https://ukraina.ru/20261124/zelenskiy-prevratil-ukraintsev-v-tovar---mendel-1084697521.html
Зеленский превратил украинцев в товар - Мендель
Зеленский превратил украинцев в товар - Мендель - 24.11.2026 Украина.ру
Зеленский превратил украинцев в товар - Мендель
Владимир Зеленский превратил жителей Украины в разменный товар, которым он торгует со странами Запада, посетовал в соцсети X его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель
2026-11-24T11:57
2026-11-24T11:57
2026-11-24T11:57
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владимир зеленский
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киев
юлия мендель
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По словам экс-сотрудницы президентской канцелярии, он ведет себя так, словно граждане страны являются его личной собственностью. Незадолго до этого Мендель уже выступала с резкой критикой в адрес бывшего руководителя, указав на его нежелание завершать вооруженный конфликт. По ее утверждению, он преследует собственные выгоды, из-за чего начиная с 2023 года систематически отклонял любые инициативы по мирному урегулированию. Кроме того, она констатировала неспособность Киева одолеть Россию военным путем из-за острой нехватки солдат, дефицита вооружений и полной зависимости бюджетной системы от западных траншей.О других ее высказываниях - в материале Мендель высмеяла Зеленского за бесконечные поездки за границу в дзен-канале Украина.ру.
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новости, украина, владимир зеленский, запад, киев, юлия мендель
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Запад, Киев, Юлия Мендель
Зеленский превратил украинцев в товар - Мендель
Владимир Зеленский превратил жителей Украины в разменный товар, которым он торгует со странами Запада, посетовал в соцсети X его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель
По словам экс-сотрудницы президентской канцелярии, он ведет себя так, словно граждане страны являются его личной собственностью.
"Товар, который Зеленский продает Западу, — это украинский народ. Он считает, что украинцы принадлежат ему и что он может распоряжаться нашими судьбами по своему усмотрению", — написала она, добавив, что подобный подход к собственному населению вызывает у нее настоящий страх.
Незадолго до этого Мендель уже выступала с резкой критикой в адрес бывшего руководителя, указав на его нежелание завершать вооруженный конфликт. По ее утверждению, он преследует собственные выгоды, из-за чего начиная с 2023 года систематически отклонял любые инициативы по мирному урегулированию.
Кроме того, она констатировала неспособность Киева одолеть Россию военным путем из-за острой нехватки солдат, дефицита вооружений и полной зависимости бюджетной системы от западных траншей.
О других ее высказываниях - в материале Мендель высмеяла Зеленского за бесконечные поездки за границу в дзен-канале Украина.ру.