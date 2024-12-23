https://ukraina.ru/20241223/1059835848.html

Ростислав Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией

Ростислав Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией - 23.12.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией

Ранее Запад говорил: "Украина воюет, так пусть воюет". А Зеленский возражает: "Украина уже воевать не может. Спасайте нас, пока не поздно. Иначе некому будет воевать", считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-12-23T06:30

2024-12-23T06:30

2024-12-23T06:30

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запад

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вооруженные силы украины

ядерное оружие

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее Владимир Зеленский в интервью французскому изданию заявил, что у Украины нет достаточно сил, чтобы вернуть под свой контроль территории Крыма и Донбасса. Хотя раньше киевского режима были совершенно другие высказывания.- Ростислав Владимирович, это признание своего поражение? Это обычная попытка давить на жалость? Или он затевает какую-то более сложную комбинацию?- Вся политическая деятельность киевского режима – это один сплошной пиар. Именно этим он отличается от российской власти. Работа Москвы направлена на достижения эффективности принимаемых решений. Некоторые решения народу не нравятся. Но и народ резко меняет свое мнение. Правда, не замечает этого и продолжает критиковать власть.Например, в 2014 году российский народ возмущался, почему армия не навела порядок на Украине с вечера на утро, а в 2022 году он возмущался, зачем нам сдалась эта Украина вместе с СВО. Народу вообще угодить нельзя. Поэтому Москва пытается принимать решения, которые пошли бы на пользу государству по принципу "Народу мы это тоже объясним, но мы не будем говорить то, что от нас хотят".А действия киевского режима направлены на то, чтобы получить дешевую популярность. Украина что-то делает, народ ей аплодирует, потом забывает об этом и продолжает ее ругать, а потом Украина опять запускает новый пиар-ход. Украина и воюет так же. Она проводит не военные операции, а пиар-акции.То "героические азовцы"* обороняют Мариуполь. То "героические азовцы*" героически сдаются в Мариуполе. Потом "героических азовцев*" героически извлекают из российского плена и везут в Турцию. Потом их опять отправляют на фронт, где их опять убивают. Бесконечная героическая эпопея. Украинец даже не успевает подумать, зачем это надо. Он просто смотрит это как сериалНа международной арене все то же самое. Если Украина считала нужным говорить, что скоро завоюет Россию вплоть до Камчатки, то она так и говорила. Никто же не задумывался над тем, может ли Украина завоевать Россию хотя бы до Ростова. И потом выяснилось, что у Украины руки коротки завоевать Россию даже до Работино. А дальше? Киевский режим потерпел разгромное поражение в ходе контрнаступа но тут же заявил, что будет наступать снова.А когда выяснилось, что у Украины наступать просто нечем, киевский режим заявил, что Запад не дал им технику, а ТЦК – мобилизованных не наловили. "Будем наступать, но потом".А курское нашествие? Украинцы до сих пор не могут понять, зачем было отправлять боеспособные части на спокойный участок фронта и гробить их там, когда у Украина испытывала судорожную нехватку резервов в Донбассе, где решалась ее судьба.Самое интересное, что судьба Украины там уже решилась. Но Сырский все равно говорит: "А что мне было делать? Именно на Курск надо было наступать, потому русские не могут прикрыть всю границу". Киевский режим получил от этого нападения пиар-эффект. Только ценой геополитического поражения Украины.- А в чем конкретно состоит пиар-эффект от заявления Зеленского французам по поводу того, что у Украины нет сил отбить Крым и Донбасс?- В том, что Зеленский пытается спровоцировать Запад на прямое столкновение с Россией. И он говорит: "У нас нет сил" только тем людям, кто заинтересован в том, чтобы организовать прямое столкновение России с Европой.До этого Запад говорил: "Украина воюет, так пусть воюет". А Зеленский возражает: "Украина уже воевать не может. Спасайте нас, пока не поздно. Иначе некому будет воевать".Многие западные политики понимают, что для войны с Россией им нужна украинская площадка. Просто так напасть на Россию они не могут, потому что это будет прямая агрессия НАТО с непредсказуемыми последствиями для всей Европы. Зеленский это тоже понимает и говорит: "Если вы нас не спасете, воевать с Россией будет негде".