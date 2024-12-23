В том числе больница: ВСУ атаковали Донецк американскими HIMARS
© Тг-канал Война глазами журналиста ВСУ обстреляли больницу им. Калинина в Донецке
© Тг-канал Война глазами журналиста
ВСУ атаковали Донецк дальнобойными ракетами. Системы ПВО сбили не менее шести воздушных целей над городом. Об этом 23 декабря в эфире телеканала "Россия 1" рассказал специальный корреспондент Александр Подопригора
"Сообщается, что враг пытался нанести удар по центральным районам", — заявил Подопригора.
Телеграм-канал "Вести Донецк" написал, что ВСУ применяют крупнокалиберную артиллерию, в том числе с кассетной боевой частью, а также ударные дроны.
Кроме того, по данным координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, обстрелу подверглась больница Калинина. Он уточнил, что удар наносился из американского РСЗО HIMARS.
© Тг-канал Война глазами журналиста ВСУ обстреляли больницу им. Калинина в Донецке
© Тг-канал Война глазами журналиста
ВСУ обстреляли больницу им. Калинина в Донецке
В пятницу, 20 декабря, ВСУ обстреляли город Рыльск в Курской области, который находится в 30 километрах от АЭС в Курчатове.
20 декабря, 16:54ВСУ обстреляли курский Рыльск американскими ракетами ATACMS - СМИВооруженные силы Украины обстреляли город Рыльск в Курской области, который находится в 30 километрах от АЭС в Курчатове. Об этом 20 декабря сообщил Телеграм-канал Shot, Mash добавил, что удары велись американскими ракетами ATACMS
Позже президент России Владимир Путин заявил, что противник пожалеет об атаке на Рыльск.
"Кто бы и как бы ни старался у нас чего-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет ещё о том, что он пытается сделать у нас в стране", — сказал российский лидер.
Подробнее об этом — в материале Ответ на атаку на Казань
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