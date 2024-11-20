Алексей Волынец: Хоббиты Запада боятся воевать, поэтому насчитали тысячи мифических корейцев под Курском - 20.11.2024 Украина.ру
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Алексей Волынец: Хоббиты Запада боятся воевать, поэтому насчитали тысячи мифических корейцев под Курском
Алексей Волынец: Хоббиты Запада боятся воевать, поэтому насчитали тысячи мифических корейцев под Курском - 20.11.2024 Украина.ру
Алексей Волынец: Хоббиты Запада боятся воевать, поэтому насчитали тысячи мифических корейцев под Курском
Даже если, предположим, какие-то военные специалисты из КНДР появились в Курской области, то явно не десятками тысяч и не тысячами. Но даже такие слухи вызывают серьезную истерику на Западе. Это связано с тем, что человеческого потенциала, способного воевать на западной стороне не так много.
2024-11-20T07:00
2024-11-20T07:00
интервью
запад
россия
кндр
владимир путин
геннадий зюганов
дональд трамп
украина.ру
кпрф
нато
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский журналист и публицист, писатель, автор исторического исследования "Деревянные пушки Китая. Россия и Китай между союзом и конфликтом" Алексей Волынец.Президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. Указ президента "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" вступил в силу в день опубликования — 19 ноября.Обновленную ядерную доктрину России следовало принять раньше, чтобы западные враги раньше осознали пределы допустимого, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.- Алексей, отвечает ли эта доктрина полностью тем вызовам, которые стоят перед Россией?- Нет. Она все время именуется оборонительной, а как известно, лучшая оборона — это наступление. Тактическое и стратегическое ядерное оружие должно применяться по необходимости, а мы все ждем какую-то оборону, отдаем инициативу противнику.- И как вы рассматриваете перспективу ядерного конфликта, применительно к событиям на Украине?- Вероятность пока не высока, хотя в течение пары лет до применения ядерного оружия дело может дойти.- Видите ли вы символизм в том, что утверждение президентом ядерной доктрины произошло в День ракетных войск и артиллерии?- Есть еще совпадение – тысячный день специальной военной операции. Здесь случайностей нет. Что приятно, наши власть предержащие научились использовать некий символизм. Это радует, что люди мыслят не только прикладной мелко текущей политикой, но и большими силами, серьезными идеологическими жестами.- Как вы оцениваете разрешение Запада на удары дальнобойными ракетами по территории старой России?- Это оружие не может применяться исключительно киевской стороной. Оно может действовать только при участии западных спутников и западных военных советников. Если это оружие применяется, то это casus belli, непосредственное вовлечение НАТО в конфликт. Видимо, новая доктрина во многом и является превентивным, скорее, психологическим ответом.- Почему пока нет официального подтверждения на Западе?- Зачем Западу подтверждать что-то официально? Они все делают де-факто. Не думаю, что это прощупывание со стороны Запада. Западное оружие на Украине есть и активно применяется. Единственное ограничение — это не какие-то сомнения, а то, что его мало. Новые ракеты — это вещь редкая и дорогая, и производятся они не массово. Если бы их можно было применить тысячами, их бы применили при полной поддержке западной спутниковой группировки.- Это решение в западных СМИ было привязано к якобы присутствию северокорейских войск в Курской области. Утверждается, что ракеты должны поразить места дислокации военных из КНДР. Почему северокорейский фактор стал таким значимым в мировой политике, в том числе и в войне на Украине?- Северокорейский фактор и был значимым в западной политике. Вспомним, попытки Трампа организовать встречу с Ким Чен Ыном во время его первого президентского срока. КНДР — это серьезное государство. Несмотря на свои маленькие размеры, оно влияет на мировую политику своим ядерным и военным потенциалом и своей политической решимостью. Но слухи о тысячах корейцах на фонте, мягко говоря, преувеличение.- В последнем интервью нашему изданию вы говорили, что прибытие северокорейских военных вызовет много любопытной истерики на Западе. Последнее время мы ее и наблюдаем?- Да, даже если, предположим, какие-то военные специалисты из КНДР появились в Курской области, то явно не десятками тысяч и не тысячами. Но даже такие слухи вызывают серьезную истерику на Западе. Это связано с тем, что человеческого потенциала, способного воевать на западной стороне, не так много. Они легко жертвуют украинским пушечным мясом, а жертвовать датчанами и португальцами не спешат. Да и эти западные хоббиты не очень хотят жертвовать жизнью ради отвлеченных интересов на территории бывшей УССР.Потенциально северокорейских солдат может быть много, но это не значит, что так будет. Я не сторонник версии, что они появятся в большом количестве завтра или когда-либо. Возможно, что это торг Москвы и Сеула, чтобы Южная Корея меньше дергалась по поводу военной поддержки киевского режима. Игра сложная, и игроков в ней не два, а больше. В любом случае истерика Запада сильная, и не по факту, а по намеку на факт.- Как волонтер вы посещаете Запорожскую область. По имеющейся информации, наши войска там проводят активные наступательные действия. Ощущается ли в регионе, что фронт, как это принято говорить, задышал?- Был там несколько дней назад. Отвожу туда гуманитарную помощь, там воюют мои товарищи. Если стоять ночью под Волновахой, то сполохи ФАБов хорошо видны. Канонада и разрывы впечатляют, даже если находиться в 20 километрах от линии фронта.Что сегодня происходит на фронтах спецоперации — в материале издания Украина.ру Военный эксперт Борис Рожин: Россия на Времевском выступе заготовила для ВСУ сценарий Угледара.
https://ukraina.ru/20241119/1059029189.html
https://ukraina.ru/20241119/1059030933.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, запад, россия, кндр, владимир путин, геннадий зюганов, дональд трамп, украина.ру, кпрф, нато
Интервью, Запад, Россия, КНДР, Владимир Путин, Геннадий Зюганов, Дональд Трамп, Украина.ру, КПРФ, НАТО

