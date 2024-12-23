Пушилин рассказал, что происходит в Часовом Яре - 23.12.2024 Украина.ру
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Пушилин рассказал, что происходит в Часовом Яре
Пушилин рассказал, что происходит в Часовом Яре - 23.12.2024 Украина.ру
Пушилин рассказал, что происходит в Часовом Яре
Подразделения ВС РФ взяли под контроль микрорайон "Северный" в Часовом Яре Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 23 декабря сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
2024-12-23T11:23
2024-12-23T11:23
новости
россия
курахово
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
вс рф
часов яр
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Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годов Виталий Киселёв отметил, что потеря Часова Яра серьезно ударит по боеспособности ВСУ и их моральному состоянию. Этот город – господствующая высота, и когда российские бойцы возьмут его, это оживит дальнейшее продвижение войск."Мы оттуда в бинокль сможем просматривать и Северск, и Краматорск, потому что они находятся в низине. Мы оттуда будем двигаться на Константиновку и Днепропетровскую область, чтобы обойти самый мощный укрепрайон ВСУ в Донбассе", — рассказал Киселев.Ранее в новостях: Все ближе к Курахово: ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР
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россия
курахово
донецкая народная республика
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новости, россия, курахово, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, вс рф, часов яр
Новости, Россия, Курахово, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Часов Яр

Пушилин рассказал, что происходит в Часовом Яре

11:23 23.12.2024
 
© Игорь ГомольскийФото: ВС РФ под Курахово, порванный флаг Украины
Фото: ВС РФ под Курахово, порванный флаг Украины
© Игорь Гомольский
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Подразделения ВС РФ взяли под контроль микрорайон "Северный" в Часовом Яре Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 23 декабря сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
"Видим на территории Часова Яра достаточно успешную работу, пусть не такую быструю, как хотелось бы. Но мы абсолютно точно осознаем, что <...> все-таки освобождается Часов Яр. И район Северный <...> сейчас находится под контролем Вооруженных сил Российской Федерации", — заявил Пушилин.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годов Виталий Киселёв отметил, что потеря Часова Яра серьезно ударит по боеспособности ВСУ и их моральному состоянию. Этот город – господствующая высота, и когда российские бойцы возьмут его, это оживит дальнейшее продвижение войск.
"Мы оттуда в бинокль сможем просматривать и Северск, и Краматорск, потому что они находятся в низине. Мы оттуда будем двигаться на Константиновку и Днепропетровскую область, чтобы обойти самый мощный укрепрайон ВСУ в Донбассе", — рассказал Киселев.
Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
10 декабря, 05:45
"Они пытались вырыть там дырку": эксперт раскрыл, почему потеря Часов Яра ударит по боеспособности ВСУВ Часов Яре есть подвижки, там воюют подразделения 98-й дивизии ВДВ (Иваново), а также два луганских полка (299-й и 331-й). Если бойцы возьмут город, это оживит продвижение на Северском Донце. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годов Виталий Киселёв
Ранее в новостях: Все ближе к Курахово: ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР
 
НовостиРоссияКураховоДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВС РФЧасов Яр
 
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