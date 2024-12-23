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Киев получил $1,1 млрд от МВФ
Киев получил $1,1 млрд от МВФ - 23.12.2024 Украина.ру
Киев получил $1,1 млрд от МВФ
Очередная порция финансовой помощи от МВФ получена Киевом. Об этом 23 декабря сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
2024-12-23T13:29
2024-12-23T13:29
2024-12-23T13:29
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"Украина получила 1,1 млрд долларов от МВФ. Это шестой транш по общей программе в рамках Механизма расширенного финансирования EFF. Средства уже поступили на украинские счета. Их направим на финансирование критических расходов бюджета. В общей сложности по этой программе Украина получила от МВФ уже 9,8 млрд долларов", - заявил Шмыгаль.До начала СВО руководство Международного валютного фонда предъявляло Киеву жёсткие условия получения финансовой помощи. После они были существенно смягчены и кредиты стали выделяться в гораздо больших объёмах.МВФ запланировал поддержать нынешнее руководство Украины финансовой помощью по четырехлетней программе EFF (до 2027 года) на сумму $15,5 млрд. Киев намерен погасить часть внешнего долга за счёт незаконно отнятой на Западе российской собственности, включая деньги за проданный в ЕС российский газ.Ранее на эту тему: "У нас 300 миллиардов украли страны Запада": Лавров ответил на русофобское хамство МИД ФинляндииТакже сообщалось, что Зеленский поблагодарил Запад за российские активы и снова попросил денег
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, киев, украина, запад, денис шмыгаль, сергей лавров, владимир зеленский, мвф, ес, сво, финансовая помощь, финансы, финансирование, бюджет
Новости, Киев, Украина, Запад, Денис Шмыгаль, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, МВФ, ЕС, СВО, финансовая помощь, финансы, финансирование, бюджет
Киев получил $1,1 млрд от МВФ
Очередная порция финансовой помощи от МВФ получена Киевом. Об этом 23 декабря сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.