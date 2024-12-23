Сторожевое, Часов Яр и Терны: что происходит на фронте
Коллаж: освобождение Сторожевого в ДНР
Подразделения группировки "Восток" ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Сторожевое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 23 декабря сообщило Минобороны РФ
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Сторожевое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке ведомства.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения ВС РФ взяли под контроль микрорайон "Северный" в Часовом Яре.
"Видим на территории Часова Яра достаточно успешную работу, пусть не такую быструю, как хотелось бы. Но мы абсолютно точно осознаем, что <...> все-таки освобождается Часов Яр. И район Северный <...> сейчас находится под контролем Вооруженных сил Российской Федерации", — заявил Пушилин.
Также в понедельник, 23 декабря, украинское издание "Страна.ua" заявило, что российская армия заняла центр села Терны в ДНР.
Подробности в публикации "Для ВСУ прогноз неутешительный": ВС РФ закрепились в центре Тернов
Кроме того, группировка ВСУ попала в "мышеловку" на Времевском направлении ДНР. Подразделения российской армии прорвались к трассе Гуляйполе — Великая Новоселка. Как заявил военный корреспондент Юрий Котенок, ВС РФ продолжают продвигаться к трассе Гуляйполе — Великая Новоселка, которая находится западнее сел Нескучное и Времевка.
10:16"Мышеловка захлопнулась": военкор Котенок обрисовал положение ВСУ на Времевском направленииГруппировка ВСУ попала в "мышеловку" на Времевском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Подразделения российской армии прорвались к трассе Гуляйполе — Великая Новоселка. Об этом 23 декабря сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем телеграм-канале