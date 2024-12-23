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Сторожевое, Часов Яр и Терны: что происходит на фронте

Сторожевое, Часов Яр и Терны: что происходит на фронте - 23.12.2024 Украина.ру

Сторожевое, Часов Яр и Терны: что происходит на фронте

Подразделения группировки "Восток" ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Сторожевое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 23 декабря сообщило Минобороны РФ

2024-12-23T12:56

2024-12-23T12:56

2024-12-23T12:56

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Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения ВС РФ взяли под контроль микрорайон "Северный" в Часовом Яре."Видим на территории Часова Яра достаточно успешную работу, пусть не такую быструю, как хотелось бы. Но мы абсолютно точно осознаем, что <...> все-таки освобождается Часов Яр. И район Северный <...> сейчас находится под контролем Вооруженных сил Российской Федерации", — заявил Пушилин.Пушилин рассказал, что происходит в Часовом ЯреТакже в понедельник, 23 декабря, украинское издание "Страна.ua" заявило, что российская армия заняла центр села Терны в ДНР.Подробности в публикации "Для ВСУ прогноз неутешительный": ВС РФ закрепились в центре ТерновКроме того, группировка ВСУ попала в "мышеловку" на Времевском направлении ДНР. Подразделения российской армии прорвались к трассе Гуляйполе — Великая Новоселка. Как заявил военный корреспондент Юрий Котенок, ВС РФ продолжают продвигаться к трассе Гуляйполе — Великая Новоселка, которая находится западнее сел Нескучное и Времевка.По теме: Взрыв был громкий: ВС РФ ударили по военному аэродрому ВСУ под Полтавой

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новости, донецкая народная республика, россия, донбасс, вооруженные силы украины, вс рф, часов яр