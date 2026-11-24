https://ukraina.ru/20261124/platit-za-kiev-zastavlyayut-vsekh-merts-prigrozil-zablokirovat-byudzhet-evrosoyuza-1084696919.html

Платить за Киев заставляют всех: Мерц пригрозил заблокировать бюджет Евросоюза

Платить за Киев заставляют всех: Мерц пригрозил заблокировать бюджет Евросоюза - 24.11.2026 Украина.ру

Платить за Киев заставляют всех: Мерц пригрозил заблокировать бюджет Евросоюза

Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил заблокировать следующий семилетний бюджет Евросоюза, если четыре государства объединения откажутся участвовать в финансировании нового кредита для Украины объемом 45 миллиардов евро, пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов

2026-11-24T11:20

2026-11-24T11:20

2026-11-24T11:21

новости

украина

киев

болгария

фридрих мерц

ес

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/0a/1080055441_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_8c19e8aa8978f9e32aa3742a403e484c.jpg

По сведениям журналистов, глава немецкого кабмина настаивает, чтобы Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария наравне с остальными разделили затраты по обслуживанию займов ЕС для Киева. Ожидается, что этот конфликт станет центральной темой саммита европейских лидеров, который состоится 26 и 27 ноября.Ранее Будапешт, Братислава и Прага уже сумели добиться для себя исключения из механизма финансирования украинского кредита на 90 миллиардов евро. Теперь же к их позиции присоединилась и София — все четыре страны выступают против участия в очередном займе.При этом, как отмечает издание, перечисленные государства сами получают крупные дотации из казны Евросоюза, в том числе на развитие своих регионов. Берлин, оставаясь главным донором общеевропейского бюджета, требует равномерно распределить финансовую нагрузку по поддержке Киева между всеми 27 членами блока.С инициативой выделить Украине в 2027 году дополнительный кредит на 45 миллиардов евро Еврокомиссия выступила 18 ноября, предложив покрывать его обслуживание за счет общеевропейских бюджетных механизмов. Для утверждения нового семилетнего финансового плана ЕС на 2028–2034 годы необходимо единогласное одобрение всех стран сообщества.Подробнее о "поддержке" Киева - в материале Болгария остановила военную помощь Украине из-за дефицита бюджета в дзен-канале Украина.ру.

украина

киев

болгария

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, болгария, фридрих мерц, ес, еврокомиссия