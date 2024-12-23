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Взрыв был громкий: ВС РФ ударили по военному аэродрому ВСУ под Полтавой
Взрыв был громкий: ВС РФ ударили по военному аэродрому ВСУ под Полтавой - 23.12.2024 Украина.ру
Взрыв был громкий: ВС РФ ударили по военному аэродрому ВСУ под Полтавой
Российская армия нанесла удар по военному аэродрому ВСУ в Полтавской области. Об этом в своем телеграм-канале 23 декабря сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев
2024-12-23T12:44
2024-12-23T12:44
2024-12-23T12:44
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Он также отметил, что в городе расположено множество отелей и гостиниц, в которых проживают пилоты ВСУ и обслуживающий самолеты иностранный персонал.На минувшей неделе российские силы нанесли групповой удар высокоточным оружием по нескольким объектам в Киеве. Как заявили в Минобороны, это был ответ на атаку ВСУ западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по Ростовской области.В комментарии ведомства уточнили, что удары пришлись по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро "Луч", осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет РСЗО "Ольха", а также позиции ЗРК Patriot.Киев в огне: ВС РФ ударили по военным объектам Украины, включая "Луч" и "Артем"По информации подполья, при ударе ВС России по зданию СБУ в Киеве погибли высокопоставленные сотрудники ВСУ и украинских спецслужб.Также в новостях: "Наш ответ": военкор Пегов связал удар по зданию СБУ в Киеве с терактом в Москве
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новости, полтавская область, вооруженные силы украины, аэродромы, вс рф, россия
Новости, Полтавская область, Вооруженные силы Украины, аэродромы, ВС РФ, Россия
Взрыв был громкий: ВС РФ ударили по военному аэродрому ВСУ под Полтавой
Российская армия нанесла удар по военному аэродрому ВСУ в Полтавской области. Об этом в своем телеграм-канале 23 декабря сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев