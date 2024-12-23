Визит Фицо к Путину из-за Зеленского. Главное на Украине на утро 23 декабря - 23.12.2024 Украина.ру
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Визит Фицо к Путину из-за Зеленского. Главное на Украине на утро 23 декабря
Визит Фицо к Путину из-за Зеленского. Главное на Украине на утро 23 декабря - 23.12.2024 Украина.ру
Визит Фицо к Путину из-за Зеленского. Главное на Украине на утро 23 декабря
В Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо
2024-12-23T09:26
2024-12-23T09:26
эксклюзив
хроники
владимир путин
роберт фицо
владимир зеленский
россия
словакия
украина
ес
нато
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О встрече лидеров государств сообщила пресс-служба Кремля вечером 22 декабря."В Кремле состоялась встреча Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. С российской стороны во встрече принял участие помощник президента Юрий Ушаков. Роберт Фицо находится в Москве с рабочим визитом", — указывалось в публикации на сайте Кремля.Перед началом переговоров Фицо по-русски поблагодарил Путина."Большое спасибо за встречу", — отметил он.Уже после встречи премьер-министр Словакии рассказал о её содержании."В долгой беседе мы с Владимиром Путиным обменялись взглядами на военную ситуацию на Украине и возможности скорейшего мирного завершения войны и на взаимоотношения между Словакией и Россией, которые я намерен стандартизировать", — написал Фицо в соцсетях.По словам Фицо, этому помогут и мероприятия, которые связаны с 80-летием окончания Второй мировой войны и победой над фашизмом, "где решающую роль сыграли русские, белорусы, украинцы и другие народы бывшего СССР".Также премьер-министр Словакии заявил, что его встреча с президентом России была реакцией на заявление Владимира Зеленского."Моя сегодняшняя встреча была реакцией на Владимира Зеленского, который мне в четверг на мой личный вопрос ответил, что он против любого транзита газа через Украину на нашу территорию", — отметил Фицо.Путин, по словам Фицо, подтвердил готовность России и дальше поставлять газ на Запад. В то же время он признал, что с учетом позиции Зеленского после 1 января это станет "практически невозможно".Кроме того, премьер-министр Словакии заявил, что Зеленский ставит под угрозу работу словацких атомных электростанций."[Зеленский]также за санкции против российской ядерной программы. Такими подходами он финансово вредит Словакии и ставит под угрозу производство электроэнергии на атомных электростанциях в Словакии, что неприемлемо", — отметил Фицо.В Словакии действуют две АЭС, построенные с участием специалистов из СССР и России — "Моховце", которая находится в центре страны, и "Богунице" - на западе страны.Фицо подчеркнул, что проводит многостороннюю независимую политику. При этом он подчеркнул, что уведомил Брюссель о своем визите в Москву и его целях.Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага назвал визит Фицо в Москву "пощечиной Зеленскому"."Лучшей пощечины за свою заносчивость Зеленский получить не мог", — написал Блага в своём телеграм-канале.Он отметил, что народ Словакии не враждует с Россией."Россия не является нашим врагом, мы с ней не находимся в состоянии войны, наоборот, большинство словацкого народа чувствует к России сильные симпатии", — добавил евродепутат.Также Блага подчеркнул, что Фицо борется за национальные интересы Словакии и в России, даже "против воли подстрекателей войны в Брюсселе"."Мы отвергаем ненависть по отношению к русским, отвергаем войну. И Роберт Фицо показал всему миру, что Словакия — это один гордый и мудрый народ, который не боится идти своей дорогой", — указал Блага.Визит Фицо прокомментировал и замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна. По его словам, сам визит вызван сопротивлением Зеленского транзиту российского газа через территорию Украины."Политика Венгрии и Словакии в отношении России читается давно. Это связано с полной зависимостью от сырья - газа и нефти", — заявил Шейна в эфире телеканала Polsat.При этом он заявил, что, несмотря на сложность польско-российских отношений, не хочет критиковать премьера Словакии за визит в Москву."Словакия должна каким-то образом искать другие решения (проблемы с поставками нефти и газа – Ред.), но я также не хочу влезать в шкуру критики другой страны-члена ЕС в качестве заместителя главы дипломатии", - отметил Шейна.Ранее Фицо сообщал, что предложил ему взятку в размере €500 млн из российских активов в обмен на поддержку членства Украины в НАТО.