стоит ли... Украина.ру, 23.12.2024
2024-12-23T12:59
2024-12-23T12:59
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иноагент
санкции
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Госдума приняла поправку о зачислении на спецсчета иноагентов доходов от продажи и аренды недвижимости и транспорта. Зачем это нужно государству и стоит ли ожидать новых ограничений для иноагентов?Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.#Госдума #иноагенты #недвижимость #транспорт #РостиславИщенко #политолог #Украинару #влог #политика #законодательство #ограничения #деньги #экономика #Россия #РФ #война #квартиры #дома #санкции #Дума #закон #депутатыТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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видео, новости, ростислав ищенко, россия, украина, госдума, иноагент, санкции
Видео, Новости, Ростислав Ищенко, Россия, Украина, Госдума, иноагент, санкции

Зачем Россия вводит новые санкции против иноагентов? Ищенко о врагах и национальной безопасности

12:59 23.12.2024
 
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Госдума приняла поправку о зачислении на спецсчета иноагентов доходов от продажи и аренды недвижимости и транспорта. Зачем это нужно государству и стоит ли ожидать новых ограничений для иноагентов?

Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.

#Госдума #иноагенты #недвижимость #транспорт #РостиславИщенко #политолог #Украинару #влог #политика #законодательство #ограничения #деньги #экономика #Россия #РФ #война #квартиры #дома #санкции #Дума #закон #депутаты

ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko
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