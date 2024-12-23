https://ukraina.ru/20241223/1059875072.html

Варшава и Киев "плодотворно работают" над проблемой эксгумации жертв Волынской резни

Варшава и Киев "плодотворно работают" над проблемой эксгумации жертв Волынской резни - 23.12.2024 Украина.ру

Варшава и Киев "плодотворно работают" над проблемой эксгумации жертв Волынской резни

Проблема захоронений периода Второй мировой войны решается Варшавой и Киевом. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар.

2024-12-23T12:26

2024-12-23T12:26

2024-12-23T12:26

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василий боднар

институт национальной памяти

оун-упа

волынская резня

вторая мировая война

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В опубликованном 22 декабря интервью украинский посол признал, что проблемы в отношениях между Варшавой и Киевом имеются. По его словам, они отражаются на общественной поддержке, проявляются в концентрации внимания на исторических вопросах или сложных вопросах, связанных с историческим наследием. Среди таковых проблем посол упомянул вопрос "эксгумации, поиска".Отвечая на вопрос о захоронениях жертв Волынской резни на территории Украины и украинцев на польской территории, Боднар согласился с мнением польского премьер-министра Дональда Туска о том, что прогресс в этом деле есть.Он пояснил: решение проблемы захоронений представлена комплексом вопросов, связанных с действующим законодательством и нормами, с согласованием определенных мест по обе стороны границы. По мнению посла, важно продолжение чествования мест памяти, чтобы каждая семья, каждый институт имел возможность добиться чествования памяти своих родных или тех, кто бы к ним принадлежал."Конечно, с украинской стороны, здесь также чрезвычайно большое количество украинских мест памяти. Мы также работаем с Объединением украинцев в Польше, определяем совместно места и также общаемся с польской стороной. Скажу так, что очень конструктивный и практический диалог", - заявил представители официального Киева в Польше.В ноябре директор польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий заявил, что украинские власти последовательно блокируют эксгумацию останков жертв Волынской резни, не относясь к Польше как к партнёру в этом вопросе. До этого Волынская резня была признана парламентом Польши актом геноцида польского народа. Ответственность за геноцид была возложена на боевиков украинских националистических организаций ОУН-УПА*, которые после украинского госпереворота 2014 года (поддержанного Варшавой) официально прославляются на Украине.* Запрещенная в России экстремистская организация.Подробнее об этом в публикации "Миф об УПА* рухнет": в чем суть конфликта Варшавы и Киева о Волынской резне на сайте Украина.ру.Автор издания Украина.ру Василий Стоякин рассмотрел проблему в публикации Война почти в тысячу лет: украинская пропаганда об отношениях с Россией

https://ukraina.ru/20241216/1059676728.html

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новости, варшава, киев, польша, василий боднар, институт национальной памяти, оун-упа, волынская резня, вторая мировая война, украинские националисты, терроризм, геноцид