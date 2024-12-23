"Танк сгорит, а шоколад не расплавится": Порошенко* презентовал "нацистскую сладость" - 23.12.2024 Украина.ру
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"Танк сгорит, а шоколад не расплавится": Порошенко* презентовал "нацистскую сладость"
"Танк сгорит, а шоколад не расплавится": Порошенко* презентовал "нацистскую сладость" - 23.12.2024 Украина.ру
"Танк сгорит, а шоколад не расплавится": Порошенко* презентовал "нацистскую сладость"
Экс-президент Украины Петр Порошенко* презентовал лимитированную серию сладостей своей кондитерской корпорации "Рошен"*, изготовленную специально для ВСУ. Он пообещал, что этот продукт не будет таять даже в самых жестких полевых условиях. На упаковке - наклейки с тризубом. Соответствующий пост Порошенко* разместил в своих соцсетях
2024-12-23T12:13
2024-12-23T12:13
новости
украина
германия
петр порошенко
шоколад
вермахт
рошен
вооруженные силы украины
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"Вы в магазинах этого не увидите. Это делается специально для Вооруженных Сил, не для магазинов, не для торговли. Так что купить его невозможно", – заявил Порошенко*."Класс! Танк с вэсэушниками сгорит, а шоколад даже не расплавится. Браво, Порох!", "Кому война, кому... Все как обычно", "Нос у него чего-то красный", "Не красный, а синий!", "вечно сыто-пьяно", - добавили пользователи сети."Военный" шоколад - не ноу-хау: что-то подобное уже производили в нацистской Германии. Так, в 1937 году компания Temmler Works запатентовала торговую марку Pervitin, под которой выпускала сладость с метамфетамином.Сначала ее бесплатно раздавали под лозунгом "Первитин делает домохозяйку веселой", а затем этим шоколадом заинтересовался Вермахт. По его заказу был создан "Спортивный шоколад" (Sho-Ka-Kola) для солдат, в состав которого входил еще и кокаин.На прошлой неделе украинское издание Comments.ua опубликовало результаты журналистского расследования, обвинив Порошенко* в махинациях с военными пожертвованиями соотечественников.Уточнялось, что на них экс-президент покупал облигации внутреннего госзайма и почти за два года вложения в ценные бумаги позволили Порошенко* получить 32% прибыли с суммы "донатов".О том, чем занимается экс-президент Украины Петр Порошенко и почему ему выгодно продолжение боевых действий, читайте в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича Просится в НАТО и богатеет на войне. Чем занимается пятый президент Украины Порошенко.* Объединение, членами которого являются Петр Порошенко, его сын Алексей, а также экс-гендиректор липецкой кондитерской фабрики "Рошен" Олег Казаков, внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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новости, украина, германия, петр порошенко, шоколад, вермахт, рошен, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Германия, Петр Порошенко, шоколад, вермахт, Рошен, Вооруженные силы Украины

"Танк сгорит, а шоколад не расплавится": Порошенко* презентовал "нацистскую сладость"

12:13 23.12.2024
 
© "Европейская солидарность" Фото: Порошенко представил шоколад для ВСУ
Фото: Порошенко представил шоколад для ВСУ
© "Европейская солидарность"
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Экс-президент Украины Петр Порошенко* презентовал лимитированную серию сладостей своей кондитерской корпорации "Рошен"*, изготовленную специально для ВСУ. Он пообещал, что этот продукт не будет таять даже в самых жестких полевых условиях. На упаковке - наклейки с тризубом. Соответствующий пост Порошенко* разместил в своих соцсетях
"Вы в магазинах этого не увидите. Это делается специально для Вооруженных Сил, не для магазинов, не для торговли. Так что купить его невозможно", – заявил Порошенко*.
"Все что то испытывают на ВСУ, кто оружие, кто наркоту, кто-то шоколад. Нам кажется, что это просто просроченный шоколад с какой-то наркотой, ведь Порошенко* редчайший жлоб и подарить ВСУ он может только редкостное [гуано]", - прокомментировал рекламу экс-президента Украины телеграм-канал "Денацификация.ua".
"Класс! Танк с вэсэушниками сгорит, а шоколад даже не расплавится. Браво, Порох!", "Кому война, кому... Все как обычно", "Нос у него чего-то красный", "Не красный, а синий!", "вечно сыто-пьяно", - добавили пользователи сети.
"Военный" шоколад - не ноу-хау: что-то подобное уже производили в нацистской Германии. Так, в 1937 году компания Temmler Works запатентовала торговую марку Pervitin, под которой выпускала сладость с метамфетамином.
Сначала ее бесплатно раздавали под лозунгом "Первитин делает домохозяйку веселой", а затем этим шоколадом заинтересовался Вермахт. По его заказу был создан "Спортивный шоколад" (Sho-Ka-Kola) для солдат, в состав которого входил еще и кокаин.
© "Европейская солидарность"Фото: Порошенко представил шоколад для ВСУ
Фото: Порошенко представил шоколад для ВСУ
© "Европейская солидарность"
Фото: Порошенко представил шоколад для ВСУ
На прошлой неделе украинское издание Comments.ua опубликовало результаты журналистского расследования, обвинив Порошенко* в махинациях с военными пожертвованиями соотечественников.
Уточнялось, что на них экс-президент покупал облигации внутреннего госзайма и почти за два года вложения в ценные бумаги позволили Порошенко* получить 32% прибыли с суммы "донатов".
Фото: Пётр Порошенко (Фото: Николай Лазаренко / ТАСС)
18 декабря, 15:31
Процент себе в карман: Порошенко обвинили в махинациях с "донатами" украинцев Бывший президент Украины Петр Порошенко попал в скандал: его подозревают в махинациях с военными пожертвованиями соотечественников. Об этом 18 декабря сообщило украинское издание Comments.ua
О том, чем занимается экс-президент Украины Петр Порошенко и почему ему выгодно продолжение боевых действий, читайте в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича Просится в НАТО и богатеет на войне. Чем занимается пятый президент Украины Порошенко.
* Объединение, членами которого являются Петр Порошенко, его сын Алексей, а также экс-гендиректор липецкой кондитерской фабрики "Рошен" Олег Казаков, внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
 
НовостиУкраинаГерманияПетр ПорошенкошоколадвермахтРошенВооруженные силы Украины
 
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