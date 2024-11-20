https://ukraina.ru/20241120/1059040288.html

Алексей Волынец: Хоббиты Запада боятся воевать, поэтому насчитали тысячи мифических корейцев под Курском

Алексей Волынец: Хоббиты Запада боятся воевать, поэтому насчитали тысячи мифических корейцев под Курском - 20.11.2024 Украина.ру

Алексей Волынец: Хоббиты Запада боятся воевать, поэтому насчитали тысячи мифических корейцев под Курском

Даже если, предположим, какие-то военные специалисты из КНДР появились в Курской области, то явно не десятками тысяч и не тысячами. Но даже такие слухи вызывают серьезную истерику на Западе. Это связано с тем, что человеческого потенциала, способного воевать на западной стороне не так много.

2024-11-20T07:00

2024-11-20T07:00

2024-11-20T07:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский журналист и публицист, писатель, автор исторического исследования "Деревянные пушки Китая. Россия и Китай между союзом и конфликтом" Алексей Волынец.Президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. Указ президента "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" вступил в силу в день опубликования — 19 ноября.Обновленную ядерную доктрину России следовало принять раньше, чтобы западные враги раньше осознали пределы допустимого, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.- Алексей, отвечает ли эта доктрина полностью тем вызовам, которые стоят перед Россией?- Нет. Она все время именуется оборонительной, а как известно, лучшая оборона — это наступление. Тактическое и стратегическое ядерное оружие должно применяться по необходимости, а мы все ждем какую-то оборону, отдаем инициативу противнику.- И как вы рассматриваете перспективу ядерного конфликта, применительно к событиям на Украине?- Вероятность пока не высока, хотя в течение пары лет до применения ядерного оружия дело может дойти.- Видите ли вы символизм в том, что утверждение президентом ядерной доктрины произошло в День ракетных войск и артиллерии?- Есть еще совпадение – тысячный день специальной военной операции. Здесь случайностей нет. Что приятно, наши власть предержащие научились использовать некий символизм. Это радует, что люди мыслят не только прикладной мелко текущей политикой, но и большими силами, серьезными идеологическими жестами.- Как вы оцениваете разрешение Запада на удары дальнобойными ракетами по территории старой России?- Это оружие не может применяться исключительно киевской стороной. Оно может действовать только при участии западных спутников и западных военных советников. Если это оружие применяется, то это casus belli, непосредственное вовлечение НАТО в конфликт. Видимо, новая доктрина во многом и является превентивным, скорее, психологическим ответом.- Почему пока нет официального подтверждения на Западе?- Зачем Западу подтверждать что-то официально? Они все делают де-факто. Не думаю, что это прощупывание со стороны Запада. Западное оружие на Украине есть и активно применяется. Единственное ограничение — это не какие-то сомнения, а то, что его мало. Новые ракеты — это вещь редкая и дорогая, и производятся они не массово. Если бы их можно было применить тысячами, их бы применили при полной поддержке западной спутниковой группировки.- Это решение в западных СМИ было привязано к якобы присутствию северокорейских войск в Курской области. Утверждается, что ракеты должны поразить места дислокации военных из КНДР. Почему северокорейский фактор стал таким значимым в мировой политике, в том числе и в войне на Украине?- Северокорейский фактор и был значимым в западной политике. Вспомним, попытки Трампа организовать встречу с Ким Чен Ыном во время его первого президентского срока. КНДР — это серьезное государство. Несмотря на свои маленькие размеры, оно влияет на мировую политику своим ядерным и военным потенциалом и своей политической решимостью. Но слухи о тысячах корейцах на фонте, мягко говоря, преувеличение.- В последнем интервью нашему изданию вы говорили, что прибытие северокорейских военных вызовет много любопытной истерики на Западе. Последнее время мы ее и наблюдаем?- Да, даже если, предположим, какие-то военные специалисты из КНДР появились в Курской области, то явно не десятками тысяч и не тысячами. Но даже такие слухи вызывают серьезную истерику на Западе. Это связано с тем, что человеческого потенциала, способного воевать на западной стороне, не так много. Они легко жертвуют украинским пушечным мясом, а жертвовать датчанами и португальцами не спешат. Да и эти западные хоббиты не очень хотят жертвовать жизнью ради отвлеченных интересов на территории бывшей УССР.Потенциально северокорейских солдат может быть много, но это не значит, что так будет. Я не сторонник версии, что они появятся в большом количестве завтра или когда-либо. Возможно, что это торг Москвы и Сеула, чтобы Южная Корея меньше дергалась по поводу военной поддержки киевского режима. Игра сложная, и игроков в ней не два, а больше. В любом случае истерика Запада сильная, и не по факту, а по намеку на факт.- Как волонтер вы посещаете Запорожскую область. По имеющейся информации, наши войска там проводят активные наступательные действия. Ощущается ли в регионе, что фронт, как это принято говорить, задышал?- Был там несколько дней назад. Отвожу туда гуманитарную помощь, там воюют мои товарищи. Если стоять ночью под Волновахой, то сполохи ФАБов хорошо видны. Канонада и разрывы впечатляют, даже если находиться в 20 километрах от линии фронта.Что сегодня происходит на фронтах спецоперации — в материале издания Украина.ру Военный эксперт Борис Рожин: Россия на Времевском выступе заготовила для ВСУ сценарий Угледара.

https://ukraina.ru/20241119/1059029189.html

https://ukraina.ru/20241119/1059030933.html

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Денис Рудометов

интервью, запад, россия, кндр, владимир путин, геннадий зюганов, дональд трамп, украина.ру, кпрф, нато