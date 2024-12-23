Варшава и Киев "плодотворно работают" над проблемой эксгумации жертв Волынской резни - 23.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241223/1059875072.html
Варшава и Киев "плодотворно работают" над проблемой эксгумации жертв Волынской резни
Варшава и Киев "плодотворно работают" над проблемой эксгумации жертв Волынской резни - 23.12.2024 Украина.ру
Варшава и Киев "плодотворно работают" над проблемой эксгумации жертв Волынской резни
Проблема захоронений периода Второй мировой войны решается Варшавой и Киевом. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар.
2024-12-23T12:26
2024-12-23T12:26
новости
варшава
киев
польша
василий боднар
институт национальной памяти
оун-упа
волынская резня
вторая мировая война
украинские националисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102267/07/1022670755_0:12:2941:1666_1920x0_80_0_0_0c25826efb424ebc6842354d1f2d7bed.jpg
В опубликованном 22 декабря интервью украинский посол признал, что проблемы в отношениях между Варшавой и Киевом имеются. По его словам, они отражаются на общественной поддержке, проявляются в концентрации внимания на исторических вопросах или сложных вопросах, связанных с историческим наследием. Среди таковых проблем посол упомянул вопрос "эксгумации, поиска".Отвечая на вопрос о захоронениях жертв Волынской резни на территории Украины и украинцев на польской территории, Боднар согласился с мнением польского премьер-министра Дональда Туска о том, что прогресс в этом деле есть.Он пояснил: решение проблемы захоронений представлена комплексом вопросов, связанных с действующим законодательством и нормами, с согласованием определенных мест по обе стороны границы. По мнению посла, важно продолжение чествования мест памяти, чтобы каждая семья, каждый институт имел возможность добиться чествования памяти своих родных или тех, кто бы к ним принадлежал."Конечно, с украинской стороны, здесь также чрезвычайно большое количество украинских мест памяти. Мы также работаем с Объединением украинцев в Польше, определяем совместно места и также общаемся с польской стороной. Скажу так, что очень конструктивный и практический диалог", - заявил представители официального Киева в Польше.В ноябре директор польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий заявил, что украинские власти последовательно блокируют эксгумацию останков жертв Волынской резни, не относясь к Польше как к партнёру в этом вопросе. До этого Волынская резня была признана парламентом Польши актом геноцида польского народа. Ответственность за геноцид была возложена на боевиков украинских националистических организаций ОУН-УПА*, которые после украинского госпереворота 2014 года (поддержанного Варшавой) официально прославляются на Украине.* Запрещенная в России экстремистская организация.Подробнее об этом в публикации "Миф об УПА* рухнет": в чем суть конфликта Варшавы и Киева о Волынской резне на сайте Украина.ру.Автор издания Украина.ру Василий Стоякин рассмотрел проблему в публикации Война почти в тысячу лет: украинская пропаганда об отношениях с Россией
https://ukraina.ru/20241216/1059676728.html
варшава
киев
польша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102267/07/1022670755_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_d99e848e44a1bdfc6f5eaa0fdee3d306.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, варшава, киев, польша, василий боднар, институт национальной памяти, оун-упа, волынская резня, вторая мировая война, украинские националисты, терроризм, геноцид
Новости, Варшава, Киев, Польша, Василий Боднар, Институт национальной памяти, ОУН-УПА, Волынская резня, Вторая мировая война, украинские националисты, терроризм, геноцид

Варшава и Киев "плодотворно работают" над проблемой эксгумации жертв Волынской резни

