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Киев получил $1,1 млрд от МВФ

Киев получил $1,1 млрд от МВФ - 23.12.2024 Украина.ру

Киев получил $1,1 млрд от МВФ

Очередная порция финансовой помощи от МВФ получена Киевом. Об этом 23 декабря сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

2024-12-23T13:29

2024-12-23T13:29

2024-12-23T13:29

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"Украина получила 1,1 млрд долларов от МВФ. Это шестой транш по общей программе в рамках Механизма расширенного финансирования EFF. Средства уже поступили на украинские счета. Их направим на финансирование критических расходов бюджета. В общей сложности по этой программе Украина получила от МВФ уже 9,8 млрд долларов", - заявил Шмыгаль.До начала СВО руководство Международного валютного фонда предъявляло Киеву жёсткие условия получения финансовой помощи. После они были существенно смягчены и кредиты стали выделяться в гораздо больших объёмах.МВФ запланировал поддержать нынешнее руководство Украины финансовой помощью по четырехлетней программе EFF (до 2027 года) на сумму $15,5 млрд. Киев намерен погасить часть внешнего долга за счёт незаконно отнятой на Западе российской собственности, включая деньги за проданный в ЕС российский газ.Ранее на эту тему: "У нас 300 миллиардов украли страны Запада": Лавров ответил на русофобское хамство МИД ФинляндииТакже сообщалось, что Зеленский поблагодарил Запад за российские активы и снова попросил денег

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новости, киев, украина, запад, денис шмыгаль, сергей лавров, владимир зеленский, мвф, ес, сво, финансовая помощь, финансы, финансирование, бюджет