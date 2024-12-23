В том числе больница: ВСУ атаковали Донецк американскими HIMARS - 23.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241223/1059872853.html
В том числе больница: ВСУ атаковали Донецк американскими HIMARS
В том числе больница: ВСУ атаковали Донецк американскими HIMARS - 23.12.2024 Украина.ру
В том числе больница: ВСУ атаковали Донецк американскими HIMARS
ВСУ атаковали Донецк дальнобойными ракетами. Системы ПВО сбили не менее шести воздушных целей над городом. Об этом 23 декабря в эфире телеканала "Россия 1" рассказал специальный корреспондент Александр Подопригора
2024-12-23T11:31
2024-12-23T11:31
новости
донецк
вооруженные силы украины
всу
дальнобойные ракеты
днр
himars
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/17/1059873065_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_57adfeada8206752a0d7a0ad23156c1b.jpg
Телеграм-канал "Вести Донецк" написал, что ВСУ применяют крупнокалиберную артиллерию, в том числе с кассетной боевой частью, а также ударные дроны.Кроме того, по данным координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, обстрелу подверглась больница Калинина. Он уточнил, что удар наносился из американского РСЗО HIMARS.В пятницу, 20 декабря, ВСУ обстреляли город Рыльск в Курской области, который находится в 30 километрах от АЭС в Курчатове.Позже президент России Владимир Путин заявил, что противник пожалеет об атаке на Рыльск. "Кто бы и как бы ни старался у нас чего-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет ещё о том, что он пытается сделать у нас в стране", — сказал российский лидер.Подробнее об этом — в материале Ответ на атаку на КазаньЕще по теме: Массированный обстрел Рыльска
https://ukraina.ru/20241220/1059842531.html
донецк
днр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/17/1059873065_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6c8da0e15e3a42682087da19470e1ad9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донецк, вооруженные силы украины, всу, дальнобойные ракеты, днр, himars
Новости, Донецк, Вооруженные силы Украины, ВСУ, дальнобойные ракеты, ДНР, HIMARS

В том числе больница: ВСУ атаковали Донецк американскими HIMARS

11:31 23.12.2024
 
© Тг-канал Война глазами журналиста ВСУ обстреляли больницу им. Калинина в Донецке
ВСУ обстреляли больницу им. Калинина в Донецке
© Тг-канал Война глазами журналиста
Читать в
ДзенTelegram
ВСУ атаковали Донецк дальнобойными ракетами. Системы ПВО сбили не менее шести воздушных целей над городом. Об этом 23 декабря в эфире телеканала "Россия 1" рассказал специальный корреспондент Александр Подопригора
"Сообщается, что враг пытался нанести удар по центральным районам", — заявил Подопригора.
Телеграм-канал "Вести Донецк" написал, что ВСУ применяют крупнокалиберную артиллерию, в том числе с кассетной боевой частью, а также ударные дроны.
Кроме того, по данным координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, обстрелу подверглась больница Калинина. Он уточнил, что удар наносился из американского РСЗО HIMARS.
© Тг-канал Война глазами журналиста ВСУ обстреляли больницу им. Калинина в Донецке
ВСУ обстреляли больницу им. Калинина в Донецке
© Тг-канал Война глазами журналиста
ВСУ обстреляли больницу им. Калинина в Донецке
В пятницу, 20 декабря, ВСУ обстреляли город Рыльск в Курской области, который находится в 30 километрах от АЭС в Курчатове.
Фото: соцсети, ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области
20 декабря, 16:54
ВСУ обстреляли курский Рыльск американскими ракетами ATACMS - СМИВооруженные силы Украины обстреляли город Рыльск в Курской области, который находится в 30 километрах от АЭС в Курчатове. Об этом 20 декабря сообщил Телеграм-канал Shot, Mash добавил, что удары велись американскими ракетами ATACMS
Позже президент России Владимир Путин заявил, что противник пожалеет об атаке на Рыльск.
"Кто бы и как бы ни старался у нас чего-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет ещё о том, что он пытается сделать у нас в стране", — сказал российский лидер.
Подробнее об этом — в материале Ответ на атаку на Казань
Еще по теме: Массированный обстрел Рыльска
 
НовостиДонецкВооруженные силы УкраиныВСУдальнобойные ракетыДНРHIMARS
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:12"Где собирают ремонтируют иностранную технику": в Житомире прогремел взрыв около бронетанкового завода
13:11Трамп сможет диктовать Киеву свои условия - сенатор Пушков
13:00Тревожное предупреждение, Санду хочет войны, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 декабря
12:59Зачем Россия вводит новые санкции против иноагентов? Ищенко о врагах и национальной безопасности
12:56Сторожевое, Часов Яр и Терны: что происходит на фронте
12:50Украинский посол в Польше рассказал, сколько удалось привлечь желающих вступить в "Украинский легион"
12:48Без предварительных условий. Киселев о том, с кем Россия будет разговаривать о мире
12:44Взрыв был громкий: ВС РФ ударили по военному аэродрому ВСУ под Полтавой
12:33Обещал "заставить китайский народ стать вегетарианским": пленный наемник рассказал о "гонораре" в гривнах
12:30"Свои люди": Лукашенко считает, что Киев будет сотрудничать с Москвой и Минском
12:26Варшава и Киев "плодотворно работают" над проблемой эксгумации жертв Волынской резни
12:13"Танк сгорит, а шоколад не расплавится": Порошенко* презентовал "нацистскую сладость"
11:31В том числе больница: ВСУ атаковали Донецк американскими HIMARS
11:23Пушилин рассказал, что происходит в Часовом Яре
11:18"Друзья мира" обеспокоены эскалацией украинского конфликта – МИД КНР
11:13В Курской области ликвидирован известный грузинский наемник
10:55Генсек НАТО назвал критику Зеленского в адрес Шольца несправедливой
10:52"Для ВСУ прогноз неутешительный": ВС РФ закрепились в центре Тернов
10:44Мало работают, но не забывают про TikTok: бразильские наемники удивили даже ВСУ
10:35СВР: Молдавия может решиться на военный конфликт с ПМР из-за электроэнергии
Лента новостейМолния