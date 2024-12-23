Обещал "заставить китайский народ стать вегетарианским": пленный наемник рассказал о "гонораре" в гривнах - 23.12.2024 Украина.ру
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Обещал "заставить китайский народ стать вегетарианским": пленный наемник рассказал о "гонораре" в гривнах
Обещал "заставить китайский народ стать вегетарианским": пленный наемник рассказал о "гонораре" в гривнах - 23.12.2024 Украина.ру
Обещал "заставить китайский народ стать вегетарианским": пленный наемник рассказал о "гонораре" в гривнах
Российские военные взяли в плен 32-летнего австралийца, назвавшего Оскаром Дженкинсом. В ходе допроса он признался, что получал "гонорар" за наемничество в гривнах в Приват-банке. Известно также, что в прошлом "дикий гусь" работал преподавателем в колледже китайского города Тяньцзинь. Информацию о нем опубликовало британское издание The Guardian
2024-12-23T12:33
2024-12-23T12:33
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В материале уточнялось также, что ранее Дженкинс в своих соцсетях обещал "заставить китайский народ стать вегетарианским".Параллельно военкор Александр Сладков выложил в свой телеграм-канал видео допроса Дженкинса, где тот на ломаном украинском языке признался, что приехал на Украину из Австралии, и что раньше работал "учителем биологии", а сейчас является "солдатом" и получает "гривны".Правительство Австралии пока не подтвердило личность пойманного наемника, в то же время врио главы МИД Австралии Марк Дрейфус сообщил, что "семье Дженкинса оказывается консульская поддержка" и подчеркнул: "ясный совет всем австралийцам — не ездить на Украину".Также стало известно, что российские военные ликвидировали полевого командира группировки наемников "Свободная Грузия" Бадри Кварацхелию."Кварацхелия участвовал во вторжении Украины в Курскую область. Здесь и обнаружили его труп", — написало издание Sputnik Ближнее зарубежье.Также по теме: Мало работают, но не забывают про TikTok: бразильские наемники удивили даже ВСУ
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новости, австралия, украина, вооруженные силы украины, иностранные наемники, всу, китай, вс рф
Новости, Австралия, Украина, Вооруженные силы Украины, иностранные наемники, ВСУ, Китай, ВС РФ

Обещал "заставить китайский народ стать вегетарианским": пленный наемник рассказал о "гонораре" в гривнах

12:33 23.12.2024
 
© скриншот видео Сладков+/ Telegram
© скриншот видео Сладков+/ Telegram
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Российские военные взяли в плен 32-летнего австралийца, назвавшего Оскаром Дженкинсом. В ходе допроса он признался, что получал "гонорар" за наемничество в гривнах в Приват-банке. Известно также, что в прошлом "дикий гусь" работал преподавателем в колледже китайского города Тяньцзинь. Информацию о нем опубликовало британское издание The Guardian
В материале уточнялось также, что ранее Дженкинс в своих соцсетях обещал "заставить китайский народ стать вегетарианским".
Параллельно военкор Александр Сладков выложил в свой телеграм-канал видео допроса Дженкинса, где тот на ломаном украинском языке признался, что приехал на Украину из Австралии, и что раньше работал "учителем биологии", а сейчас является "солдатом" и получает "гривны".
Правительство Австралии пока не подтвердило личность пойманного наемника, в то же время врио главы МИД Австралии Марк Дрейфус сообщил, что "семье Дженкинса оказывается консульская поддержка" и подчеркнул: "ясный совет всем австралийцам — не ездить на Украину".
Также стало известно, что российские военные ликвидировали полевого командира группировки наемников "Свободная Грузия" Бадри Кварацхелию.
"Кварацхелия участвовал во вторжении Украины в Курскую область. Здесь и обнаружили его труп", — написало издание Sputnik Ближнее зарубежье.
Фото: Грузинский прохожий / Telegram, Бадри Кварацхелия
11:13
В Курской области ликвидирован известный грузинский наемникРоссийские военные ликвидировали полевого командира группировки наемников "Свободная Грузия" Бадри Кварацхелию. Информацию об уничтожении лидера одного из отрядов грузинских боевиков подтвердили в МИД Грузии
Также по теме: Мало работают, но не забывают про TikTok: бразильские наемники удивили даже ВСУ
 
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