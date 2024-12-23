Пушилин рассказал, что происходит в Часовом Яре
© Игорь ГомольскийФото: ВС РФ под Курахово, порванный флаг Украины
© Игорь Гомольский
Подразделения ВС РФ взяли под контроль микрорайон "Северный" в Часовом Яре Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 23 декабря сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
"Видим на территории Часова Яра достаточно успешную работу, пусть не такую быструю, как хотелось бы. Но мы абсолютно точно осознаем, что <...> все-таки освобождается Часов Яр. И район Северный <...> сейчас находится под контролем Вооруженных сил Российской Федерации", — заявил Пушилин.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годов Виталий Киселёв отметил, что потеря Часова Яра серьезно ударит по боеспособности ВСУ и их моральному состоянию. Этот город – господствующая высота, и когда российские бойцы возьмут его, это оживит дальнейшее продвижение войск.
"Мы оттуда в бинокль сможем просматривать и Северск, и Краматорск, потому что они находятся в низине. Мы оттуда будем двигаться на Константиновку и Днепропетровскую область, чтобы обойти самый мощный укрепрайон ВСУ в Донбассе", — рассказал Киселев.
10 декабря, 05:45"Они пытались вырыть там дырку": эксперт раскрыл, почему потеря Часов Яра ударит по боеспособности ВСУВ Часов Яре есть подвижки, там воюют подразделения 98-й дивизии ВДВ (Иваново), а также два луганских полка (299-й и 331-й). Если бойцы возьмут город, это оживит продвижение на Северском Донце. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годов Виталий Киселёв
Ранее в новостях: Все ближе к Курахово: ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР