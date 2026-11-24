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На Украине зафиксирована вспышка туберкулёза среди детей

На Украине зафиксирована вспышка туберкулёза среди детей - 24.11.2026 Украина.ру

На Украине зафиксирована вспышка туберкулёза среди детей

В украинских Черкассах зарегистрирована вспышка туберкулёза, затронувшая сразу несколько образовательных учреждений. Об этом сообщили в Черкасском областном центре контроля и профилактики болезней

2026-11-24T10:43

2026-11-24T10:43

2026-11-24T10:43

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По данным ведомства, с 22 октября выявлено 26 случаев заболевания. При этом 23 заболевших — дети, посещающие 10 различных образовательных учреждений. Несмотря на масштаб выявленной вспышки, местные специалисты пока не считают необходимым полностью приостанавливать очное обучение. Всем, кто контактировал с заболевшими, рекомендовано пройти медицинское обследование. В центре также отметили, что дальнейшие противоэпидемические меры будут определяться с учётом оценки эпидемиологических рисков. Ситуация в Черкассах вновь привлекла внимание к вопросам инфекционной безопасности в образовательных учреждениях Украины. Выявление случаев заболевания сразу в нескольких учебных заведениях требует проведения обследований контактных лиц и дальнейшего контроля за распространением инфекции.Напомним, Киев могут накрыть вспышки инфекций, об этом сообщал Минздрав 1 ноября 2026 года

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