Таким образом он пытается спасти остатки украинской государственности.Не только Зеленскому нужна бесконечная война. Многие западные политики тоже выстроили свое будущее к привязке к войне. Если война закончится, они не смогут объяснить, почему понадобилось уничтожать экономику Европы и рвать связи с Россией. Сейчас они это объясняют так: "Когда-нибудь мы победим. И тогда всем будет еще лучше, чем было. А пока надо затянуть пояса и засучить рукава".Зеленский сейчас дает им пас: "Все, мы не можем воевать". И западные политики тоже начинают говорить у себя:"Дорогие друзья, депутаты, журналисты, народ – как вам не стыдно? Мы обещали Украине защитить ее от страшного русского монстра, который пытается отобрать у этого маленького европейского государства самое ценное – ее суверенитет. Украина уже воюет три года. Видите, сколько у нее уже флажков по клумбам натыкано? Это мертвые. Это они погибли за европейское будущее. Их смерть не должна быть напрасной. Надо Украину спасать".Это работает. Когда Израиль спровоцировали на бомбардировки Газы, это тоже сработало. Европейцы сказали: "Мы не можем поддерживать страну, которая стирает в пыль жилые кварталы". И Зеленский в Европе сейчас тоже обвиняет Россию в геноциде "украинского народа"А внутри Украины Зеленский говорит совершенно другое: "Запад уже дал нам ракеты. Запад уже разрешил нам бить по России этими ракетами. Франция уже подготовила для нас бригаду. Рано или поздно мы победим".Только Зеленский не говорит, что Украине надо еще наловить эту бригаду и привезти во Францию.А когда Макрон заявляет о "миротворцах" на Украине, он тоже делает пас Зеленскому: "Рано или поздно по подземным ходам к вам прискачет французская армия и спасет вас. Вы только держитесь".Другое дело, что Запад – не един. Сторонники войны с Россией не могут просто так продавить решение о войне ни на уровне Евросоюза, ни на уровне отдельных европейских стран. Поэтому они говорят о "миротворческой миссии", чтобы вначале собрать коалицию и войска, а потом, если они будут собраны, думать о том, чтобы переформулировать их задачи и послать их на Украину не как миротворцев, а как армию для поддержки ВСУ.Но времени мало.- Какие конкретно события на фронте говорят о том, что Украина долго не продержится?- На линии "Великая Новоселка-Курахово" сейчас падают село за селом. Если эти темпы сохраняется, у ВСУ на фронте будет 60-километровая дыра, которую им будет нечем заткнуть. Если же киевский режим замедлит это наше наступление, у него будет еще два-три месяца, чтобы терроризировать европейцев просьбами о помощи. А дальше – вопрос времени.Когда прибалты просили принять их в ЕС и в НАТО, Запад говорил им: "Это никак невозможно. Вы буферная зона с Россией. Нас все устраивает. Вы нищие и глупые, вы нам неинтересны". Но прошло пять лет усиленных переговоров и торговли, и прибалтов везде приняли. Почему? Потому что в процессе таких переговоров можно найти людей, которые в этом заинтересованы.Им дают не чемодан денег. Им просто объясняют: "Смотрите, ваш бизнес может работать в таких-то наших областях и отраслях. Интересно? Интересно. А для этого вы нам должны помочь". И они начинают продавливать эти решения. Но для этого надо время. А времени, повторюсь, у Украины нет.Поэтому Зеленский пытается выиграть время любыми провокациями, которые могут втянуть Запад в прямую войну с Россией.Я уже говорил, что если Запад окажется в прямой конфронтации с Россией, то для предотвращения ядерной войны и Россия, и Запад могут пойти на заморозку конфликта, что позволит Украине и Зеленскому сохраниться. Поэтому киевский режим готов рискнуть ядерной войной ради достижения своих интересов.Если Зеленский почти полностью уничтожил всю Украину, почему он будет переживать по поводу всего человечества?*Батальон "Азов" признан террористической организацией и запрещён в РоссииО других сценариях украинского кризиса-в интервью Вадима Трухачева: НАТО возглавил опасный человек, который даже без Трампа испортит жизнь России на Украине

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20241220/1059808326.html

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Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, украина, россия, запад, владимир зеленский, ростислав ищенко, александр сырский, нато, вооруженные силы украины, ядерное оружие, ес