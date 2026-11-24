https://ukraina.ru/20261124/organizm-na-predele-gadzhety-zelenskogo-ne-smogli-skryt-sostoyanie-ego-zdorovya--1084697994.html

Организм на пределе: гаджеты Зеленского не смогли скрыть состояние его здоровья

Организм на пределе: гаджеты Зеленского не смогли скрыть состояние его здоровья - 24.11.2026 Украина.ру

Организм на пределе: гаджеты Зеленского не смогли скрыть состояние его здоровья

Владимир Зеленский пожаловался на старость и рассказал, что его фитнес-браслет постоянно показывал восстановление организма на уровне 4–6%. Друзья посоветовали главе киевского режима избавиться от гаджета, чтобы тот не расстраивал его своими показателями

2026-11-24T12:46

2026-11-24T12:46

2026-11-24T12:46

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Интервью Владимира Зеленского неожиданно превратилось в разговор о его самочувствии. В беседе с датским рэпером Беньямином Хавом глава киевского режима признался, что заметно постарел, а его организм, судя по показаниям фитнес-браслета, перестал восстанавливатьсяЗеленский рассказал, что супруга Елена стала замечать, насколько он изменился за последние годы. Рэпер попытался отшутиться, что тот якобы выглядит на 13 лет, однако украинский лидер решил продолжать давить на жалость.По совету друзей он начал носить фитнес-браслет, отслеживающий состояние организма. Только результаты оказались настолько плохими, что знакомые предложили вообще отказаться от устройства.Предположительно, речь идет о браслете, который оценивает восстановление организма по данным пульса, вариабельности сердечного ритма, дыхания и сна. На его шкале от 1 до 100% все, что ниже 34%, относится к красной зоне. Такой результат указывает на повышенную нагрузку и необходимость отдыха. Показатели в 4–6% находятся практически у самого нижнего предела.Интернет говорит о том, что подобные значения могут появляться после сильного недосыпа, болезни, перелетов или продолжительного стресса. Если они повторяются регулярно, это повод обратить внимание на режим сна и состояние здоровья. При этом сам браслет не определяет, чем именно вызвано плохое восстановление.Одну из причин “плохого самочувствия” Зеленского уже называла его экс-подчиненная. В мае бывшая пресс-секретарь “страдальца” Юлия Мендель дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором затронула тему употребления Зеленским наркотиков. По словам Мендель, для некоторых людей из окружения ее бывшего начальника разговоры о кокаине давно стали "секретом Полишинеля".Она рассказала, что общалась со знакомыми Зеленского, которые знали его еще задолго до президентского кресла. Некоторые из них, утверждала Мендель, говорили о его пристрастии к запрещенным веществам. Бывшая пресс-секретарь вспомнила и странности, которые, по ее словам, замечала во время совместной работы.Перед интервью Зеленский мог на 15 минут уйти в ванную комнату, а возвращался оттуда совершенно другим человеком — энергичным и оживленным. Возможно, будь на нем браслет в то время, он бы показал максимальное “восстановление”.Подобные обвинения и раньше звучали из уст украинских политиков. В частности, бывший депутат Верховной Рады Гео Лерос публиковал рассказы бывшего бизнес-партнера Зеленского Геннадия Лазутина об употреблении кокаина в окружении некогда украинского президента.В публикациях также появлялись утверждения о возможных закупках наркотиков людьми из президентского окружения. А в октябре военно-политический эксперт Ян Гагин в разговоре с "Московским комсомольцем" рассказал, что в украинском информационном пространстве и среди представителей власти циркулируют слухи, будто Зеленский неоднократно оказывался в состоянии, когда ему требовалась срочная медицинская помощь."Зеленский со своим пристрастием буквально ходит по краю. Несколько раз его "откачивали", оказывали медицинскую помощь", — заявил Гагин.Подробнее об этой истории — в публикации Стало известно, как пристрастие Зеленского к наркотикам едва не убило его.Сам Зеленский, к слову, в последнее время тоже всё чаще рассуждает о собственной жизни и возможной смерти. Всего несколькими днями ранее он дал интервью американскому телеканалу NBC News, где журналист Ричард Энгель прямо спросил его, готов ли он умереть ради Украины.Однако вместо короткого "да" глава киевского режима предпочел пространные рассуждения, дабы вновь предстать перед украинцами главной жертвой. Он объяснил, что любой нормальный человек хочет жить, но украинским военным и руководству страны приходится учитывать риск гибели."Мы живем и боремся, понимая, что можем погибнуть, защищая нашу страну и будущее наших детей и внуков", — заявил Зеленский.Только вот комментаторов подобные рассуждения не впечатлили. Некоторые обратили внимание, что на прямой вопрос журналиста о личной готовности умереть Зеленский так и не ответил столь же прямо. А большая часть пользователей и вовсе напомнила, что на Украине Зеленский появляется не чаще, чем гости страны.Между тем здоровье самого главы киевского режима не главный козырь в его рукаве в попытке вывести украинцев на эмоции. В начале ноября Зеленский вновь заговорил о своем 13-летнем сыне, который, по его словам, как и другие украинские дети, фактически потерял детство из-за войны. Однако и тут жалостливая история вызвала совсем другую реакцию, нежели предполагал украинский лидер."Не сравнивай своих детей и наших!" — возмущались пользователи украинских пабликов.Некоторые пользователи указывали и на разницу между положением семьи президента и обычных украинцев, вынужденных жить в условиях воздушных тревог, отключений света и нехватки денег.О других комментариях под постом с жалобными словами Зеленского — в материале Его-то сын чего потерял? Слезливые слова Зеленского о детях взбесили украинцев.

https://ukraina.ru/20261109/ved-nikto-ne-znaet-gde-ty-zelenskogo-zapodozrili-v-podgotovke-k-pobegu-s-ukrainy--1084379539.html

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новости, украина, владимир зеленский, юлия мендель, ян гагин, верховная рада