Взрыв был громкий: ВС РФ ударили по военному аэродрому ВСУ под Полтавой - 23.12.2024 Украина.ру
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Взрыв был громкий: ВС РФ ударили по военному аэродрому ВСУ под Полтавой
Взрыв был громкий: ВС РФ ударили по военному аэродрому ВСУ под Полтавой - 23.12.2024 Украина.ру
Взрыв был громкий: ВС РФ ударили по военному аэродрому ВСУ под Полтавой
Российская армия нанесла удар по военному аэродрому ВСУ в Полтавской области. Об этом в своем телеграм-канале 23 декабря сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев
2024-12-23T12:44
2024-12-23T12:44
новости
полтавская область
вооруженные силы украины
аэродромы
вс рф
россия
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Он также отметил, что в городе расположено множество отелей и гостиниц, в которых проживают пилоты ВСУ и обслуживающий самолеты иностранный персонал.На минувшей неделе российские силы нанесли групповой удар высокоточным оружием по нескольким объектам в Киеве. Как заявили в Минобороны, это был ответ на атаку ВСУ западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по Ростовской области.В комментарии ведомства уточнили, что удары пришлись по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро "Луч", осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет РСЗО "Ольха", а также позиции ЗРК Patriot.Киев в огне: ВС РФ ударили по военным объектам Украины, включая "Луч" и "Артем"По информации подполья, при ударе ВС России по зданию СБУ в Киеве погибли высокопоставленные сотрудники ВСУ и украинских спецслужб.Также в новостях: "Наш ответ": военкор Пегов связал удар по зданию СБУ в Киеве с терактом в Москве
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новости, полтавская область, вооруженные силы украины, аэродромы, вс рф, россия
Новости, Полтавская область, Вооруженные силы Украины, аэродромы, ВС РФ, Россия

Взрыв был громкий: ВС РФ ударили по военному аэродрому ВСУ под Полтавой

12:44 23.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ЦВО
Боевая работа пушки 2А36 Гиацинт-Б ЦВО - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российская армия нанесла удар по военному аэродрому ВСУ в Полтавской области. Об этом в своем телеграм-канале 23 декабря сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев

"Миргород Полтавской области получил хороший прилет в действующий военный аэродром. Аэродром находится на юго-восточной окраине города. Насколько удачным был прилет — сведения разнятся. Взрыв был громкий, но возможно сбитие у самой земли", — рассказал Лебедев.

Он также отметил, что в городе расположено множество отелей и гостиниц, в которых проживают пилоты ВСУ и обслуживающий самолеты иностранный персонал.
На минувшей неделе российские силы нанесли групповой удар высокоточным оружием по нескольким объектам в Киеве. Как заявили в Минобороны, это был ответ на атаку ВСУ западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по Ростовской области.
В комментарии ведомства уточнили, что удары пришлись по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро "Луч", осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет РСЗО "Ольха", а также позиции ЗРК Patriot.
Киев в огне: ВС РФ ударили по военным объектам Украины, включая "Луч" и "Артем"
По информации подполья, при ударе ВС России по зданию СБУ в Киеве погибли высокопоставленные сотрудники ВСУ и украинских спецслужб.
20 декабря, 15:32
ВСУ, СБУ, ТЦК: подполье сообщило, кто попал под удар ВС РФ в КиевеСпецслужбы Украины разыскивают группу военных, которая якобы навела удар на здание СБУ в Киеве. Об этом 20 декабря сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в своем телеграм-канале
Также в новостях: "Наш ответ": военкор Пегов связал удар по зданию СБУ в Киеве с терактом в Москве
 
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