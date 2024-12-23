Сторожевое, Часов Яр и Терны: что происходит на фронте - 23.12.2024 Украина.ру
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Сторожевое, Часов Яр и Терны: что происходит на фронте
Сторожевое, Часов Яр и Терны: что происходит на фронте - 23.12.2024 Украина.ру
Сторожевое, Часов Яр и Терны: что происходит на фронте
Подразделения группировки "Восток" ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Сторожевое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 23 декабря сообщило Минобороны РФ
2024-12-23T12:56
2024-12-23T12:56
новости
донецкая народная республика
россия
донбасс
вооруженные силы украины
вс рф
часов яр
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Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения ВС РФ взяли под контроль микрорайон "Северный" в Часовом Яре."Видим на территории Часова Яра достаточно успешную работу, пусть не такую быструю, как хотелось бы. Но мы абсолютно точно осознаем, что &lt;...&gt; все-таки освобождается Часов Яр. И район Северный &lt;...&gt; сейчас находится под контролем Вооруженных сил Российской Федерации", — заявил Пушилин.Пушилин рассказал, что происходит в Часовом ЯреТакже в понедельник, 23 декабря, украинское издание "Страна.ua" заявило, что российская армия заняла центр села Терны в ДНР.Подробности в публикации "Для ВСУ прогноз неутешительный": ВС РФ закрепились в центре ТерновКроме того, группировка ВСУ попала в "мышеловку" на Времевском направлении ДНР. Подразделения российской армии прорвались к трассе Гуляйполе — Великая Новоселка. Как заявил военный корреспондент Юрий Котенок, ВС РФ продолжают продвигаться к трассе Гуляйполе — Великая Новоселка, которая находится западнее сел Нескучное и Времевка.По теме: Взрыв был громкий: ВС РФ ударили по военному аэродрому ВСУ под Полтавой
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новости, донецкая народная республика, россия, донбасс, вооруженные силы украины, вс рф, часов яр
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Часов Яр

Сторожевое, Часов Яр и Терны: что происходит на фронте

12:56 23.12.2024
 
Коллаж: освобождение Сторожевого в ДНР
Коллаж: освобождение Сторожевого в ДНР
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Подразделения группировки "Восток" ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Сторожевое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 23 декабря сообщило Минобороны РФ
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Сторожевое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке ведомства.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения ВС РФ взяли под контроль микрорайон "Северный" в Часовом Яре.
"Видим на территории Часова Яра достаточно успешную работу, пусть не такую быструю, как хотелось бы. Но мы абсолютно точно осознаем, что <...> все-таки освобождается Часов Яр. И район Северный <...> сейчас находится под контролем Вооруженных сил Российской Федерации", — заявил Пушилин.
Пушилин рассказал, что происходит в Часовом Яре
Также в понедельник, 23 декабря, украинское издание "Страна.ua" заявило, что российская армия заняла центр села Терны в ДНР.
Подробности в публикации "Для ВСУ прогноз неутешительный": ВС РФ закрепились в центре Тернов
Кроме того, группировка ВСУ попала в "мышеловку" на Времевском направлении ДНР. Подразделения российской армии прорвались к трассе Гуляйполе — Великая Новоселка. Как заявил военный корреспондент Юрий Котенок, ВС РФ продолжают продвигаться к трассе Гуляйполе — Великая Новоселка, которая находится западнее сел Нескучное и Времевка.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
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"Мышеловка захлопнулась": военкор Котенок обрисовал положение ВСУ на Времевском направленииГруппировка ВСУ попала в "мышеловку" на Времевском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Подразделения российской армии прорвались к трассе Гуляйполе — Великая Новоселка. Об этом 23 декабря сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем телеграм-канале
По теме: Взрыв был громкий: ВС РФ ударили по военному аэродрому ВСУ под Полтавой
 
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