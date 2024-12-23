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В том числе больница: ВСУ атаковали Донецк американскими HIMARS

В том числе больница: ВСУ атаковали Донецк американскими HIMARS - 23.12.2024 Украина.ру

В том числе больница: ВСУ атаковали Донецк американскими HIMARS

ВСУ атаковали Донецк дальнобойными ракетами. Системы ПВО сбили не менее шести воздушных целей над городом. Об этом 23 декабря в эфире телеканала "Россия 1" рассказал специальный корреспондент Александр Подопригора

2024-12-23T11:31

2024-12-23T11:31

2024-12-23T11:31

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Телеграм-канал "Вести Донецк" написал, что ВСУ применяют крупнокалиберную артиллерию, в том числе с кассетной боевой частью, а также ударные дроны.Кроме того, по данным координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, обстрелу подверглась больница Калинина. Он уточнил, что удар наносился из американского РСЗО HIMARS.В пятницу, 20 декабря, ВСУ обстреляли город Рыльск в Курской области, который находится в 30 километрах от АЭС в Курчатове.Позже президент России Владимир Путин заявил, что противник пожалеет об атаке на Рыльск. "Кто бы и как бы ни старался у нас чего-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет ещё о том, что он пытается сделать у нас в стране", — сказал российский лидер.Подробнее об этом — в материале Ответ на атаку на КазаньЕще по теме: Массированный обстрел Рыльска

https://ukraina.ru/20241220/1059842531.html

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новости, донецк, вооруженные силы украины, всу, дальнобойные ракеты, днр, himars