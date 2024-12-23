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Обещал "заставить китайский народ стать вегетарианским": пленный наемник рассказал о "гонораре" в гривнах

Обещал "заставить китайский народ стать вегетарианским": пленный наемник рассказал о "гонораре" в гривнах - 23.12.2024 Украина.ру

Обещал "заставить китайский народ стать вегетарианским": пленный наемник рассказал о "гонораре" в гривнах

Российские военные взяли в плен 32-летнего австралийца, назвавшего Оскаром Дженкинсом. В ходе допроса он признался, что получал "гонорар" за наемничество в гривнах в Приват-банке. Известно также, что в прошлом "дикий гусь" работал преподавателем в колледже китайского города Тяньцзинь. Информацию о нем опубликовало британское издание The Guardian

2024-12-23T12:33

2024-12-23T12:33

2024-12-23T12:33

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В материале уточнялось также, что ранее Дженкинс в своих соцсетях обещал "заставить китайский народ стать вегетарианским".Параллельно военкор Александр Сладков выложил в свой телеграм-канал видео допроса Дженкинса, где тот на ломаном украинском языке признался, что приехал на Украину из Австралии, и что раньше работал "учителем биологии", а сейчас является "солдатом" и получает "гривны".Правительство Австралии пока не подтвердило личность пойманного наемника, в то же время врио главы МИД Австралии Марк Дрейфус сообщил, что "семье Дженкинса оказывается консульская поддержка" и подчеркнул: "ясный совет всем австралийцам — не ездить на Украину".Также стало известно, что российские военные ликвидировали полевого командира группировки наемников "Свободная Грузия" Бадри Кварацхелию."Кварацхелия участвовал во вторжении Украины в Курскую область. Здесь и обнаружили его труп", — написало издание Sputnik Ближнее зарубежье.Также по теме: Мало работают, но не забывают про TikTok: бразильские наемники удивили даже ВСУ

https://ukraina.ru/20241223/1059872093.html

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