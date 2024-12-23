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Пушилин рассказал, что происходит в Часовом Яре

Пушилин рассказал, что происходит в Часовом Яре - 23.12.2024 Украина.ру

Пушилин рассказал, что происходит в Часовом Яре

Подразделения ВС РФ взяли под контроль микрорайон "Северный" в Часовом Яре Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 23 декабря сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"

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2024-12-23T11:23

2024-12-23T11:23

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Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годов Виталий Киселёв отметил, что потеря Часова Яра серьезно ударит по боеспособности ВСУ и их моральному состоянию. Этот город – господствующая высота, и когда российские бойцы возьмут его, это оживит дальнейшее продвижение войск."Мы оттуда в бинокль сможем просматривать и Северск, и Краматорск, потому что они находятся в низине. Мы оттуда будем двигаться на Константиновку и Днепропетровскую область, чтобы обойти самый мощный укрепрайон ВСУ в Донбассе", — рассказал Киселев.Ранее в новостях: Все ближе к Курахово: ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР

https://ukraina.ru/20241210/1059516493.html

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курахово

донецкая народная республика

часов яр

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новости, россия, курахово, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, вс рф, часов яр