Военный эксперт Борис Рожин: Россия на Времевском выступе заготовила для ВСУ сценарий Угледара - 13.11.2024 Украина.ру
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Военный эксперт Борис Рожин: Россия на Времевском выступе заготовила для ВСУ сценарий Угледара
Военный эксперт Борис Рожин: Россия на Времевском выступе заготовила для ВСУ сценарий Угледара - 13.11.2024 Украина.ру
Военный эксперт Борис Рожин: Россия на Времевском выступе заготовила для ВСУ сценарий Угледара
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2024-11-13T20:04
2024-11-13T20:05
спецоперация
россия
борис рожин
вооруженные силы украины
эксклюзив
угледар
донбасс
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Минобороны подтвердило освобождение поселка Ровнополь между Гуляйполем и Великой Новоселкой. Это часть работы по срезанию Времевского выступа, которую мы активно вели и до этого.Не так давно мы там освободили Левадное. До этого был прорыв в Макаровку (в южной части села мы установили флаг, но бои за нее еще идут). И помимо взятия Ровнополя мы продвинулись к Новодаровке. Вся эта территория была с большим трудом занята ВСУ в ходе контрнаступа, а сейчас мы возвращаем эти позиции.Когда мы освободим Новодаровку, мы начнем освобождение северных районов Запорожской области. А после взятия Макаровки будем заниматься Сторожевым, Благодатным, Нескучным, Времевкой и самой Великой Новоселкой – серьезного узла дорог, который позволит нам освобождать юг Донбасса.Все это – неплохие тактические успехи. Развала украинского фронта там нет, но противник оставляет позиции, которые удерживал более года.Саму Великую Новоселку штурмовать будет проблематично. ВСУ ее серьезно укрепили за этот год. Там сложная местность. Там есть господствующие высоты и река Мокрые Ялы вдоль этих населенных пунктов, которая затрудняет продвижение в лоб.Но при продвижении к северу от Ровнополя и Новодаровки мы попытаемся обойти Великую Новоселку с запада, одновременно нанося удары из района Шахтерского к дороге от Курахово до Великой Новоселки.То есть мы будем бить ВСУ не в лоб, а резать фланги, как это было в случае с Угледаром.Но за Великую Новоселку противник будет держаться. Если он её потеряет, у него возникнут проблемы севернее и северо-западнее нее. Там удерживать позиции ему будет сложнее.
https://ukraina.ru/20241022/1058279918.html
https://ukraina.ru/20241112/1058849092.html
россия
угледар
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, россия, борис рожин, вооруженные силы украины, эксклюзив, угледар, донбасс
Спецоперация, Россия, Борис Рожин, Вооруженные силы Украины, Эксклюзив, Угледар, Донбасс

Военный эксперт Борис Рожин: Россия на Времевском выступе заготовила для ВСУ сценарий Угледара

20:04 13.11.2024 (обновлено: 20:05 13.11.2024)
 
© Украина.ру / serafima091999Борис Рожин (СВО)
Борис Рожин (СВО) - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Украина.ру / serafima091999
Читать в
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Минобороны подтвердило освобождение поселка Ровнополь между Гуляйполем и Великой Новоселкой. Это часть работы по срезанию Времевского выступа, которую мы активно вели и до этого.
Борис Рожин (СВО) - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
22 октября, 15:41
Военный эксперт Борис Рожин: Россия под Селидово устраивает ВСУ полноценный "Угледар" Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Не так давно мы там освободили Левадное. До этого был прорыв в Макаровку (в южной части села мы установили флаг, но бои за нее еще идут). И помимо взятия Ровнополя мы продвинулись к Новодаровке. Вся эта территория была с большим трудом занята ВСУ в ходе контрнаступа, а сейчас мы возвращаем эти позиции.
Когда мы освободим Новодаровку, мы начнем освобождение северных районов Запорожской области. А после взятия Макаровки будем заниматься Сторожевым, Благодатным, Нескучным, Времевкой и самой Великой Новоселкой – серьезного узла дорог, который позволит нам освобождать юг Донбасса.
Все это – неплохие тактические успехи. Развала украинского фронта там нет, но противник оставляет позиции, которые удерживал более года.
Саму Великую Новоселку штурмовать будет проблематично. ВСУ ее серьезно укрепили за этот год. Там сложная местность. Там есть господствующие высоты и река Мокрые Ялы вдоль этих населенных пунктов, которая затрудняет продвижение в лоб.
Но при продвижении к северу от Ровнополя и Новодаровки мы попытаемся обойти Великую Новоселку с запада, одновременно нанося удары из района Шахтерского к дороге от Курахово до Великой Новоселки.
То есть мы будем бить ВСУ не в лоб, а резать фланги, как это было в случае с Угледаром.
Но за Великую Новоселку противник будет держаться. Если он её потеряет, у него возникнут проблемы севернее и северо-западнее нее. Там удерживать позиции ему будет сложнее.
Карта СВО
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Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Леонков - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Вчера, 21:09
Военный аналитик Алексей Леонков: Если зимой Россия закроет ВСУ в нескольких котлах, она дойдет до ДнепраЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
СпецоперацияРоссияБорис РожинВооруженные силы УкраиныЭксклюзивУгледарДонбасс
 
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Заголовок открываемого материала
20:04Военный эксперт Борис Рожин: Россия на Времевском выступе заготовила для ВСУ сценарий Угледара
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