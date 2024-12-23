https://ukraina.ru/20241223/1059866625.html

Визит Фицо к Путину из-за Зеленского. Главное на Украине на утро 23 декабря

Визит Фицо к Путину из-за Зеленского. Главное на Украине на утро 23 декабря - 23.12.2024 Украина.ру

Визит Фицо к Путину из-за Зеленского. Главное на Украине на утро 23 декабря

В Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо

2024-12-23T09:26

2024-12-23T09:26

2024-12-23T09:26

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О встрече лидеров государств сообщила пресс-служба Кремля вечером 22 декабря."В Кремле состоялась встреча Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. С российской стороны во встрече принял участие помощник президента Юрий Ушаков. Роберт Фицо находится в Москве с рабочим визитом", — указывалось в публикации на сайте Кремля.Перед началом переговоров Фицо по-русски поблагодарил Путина."Большое спасибо за встречу", — отметил он.Уже после встречи премьер-министр Словакии рассказал о её содержании."В долгой беседе мы с Владимиром Путиным обменялись взглядами на военную ситуацию на Украине и возможности скорейшего мирного завершения войны и на взаимоотношения между Словакией и Россией, которые я намерен стандартизировать", — написал Фицо в соцсетях.По словам Фицо, этому помогут и мероприятия, которые связаны с 80-летием окончания Второй мировой войны и победой над фашизмом, "где решающую роль сыграли русские, белорусы, украинцы и другие народы бывшего СССР".Также премьер-министр Словакии заявил, что его встреча с президентом России была реакцией на заявление Владимира Зеленского."Моя сегодняшняя встреча была реакцией на Владимира Зеленского, который мне в четверг на мой личный вопрос ответил, что он против любого транзита газа через Украину на нашу территорию", — отметил Фицо.Путин, по словам Фицо, подтвердил готовность России и дальше поставлять газ на Запад. В то же время он признал, что с учетом позиции Зеленского после 1 января это станет "практически невозможно".Кроме того, премьер-министр Словакии заявил, что Зеленский ставит под угрозу работу словацких атомных электростанций."[Зеленский]также за санкции против российской ядерной программы. Такими подходами он финансово вредит Словакии и ставит под угрозу производство электроэнергии на атомных электростанциях в Словакии, что неприемлемо", — отметил Фицо.В Словакии действуют две АЭС, построенные с участием специалистов из СССР и России — "Моховце", которая находится в центре страны, и "Богунице" - на западе страны.Фицо подчеркнул, что проводит многостороннюю независимую политику. При этом он подчеркнул, что уведомил Брюссель о своем визите в Москву и его целях.Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага назвал визит Фицо в Москву "пощечиной Зеленскому"."Лучшей пощечины за свою заносчивость Зеленский получить не мог", — написал Блага в своём телеграм-канале.Он отметил, что народ Словакии не враждует с Россией."Россия не является нашим врагом, мы с ней не находимся в состоянии войны, наоборот, большинство словацкого народа чувствует к России сильные симпатии", — добавил евродепутат.Также Блага подчеркнул, что Фицо борется за национальные интересы Словакии и в России, даже "против воли подстрекателей войны в Брюсселе"."Мы отвергаем ненависть по отношению к русским, отвергаем войну. И Роберт Фицо показал всему миру, что Словакия — это один гордый и мудрый народ, который не боится идти своей дорогой", — указал Блага.Визит Фицо прокомментировал и замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна. По его словам, сам визит вызван сопротивлением Зеленского транзиту российского газа через территорию Украины."Политика Венгрии и Словакии в отношении России читается давно. Это связано с полной зависимостью от сырья - газа и нефти", — заявил Шейна в эфире телеканала Polsat.При этом он заявил, что, несмотря на сложность польско-российских отношений, не хочет критиковать премьера Словакии за визит в Москву."Словакия должна каким-то образом искать другие решения (проблемы с поставками нефти и газа – Ред.), но я также не хочу влезать в шкуру критики другой страны-члена ЕС в качестве заместителя главы дипломатии", - отметил Шейна.Ранее Фицо сообщал, что предложил ему взятку в размере €500 млн из российских активов в обмен на поддержку членства Украины в НАТО.По словам Фицо, предложение прозвучало во время встречи с Зеленским на саммите Европейского Союза, когда они обсуждали финансовые потери Словакии из-за прекращения транзита российского газа."Фицо сказал, что после того, как он сообщил Зеленскому, что Словакия может терять около €500 млн платы за транзит газа в год, украинский президент "спросил меня, проголосовал бы я тогда за членство в НАТО, если он даст мне €500 млн российских активов, и, конечно, я сказал: "никогда"", — цитировало премьер-министра Словакии издание Politico.Фицо заявил журналистам, что предложения Зеленского были сделаны за закрытыми дверями, являются "абсурдными". При этом премьер-министр Словакии указал, что Украина позволила себе нанести вред экономике члена ЕС."Мы явно сталкиваемся с газовым кризисом благодаря президенту Зеленскому", – заявил Фицо во время пресс-конференции накануне саммита.Также в соцсетях 20 декабря премьер-министр Словакии предупредил о серьёзном конфликте в случае прекращения транзита газа через Украину."Если Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьёзный конфликт", - отметил Фицо.Ранее в комментарии словацким СМИ Фицо рассказал о разговоре с Зеленским по поводу транзита российского газа через Украину."У нас есть разногласия в вопросе транзита газа через Украину. Я спросил его, будет ли он готов транзитировать другой газ, кроме российского", – отметил Фицо.При этом Зеленский, по словам премьер-министра Словакии, исключил возможность того, что Украина может транспортировать любой газ."Он (Зеленский — Ред.) спросил, можем ли мы себе представить, что будем платить за газ, который финансирует войну", – описал разговор Фицо.Также 13 декабря премьер-министр Словакии заявил о том, что его страна не может платить за газ больше из-за геополитики."Мы не видим причин платить за газ больше из-за геополитических обстоятельств", – отметил Фицо.Он обвинил Запад в давлении на страну по вопросу транзита газа.О произошедшем на Украине за минувшую неделю - в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Москва готовится к переговорам, Зеленский хамит и хочет воевать дальше".

https://ukraina.ru/20241222/1059857966.html

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эксклюзив, хроники, владимир путин, роберт фицо, владимир зеленский, россия, словакия, украина, ес, нато