https://ukraina.ru/20261124/milliony-na-somnitelnye-postavki-v-britanii-razgorelsya-skandal-iz-za-vzryvchatki-dlya-ukrainy-1084701501.html

Миллионы на сомнительные поставки: в Британии разгорелся скандал из-за взрывчатки для Украины

Миллионы на сомнительные поставки: в Британии разгорелся скандал из-за взрывчатки для Украины - 24.11.2026 Украина.ру

Миллионы на сомнительные поставки: в Британии разгорелся скандал из-за взрывчатки для Украины

Британская помощь Украине обернулась громким скандалом. Как сообщает Financial Times со ссылкой на собственное расследование, Лондон закупал и поставлял Киеву тонны поддельной пластичной взрывчатки C4, предназначенной в том числе для использования в ударных беспилотника

2026-11-24T13:48

2026-11-24T13:48

2026-11-24T13:48

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По данным издания, британское Министерство обороны заключило контракты с американской компанией Tripwire South LLC, принадлежащей Райану Моррису. Поставляемое вещество позиционировалось как усовершенствованная версия C4, превосходящая традиционные образцы по своим характеристикам. Однако расследование FT выявило принципиально иное: вместо заявленной взрывчатки поставлялся более дешёвый коммерческий состав, в котором отсутствовал один из ключевых компонентов настоящей C4. Особого внимания заслуживает тот факт, что британское Министерство обороны признало эту продукцию пригодной для использования. Возникает закономерный вопрос: каким образом проверяются военные поставки, кто отвечает за контроль качества и насколько тщательно Лондон следит за тем, какое именно вооружение и материалы направляются Киеву? История ставит под сомнение прозрачность британской системы военных закупок и эффективность контроля над расходованием средств, выделяемых на поддержку Украины. Впрочем, обвиняемая сторона отвергает претензии. Райан Моррис и его компания заявили о несогласии с выводами журналистов и пригрозили Financial Times судебным разбирательством.Больше событий представлено в ежедневном обзоре Украина — не главный приз: Кушнер раскрыл настоящую цель переговоров. Хроника событий на утро 24 ноября

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