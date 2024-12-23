Украинский посол в Польше рассказал, сколько удалось привлечь желающих вступить в "Украинский легион" - 23.12.2024 Украина.ру
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Украинский посол в Польше рассказал, сколько удалось привлечь желающих вступить в "Украинский легион"
Украинский посол в Польше рассказал, сколько удалось привлечь желающих вступить в "Украинский легион" - 23.12.2024 Украина.ру
Украинский посол в Польше рассказал, сколько удалось привлечь желающих вступить в "Украинский легион"
С октября по декабрь удалось собрать более тысячи заявлений от желающих вступить в "Украинский легион", который формируется в Польше. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар
2024-12-23T12:50
2024-12-23T12:50
новости
польша
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варшава
василий боднар
мид украины
иностранные наемники
всу
мобилизация
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По словам украинского посла, "Украинский легион" ориентирован на легализацию украинцев, сбежавших с Украины посредством незаконного пересечения границы.Боднар уверен, что формируемый в Польше "Украинский легион" является украинским. При этом посол не упомянул о наёмниках с паспортами других государств. Однако он сообщил, что в ноябре были подписаны первые контракты и состоялось формирование первого подразделения легионеров. "Не скажу сейчас по количеству, поскольку это пока по просьбе Министерства обороны держится как закрытая информация. Всего у нас более тысячи заявлений, которые сейчас рассматриваются соответствующей комиссией", - поведал посол.По его мнению, "этот легион – это образец солидарности украинцев, которые выехали за границу своего государства". Боднар выразил надежду на пополнение рядов легионеров."Кроме того, польской стороной обеспечены достаточно серьезные условия для базовой военной подготовки, экипировки, пребывания на соответствующих полигонах. Прошедшие это обучение характеризуют его чрезвычайно положительно. Сначала проходит базовая военная подготовка Польши, затем в зависимости от специализации того или иного бойца происходит переезд на специализированные полигоны для подготовки непосредственно к выполнению тех или иных функций. И уже после этого идет формирование в соответствующее военное подразделение на территории Украины, где записавшиеся в Украинский легион уже находятся в непосредственном подчинении той или иной воинской части. Это тема, над которой нужно дальше работать", - сказал представитель официального Киева в Варшаве.Ранее о проблемах формирования "Украинского легиона" в Польше высказались министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш и глава МИД Польши Радослав Сикорский. Подробности в публикации После жалобы Варшавы: в Польше нашли "студентов" для местного полигонаАвтор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел проблему в публикации Региональные программы нацификации Украины. Как создать "нового украинца" для вечной войны с Россией
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новости, польша, украина, варшава, василий боднар, мид украины, иностранные наемники, всу, мобилизация, сво
Новости, Польша, Украина, Варшава, Василий Боднар, МИД Украины, иностранные наемники, ВСУ, мобилизация, СВО

Украинский посол в Польше рассказал, сколько удалось привлечь желающих вступить в "Украинский легион"

12:50 23.12.2024
 
© Фото : пресс-служба СНБОУкраинский легион
Украинский легион - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Фото : пресс-служба СНБО
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С октября по декабрь удалось собрать более тысячи заявлений от желающих вступить в "Украинский легион", который формируется в Польше. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар
По словам украинского посла, "Украинский легион" ориентирован на легализацию украинцев, сбежавших с Украины посредством незаконного пересечения границы.
"Это вообще уникальная история с тем, что на территории Польши происходит формирование украинского подразделения, - сказал Боднар. - На самом деле это очень важный элемент взаимодействия и реализация договоренности на высоком уровне. Очень важный элемент поддержки Украины, поскольку очень многие граждане Украины находятся за границей. Не все они попали за границу способом, который традиционно присущ для пересечения границы и часть из них хотела бы вернуться. Также есть соответствующая мотивация для граждан Украины в других странах, не только в Польше, стать в ряды вооруженных сил".
Боднар уверен, что формируемый в Польше "Украинский легион" является украинским. При этом посол не упомянул о наёмниках с паспортами других государств. Однако он сообщил, что в ноябре были подписаны первые контракты и состоялось формирование первого подразделения легионеров.
"Не скажу сейчас по количеству, поскольку это пока по просьбе Министерства обороны держится как закрытая информация. Всего у нас более тысячи заявлений, которые сейчас рассматриваются соответствующей комиссией", - поведал посол.
По его мнению, "этот легион – это образец солидарности украинцев, которые выехали за границу своего государства". Боднар выразил надежду на пополнение рядов легионеров.
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"Кроме того, польской стороной обеспечены достаточно серьезные условия для базовой военной подготовки, экипировки, пребывания на соответствующих полигонах. Прошедшие это обучение характеризуют его чрезвычайно положительно. Сначала проходит базовая военная подготовка Польши, затем в зависимости от специализации того или иного бойца происходит переезд на специализированные полигоны для подготовки непосредственно к выполнению тех или иных функций. И уже после этого идет формирование в соответствующее военное подразделение на территории Украины, где записавшиеся в Украинский легион уже находятся в непосредственном подчинении той или иной воинской части. Это тема, над которой нужно дальше работать", - сказал представитель официального Киева в Варшаве.
Ранее о проблемах формирования "Украинского легиона" в Польше высказались министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш и глава МИД Польши Радослав Сикорский. Подробности в публикации После жалобы Варшавы: в Польше нашли "студентов" для местного полигона
Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел проблему в публикации Региональные программы нацификации Украины. Как создать "нового украинца" для вечной войны с Россией
 
НовостиПольшаУкраинаВаршаваВасилий БоднарМИД Украиныиностранные наемникиВСУмобилизацияСВО
 
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