По словам Фицо, предложение прозвучало во время встречи с Зеленским на саммите Европейского Союза, когда они обсуждали финансовые потери Словакии из-за прекращения транзита российского газа."Фицо сказал, что после того, как он сообщил Зеленскому, что Словакия может терять около €500 млн платы за транзит газа в год, украинский президент "спросил меня, проголосовал бы я тогда за членство в НАТО, если он даст мне €500 млн российских активов, и, конечно, я сказал: "никогда"", — цитировало премьер-министра Словакии издание Politico.Фицо заявил журналистам, что предложения Зеленского были сделаны за закрытыми дверями, являются "абсурдными". При этом премьер-министр Словакии указал, что Украина позволила себе нанести вред экономике члена ЕС."Мы явно сталкиваемся с газовым кризисом благодаря президенту Зеленскому", – заявил Фицо во время пресс-конференции накануне саммита.Также в соцсетях 20 декабря премьер-министр Словакии предупредил о серьёзном конфликте в случае прекращения транзита газа через Украину."Если Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьёзный конфликт", - отметил Фицо.Ранее в комментарии словацким СМИ Фицо рассказал о разговоре с Зеленским по поводу транзита российского газа через Украину."У нас есть разногласия в вопросе транзита газа через Украину. Я спросил его, будет ли он готов транзитировать другой газ, кроме российского", – отметил Фицо.При этом Зеленский, по словам премьер-министра Словакии, исключил возможность того, что Украина может транспортировать любой газ."Он (Зеленский — Ред.) спросил, можем ли мы себе представить, что будем платить за газ, который финансирует войну", – описал разговор Фицо.Также 13 декабря премьер-министр Словакии заявил о том, что его страна не может платить за газ больше из-за геополитики."Мы не видим причин платить за газ больше из-за геополитических обстоятельств", – отметил Фицо.Он обвинил Запад в давлении на страну по вопросу транзита газа.О произошедшем на Украине за минувшую неделю - в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Москва готовится к переговорам, Зеленский хамит и хочет воевать дальше".
https://ukraina.ru/20241222/1059857966.html
https://ukraina.ru/20241222/1059854104.html
https://ukraina.ru/20241222/1059852481.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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5
4.7
96
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, владимир путин, роберт фицо, владимир зеленский, россия, словакия, украина, ес, нато
Эксклюзив, Хроники, Владимир Путин, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Россия, Словакия, Украина, ЕС, НАТО

Визит Фицо к Путину из-за Зеленского. Главное на Украине на утро 23 декабря

09:26 23.12.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо
Президент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо
© POOL
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо
О встрече лидеров государств сообщила пресс-служба Кремля вечером 22 декабря.
"В Кремле состоялась встреча Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. С российской стороны во встрече принял участие помощник президента Юрий Ушаков. Роберт Фицо находится в Москве с рабочим визитом", — указывалось в публикации на сайте Кремля.
Перед началом переговоров Фицо по-русски поблагодарил Путина.
"Большое спасибо за встречу", — отметил он.
Уже после встречи премьер-министр Словакии рассказал о её содержании.
"В долгой беседе мы с Владимиром Путиным обменялись взглядами на военную ситуацию на Украине и возможности скорейшего мирного завершения войны и на взаимоотношения между Словакией и Россией, которые я намерен стандартизировать", — написал Фицо в соцсетях.
По словам Фицо, этому помогут и мероприятия, которые связаны с 80-летием окончания Второй мировой войны и победой над фашизмом, "где решающую роль сыграли русские, белорусы, украинцы и другие народы бывшего СССР".
Также премьер-министр Словакии заявил, что его встреча с президентом России была реакцией на заявление Владимира Зеленского.
"Моя сегодняшняя встреча была реакцией на Владимира Зеленского, который мне в четверг на мой личный вопрос ответил, что он против любого транзита газа через Украину на нашу территорию", — отметил Фицо.
Путин, по словам Фицо, подтвердил готовность России и дальше поставлять газ на Запад. В то же время он признал, что с учетом позиции Зеленского после 1 января это станет "практически невозможно".
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Кроме того, премьер-министр Словакии заявил, что Зеленский ставит под угрозу работу словацких атомных электростанций.
