https://ukraina.ru/20241223/1059875736.html

Без предварительных условий. Киселев о том, с кем Россия будет разговаривать о мире

Без предварительных условий. Киселев о том, с кем Россия будет разговаривать о мире - 23.12.2024 Украина.ру

Без предварительных условий. Киселев о том, с кем Россия будет разговаривать о мире

Главной темой последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стало мифотворчество западных СМИ, которое создает в обществе страхи и опасный антагонизм, выливающийся в разнообразные конфликты.

2024-12-23T12:48

2024-12-23T12:48

2024-12-23T12:48

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Телеведущий, руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал, почему нежелание Путина приостанавливать боевые действия прямо сейчас не противоречат принципиальной позиции по установке прочного мира.Киселев считает, что на фронте сейчас происходит истощение противника "до полного слома", и на Западе признают, что у ВСУ истощаются личный состав, боеприпасы и техника. В качестве примера телеведущий приводит очень дорогую американскую систему ПВО Patriot. По данным немецкого Института мировой экономики в городе Киль, на 31 октября 2024 года всего у Украины их было семь штук."Мы их потихоньку своими "Кинжалами" и "Искандерами" уничтожаем", — говорит Киселев.Американский журнал Military Watch Magazine признал, что в декабре ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки ракет класса "земля – воздух" из американской системы ПВО большой дальности MIM-104 Patriot. Первое же попадание в эту систему ПВО произошло под Киевом 17 мая 2023 года. 9 марта "Искандер-М" уничтожил установку Patriot в поселке Сергеевка Донецкой области, во вторую неделю июля — две батареи в районе Южного в Одесской области и т.д."Это только на примере систем Patriot, — утверждает Киселев. — Схожая картина по танкам, самолетам, другим видам тяжелого вооружения – истощение".Он вспоминает ситуацию с украинской "Бригадой Анны Киевской", которую готовили и вооружали во Франции, и которая разбежалась почти в полном составе. Украина пытается доказать, что дезертировали исключительно насильственно мобилизованные, но по этому поводу есть некоторые сомнения."Ведь обучение выглядело, как профанация, – рассуждает телеведущий, — окопы, вырытые по пояс, аккуратные газоны с живописно расставленными калиброванными деревьями, четырехколесные броневики в ретро-стиле, заехавшие на ровный асфальт, робкая стрельба под чистым синим небом, где ни одного дрона. Как-то даже жеманно, вполне в макроновском стиле".Под Анной Киевской, кстати, подразумевается младшая дочь князя Ярослава Мудрого – Анна Ярославна, которую выдали замуж за французского короля Генриха I, а после его смерти она некоторое время правила страной сама. В западных источниках королева Анна — Anne de Russie или Anne of Russia, то есть Анна Русская."Для нынешних украинских нациков звучит невыносимо, и относительно недавно Анну Русскую – с подачи Киева – Запад переименовал в Анну Киевскую, а теперь вот еще и подразделение ВСУ таким именем окрестили. Впрочем, нет уже такого подразделения..."Соответственно, фронт, по словам Киселева, "движется в нужном направлении".Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что в зоне СВО — перелом, за этот год российская армия освободила 4,5 тысячи квадратных километров и около 200 населенных пунктов, Украина потеряла более 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными за прошедший год и почти 1 млн человек за весь период СВО, киевский режим бросает на убой насильно мобилизованных, а Запад требует начать мобилизацию 18-летних.Телеведущий приводит слова Владимира Путина, который сказал, что остановиться на неделю сейчас означает дать противнику возможность закрепиться, передохнуть и получить необходимое оборудование и боеприпасы. Президент отметил, что в некоторых батальонах украинской армии осталось 35 процентов личного состава, и задал вопрос: хотим ли мы дать им возможность переукомплектоваться?"Нам нужно не перемирие – нам нужен мир: долгосрочный, прочный, обеспеченный гарантиями для Российской Федерации и ее граждан. Это сложный вопрос, как обеспечить эти гарантии, но в целом можно поискать", – заявил президент.Хотя с инициативой венгерского премьера Орбана по поводу рождественского перемирия и обмена пленными Путин был согласен, но Зеленский отказался от такой инициативы.Искать возможности для устойчивого мира в любом случае придется на переговорах. Правда, Дмитрий Киселев пока не вполне понимает, с кем их вести, если Зеленский нелегитимен, а Верховная рада ничего не решает. По мнению телеведущего, война сейчас идет уже не с Украиной, а на территории Украины с США и НАТО, поэтому договариваться о мире нужно с Трампом, позиция которого пока еще не вполне сформирована.Россия же, утверждает Киселев, готова к переговорам без всяких предварительных условий."У нас нет предварительных условий, — заявил Путин. — Мы готовы вести диалог без предварительных условий. Но на базе того, о чем мы договорились, я уже сто раз об этом сказал, в ходе переговорного процесса в Стамбуле в конце 2022 года и исходя из реалий, которые складываются на земле сегодня"."Это понятно – переговоры без предварительных условий", — еще раз фиксирует позицию телеведущий.Что касается российских требований, которые должны быть учтены в мирном договоре, июльские тезисы все еще актуальны. В них пять пунктов:По всему комплексу этих вопросов должны быть достигнуты фундаментальные международные договоренности."Позиция четче некуда. Она подтверждена возможностями России и реальным военным раскладом, — утверждает Киселев. — А то, что с территории Украины пускают в нашу сторону дальнобойные ракеты и беспилотники (свежие примеры – Рыльск в Курской области, пятеро погибших, и Казань, где, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших), так это в бессильной злобе. Динамику на фронте это вообще никак не меняет".Западные СМИ передали речь Путина со своими акцентами. Желая противопоставить позицию российского президента касательно мира позиции Трампа, Wall Street Journal написал:"Владимир Путин продемонстрировал, что он, судя по всему, не спешит добиваться прекращения войны на Украине. Вместо этого он стремится продемонстрировать силу России несмотря на то, что Дональд Трамп заявил своей целью скорейшее достижение мира". Хотя в немецкой Süddeutsche Zeitung все поняли правильно: "На этот раз Путин сказал – у нас нет условий для начала переговоров с Украиной. Однако это не означает отказа от претензий России. Переговоры должны основываться на реальной ситуации на местах, то есть на российских завоеваниях на Украине".А реальная ситуация меняется ежедневно и будет продолжать меняться.Не осталось незамеченным то, что Путин сказал нового в связи с новейшим ракетным комплексом "Орешник", пуски которого, по его словам, нельзя перехватить существующими средствами ПВО и ПРО."Для западных комментаторов – новая пища для размышлений", — констатирует Киселев.И здравые люди на Западе выводы сделали.О том, как меняется ситуация "на земле" — в материале "Рождественское наступление и необучаемость ВСУ. Что на Украине говорят о ситуации на фронте".

https://ukraina.ru/20241223/1059854975.html

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Сергей Зуев

украина, россия, запад, киселев, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, верховная рада, нато, эксклюзив