Алексей Волынец: Хоббиты Запада боятся воевать, поэтому насчитали тысячи мифических корейцев под Курском

07:00 20.11.2024
 
© knigogid.ruАлексей Волынец интервью
Алексей Волынец интервью
© knigogid.ru
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Даже если, предположим, какие-то военные специалисты из КНДР появились в Курской области, то явно не десятками тысяч и не тысячами. Но даже такие слухи вызывают серьезную истерику на Западе. Это связано с тем, что человеческого потенциала, способного воевать на западной стороне не так много.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский журналист и публицист, писатель, автор исторического исследования "Деревянные пушки Китая. Россия и Китай между союзом и конфликтом" Алексей Волынец.
Президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. Указ президента "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" вступил в силу в день опубликования — 19 ноября.
Обновленную ядерную доктрину России следовало принять раньше, чтобы западные враги раньше осознали пределы допустимого, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
- Алексей, отвечает ли эта доктрина полностью тем вызовам, которые стоят перед Россией?
- Нет. Она все время именуется оборонительной, а как известно, лучшая оборона — это наступление. Тактическое и стратегическое ядерное оружие должно применяться по необходимости, а мы все ждем какую-то оборону, отдаем инициативу противнику.
- И как вы рассматриваете перспективу ядерного конфликта, применительно к событиям на Украине?
- Вероятность пока не высока, хотя в течение пары лет до применения ядерного оружия дело может дойти.
- Видите ли вы символизм в том, что утверждение президентом ядерной доктрины произошло в День ракетных войск и артиллерии?
- Есть еще совпадение – тысячный день специальной военной операции. Здесь случайностей нет. Что приятно, наши власть предержащие научились использовать некий символизм. Это радует, что люди мыслят не только прикладной мелко текущей политикой, но и большими силами, серьезными идеологическими жестами.
Сбор останков солдат ВСУ для гуманитарного обмена погибшими - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Вчера, 12:41
Всё ближе к миллиону: подсчитаны потери армии Украины за всё время СВОСуммарные потери Украины за все время российской военной спецоперации превысили 900 тысяч человек. В это число входят как убитые, так и раненые.
- Как вы оцениваете разрешение Запада на удары дальнобойными ракетами по территории старой России?
- Это оружие не может применяться исключительно киевской стороной. Оно может действовать только при участии западных спутников и западных военных советников. Если это оружие применяется, то это casus belli, непосредственное вовлечение НАТО в конфликт. Видимо, новая доктрина во многом и является превентивным, скорее, психологическим ответом.
- Почему пока нет официального подтверждения на Западе?
- Зачем Западу подтверждать что-то официально? Они все делают де-факто. Не думаю, что это прощупывание со стороны Запада. Западное оружие на Украине есть и активно применяется.
Единственное ограничение — это не какие-то сомнения, а то, что его мало. Новые ракеты — это вещь редкая и дорогая, и производятся они не массово. Если бы их можно было применить тысячами, их бы применили при полной поддержке западной спутниковой группировки.