"[Зеленский]также за санкции против российской ядерной программы. Такими подходами он финансово вредит Словакии и ставит под угрозу производство электроэнергии на атомных электростанциях в Словакии, что неприемлемо", — отметил Фицо.
В Словакии действуют две АЭС, построенные с участием специалистов из СССР и России — "Моховце", которая находится в центре страны, и "Богунице" - на западе страны.
Фицо подчеркнул, что проводит многостороннюю независимую политику. При этом он подчеркнул, что уведомил Брюссель о своем визите в Москву и его целях.
Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага назвал визит Фицо в Москву "пощечиной Зеленскому".
"Лучшей пощечины за свою заносчивость Зеленский получить не мог", — написал Блага в своём телеграм-канале.
Он отметил, что народ Словакии не враждует с Россией.
"Россия не является нашим врагом, мы с ней не находимся в состоянии войны, наоборот, большинство словацкого народа чувствует к России сильные симпатии", — добавил евродепутат.
Также Блага подчеркнул, что Фицо борется за национальные интересы Словакии и в России, даже "против воли подстрекателей войны в Брюсселе".
"Мы отвергаем ненависть по отношению к русским, отвергаем войну. И Роберт Фицо показал всему миру, что Словакия — это один гордый и мудрый народ, который не боится идти своей дорогой", — указал Блага.
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Визит Фицо прокомментировал и замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна. По его словам, сам визит вызван сопротивлением Зеленского транзиту российского газа через территорию Украины.
"Политика Венгрии и Словакии в отношении России читается давно. Это связано с полной зависимостью от сырья - газа и нефти", — заявил Шейна в эфире телеканала Polsat.
При этом он заявил, что, несмотря на сложность польско-российских отношений, не хочет критиковать премьера Словакии за визит в Москву.
"Словакия должна каким-то образом искать другие решения (проблемы с поставками нефти и газа – Ред.), но я также не хочу влезать в шкуру критики другой страны-члена ЕС в качестве заместителя главы дипломатии", - отметил Шейна.
Ранее Фицо сообщал, что предложил ему взятку в размере €500 млн из российских активов в обмен на поддержку членства Украины в НАТО.
По словам Фицо, предложение прозвучало во время встречи с Зеленским на саммите Европейского Союза, когда они обсуждали финансовые потери Словакии из-за прекращения транзита российского газа.
"Фицо сказал, что после того, как он сообщил Зеленскому, что Словакия может терять около €500 млн платы за транзит газа в год, украинский президент "спросил меня, проголосовал бы я тогда за членство в НАТО, если он даст мне €500 млн российских активов, и, конечно, я сказал: "никогда"", — цитировало премьер-министра Словакии издание Politico.
Фицо заявил журналистам, что предложения Зеленского были сделаны за закрытыми дверями, являются "абсурдными". При этом премьер-министр Словакии указал, что Украина позволила себе нанести вред экономике члена ЕС.
"Мы явно сталкиваемся с газовым кризисом благодаря президенту Зеленскому", – заявил Фицо во время пресс-конференции накануне саммита.
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Также в соцсетях 20 декабря премьер-министр Словакии предупредил о серьёзном конфликте в случае прекращения транзита газа через Украину.
"Если Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьёзный конфликт", - отметил Фицо.
Ранее в комментарии словацким СМИ Фицо рассказал о разговоре с Зеленским по поводу транзита российского газа через Украину.
"У нас есть разногласия в вопросе транзита газа через Украину. Я спросил его, будет ли он готов транзитировать другой газ, кроме российского", – отметил Фицо.
При этом Зеленский, по словам премьер-министра Словакии, исключил возможность того, что Украина может транспортировать любой газ.
"Он (Зеленский — Ред.) спросил, можем ли мы себе представить, что будем платить за газ, который финансирует войну", – описал разговор Фицо.
Также 13 декабря премьер-министр Словакии заявил о том, что его страна не может платить за газ больше из-за геополитики.
"Мы не видим причин платить за газ больше из-за геополитических обстоятельств", – отметил Фицо.
Он обвинил Запад в давлении на страну по вопросу транзита газа.
О произошедшем на Украине за минувшую неделю - в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Москва готовится к переговорам, Зеленский хамит и хочет воевать дальше".
 
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