12:26 23.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДень памяти жертв геноцида в Польше
День памяти жертв геноцида в Польше - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Проблема захоронений периода Второй мировой войны решается Варшавой и Киевом. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар.
В опубликованном 22 декабря интервью украинский посол признал, что проблемы в отношениях между Варшавой и Киевом имеются. По его словам, они отражаются на общественной поддержке, проявляются в концентрации внимания на исторических вопросах или сложных вопросах, связанных с историческим наследием. Среди таковых проблем посол упомянул вопрос "эксгумации, поиска".
16 декабря, 08:30
Глава польского фонда призвала правительство разорвать связи с УкраинойПольша должна разорвать контакты с Украиной до тех пор, пока не будут эксгумированы тела жертв Волынской резни. Об этом заявила глава фонда "Волынь помним" Катажина Соколовска в открытом письме польскому правительству, опубликованном на портале Myśl Polska
Отвечая на вопрос о захоронениях жертв Волынской резни на территории Украины и украинцев на польской территории, Боднар согласился с мнением польского премьер-министра Дональда Туска о том, что прогресс в этом деле есть.
"Абсолютно. Мы над этим очень плодотворно работаем. По договоренности сторон мы не разглашаем результатов перед тем, как добиться определенных конкретных договоренностей и начала работ. Это дорога с двусторонним движением", - сказал Боднар.
Он пояснил: решение проблемы захоронений представлена комплексом вопросов, связанных с действующим законодательством и нормами, с согласованием определенных мест по обе стороны границы. По мнению посла, важно продолжение чествования мест памяти, чтобы каждая семья, каждый институт имел возможность добиться чествования памяти своих родных или тех, кто бы к ним принадлежал.
"Конечно, с украинской стороны, здесь также чрезвычайно большое количество украинских мест памяти. Мы также работаем с Объединением украинцев в Польше, определяем совместно места и также общаемся с польской стороной. Скажу так, что очень конструктивный и практический диалог", - заявил представители официального Киева в Польше.
В ноябре директор польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий заявил, что украинские власти последовательно блокируют эксгумацию останков жертв Волынской резни, не относясь к Польше как к партнёру в этом вопросе. До этого Волынская резня была признана парламентом Польши актом геноцида польского народа. Ответственность за геноцид была возложена на боевиков украинских националистических организаций ОУН-УПА*, которые после украинского госпереворота 2014 года (поддержанного Варшавой) официально прославляются на Украине.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Подробнее об этом в публикации "Миф об УПА* рухнет": в чем суть конфликта Варшавы и Киева о Волынской резне на сайте Украина.ру.
Автор издания Украина.ру Василий Стоякин рассмотрел проблему в публикации Война почти в тысячу лет: украинская пропаганда об отношениях с Россией
 
НовостиВаршаваКиевПольшаВасилий БоднарИнститут национальной памятиОУН-УПАВолынская резняВторая мировая войнаукраинские националистытерроризмгеноцид
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:12"Где собирают ремонтируют иностранную технику": в Житомире прогремел взрыв около бронетанкового завода
13:11Трамп сможет диктовать Киеву свои условия - сенатор Пушков
13:00Тревожное предупреждение, Санду хочет войны, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 декабря
12:59Зачем Россия вводит новые санкции против иноагентов? Ищенко о врагах и национальной безопасности
12:56Сторожевое, Часов Яр и Терны: что происходит на фронте
12:50Украинский посол в Польше рассказал, сколько удалось привлечь желающих вступить в "Украинский легион"
12:48Без предварительных условий. Киселев о том, с кем Россия будет разговаривать о мире
12:44Взрыв был громкий: ВС РФ ударили по военному аэродрому ВСУ под Полтавой
12:33Обещал "заставить китайский народ стать вегетарианским": пленный наемник рассказал о "гонораре" в гривнах
12:30"Свои люди": Лукашенко считает, что Киев будет сотрудничать с Москвой и Минском
12:26Варшава и Киев "плодотворно работают" над проблемой эксгумации жертв Волынской резни
12:13"Танк сгорит, а шоколад не расплавится": Порошенко* презентовал "нацистскую сладость"
11:31В том числе больница: ВСУ атаковали Донецк американскими HIMARS
11:23Пушилин рассказал, что происходит в Часовом Яре
11:18"Друзья мира" обеспокоены эскалацией украинского конфликта – МИД КНР
11:13В Курской области ликвидирован известный грузинский наемник
10:55Генсек НАТО назвал критику Зеленского в адрес Шольца несправедливой
10:52"Для ВСУ прогноз неутешительный": ВС РФ закрепились в центре Тернов
10:44Мало работают, но не забывают про TikTok: бразильские наемники удивили даже ВСУ
10:35СВР: Молдавия может решиться на военный конфликт с ПМР из-за электроэнергии
Лента новостейМолния