- Это решение в западных СМИ было привязано к якобы присутствию северокорейских войск в Курской области. Утверждается, что ракеты должны поразить места дислокации военных из КНДР. Почему северокорейский фактор стал таким значимым в мировой политике, в том числе и в войне на Украине?
- Северокорейский фактор и был значимым в западной политике. Вспомним, попытки Трампа организовать встречу с Ким Чен Ыном во время его первого президентского срока. КНДР — это серьезное государство.
Несмотря на свои маленькие размеры, оно влияет на мировую политику своим ядерным и военным потенциалом и своей политической решимостью. Но слухи о тысячах корейцах на фонте, мягко говоря, преувеличение.
- В последнем интервью нашему изданию вы говорили, что прибытие северокорейских военных вызовет много любопытной истерики на Западе. Последнее время мы ее и наблюдаем?
- Да, даже если, предположим, какие-то военные специалисты из КНДР появились в Курской области, то явно не десятками тысяч и не тысячами. Но даже такие слухи вызывают серьезную истерику на Западе. Это связано с тем, что человеческого потенциала, способного воевать на западной стороне, не так много.
Они легко жертвуют украинским пушечным мясом, а жертвовать датчанами и португальцами не спешат. Да и эти западные хоббиты не очень хотят жертвовать жизнью ради отвлеченных интересов на территории бывшей УССР.
- РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Вчера, 14:09
Ракетный крючок для России. Трамп получил возможности для политического маневраКому жить хорошо сегодня, так это вновь избранному президенту США Дональду Трампу. С одной стороны, с такой красивой женой, как его Мелания, он вполне сносно может чувствовать себя в Международный мужской день. И хорохориться, обещая победить Россию или хотя бы принудить ее к миру.
Потенциально северокорейских солдат может быть много, но это не значит, что так будет. Я не сторонник версии, что они появятся в большом количестве завтра или когда-либо. Возможно, что это торг Москвы и Сеула, чтобы Южная Корея меньше дергалась по поводу военной поддержки киевского режима. Игра сложная, и игроков в ней не два, а больше. В любом случае истерика Запада сильная, и не по факту, а по намеку на факт.
- Как волонтер вы посещаете Запорожскую область. По имеющейся информации, наши войска там проводят активные наступательные действия. Ощущается ли в регионе, что фронт, как это принято говорить, задышал?
- Был там несколько дней назад. Отвожу туда гуманитарную помощь, там воюют мои товарищи. Если стоять ночью под Волновахой, то сполохи ФАБов хорошо видны. Канонада и разрывы впечатляют, даже если находиться в 20 километрах от линии фронта.
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации — в материале издания Украина.ру Военный эксперт Борис Рожин: Россия на Времевском выступе заготовила для ВСУ сценарий Угледара.
 
ИнтервьюЗападРоссияКНДРВладимир ПутинГеннадий ЗюгановДональд ТрампУкраина.руКПРФНАТО
 
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07:01Ядерный привет: Путин ответил Байдену
07:00Алексей Волынец: Хоббиты Запада боятся воевать, поэтому насчитали тысячи мифических корейцев под Курском
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06:15Технику сожгли, солдат убили: Ищенко рассказал, почему у Украины осталась только половина армии
06:00Бригады оставляют позиции: эксперт из Франции предположил, зачем ВСУ подорвали дамбу в Курахово
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05:15На этом нельзя воевать: Моро о том, почему отправлять солдат ВСУ в бой на AMX или VAB — это убийство
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