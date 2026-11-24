https://ukraina.ru/20261124/london-zakupil-dlya-vsu-tonny-poddelnoy-vzryvchatki-u-bankrota-iz-ssha-1084696720.html

Лондон закупил для ВСУ тонны поддельной взрывчатки у банкрота из США

Лондон закупил для ВСУ тонны поддельной взрывчатки у банкрота из США - 24.11.2026 Украина.ру

Лондон закупил для ВСУ тонны поддельной взрывчатки у банкрота из США

Власти Великобритании приобрели для нужд Украины крупные партии поддельной пластичной взрывчатки С4 американского производства, сообщила по итогам собственного расследования газета Financial Times

2026-11-24T10:38

2026-11-24T10:38

2026-11-24T10:38

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Закупки проводило ключевое подразделение британского Минобороны, курирующее военные поставки Киеву. Контракты на поставку сотен тонн вещества получила компания Tripwire South LLC, принадлежащая обанкротившемуся бывшему полицейскому из США Райану Моррису. По документам товар проходил как усовершенствованная разновидность С4, превосходящая по мощности стандартные образцы. Однако проверка показала, что под видом военной взрывчатки поставлялся более дешевый коммерческий аналог. В его составе не обнаружили гексогена — базового элемента, необходимого для производства настоящей С4. При этом закупленное вещество предназначалось для оснащения украинских ударных беспилотников.В Financial Times подчеркивают, что сделки на десятки миллионов фунтов стерлингов тянулись несколько лет. Эта история вскрыла серьезные провалы в ускоренной системе оборонных закупок Лондона, поставив под сомнение качество проверки поставщиков, контроль за партиями и безопасность людей, работающих с таким грузом. Сам Моррис и представители его фирмы отвергли претензии в фальсификации данных и пригрозили редакции судебным иском.Подробнее о "поддержке" Киева - в материале Болгария остановила военную помощь Украине из-за дефицита бюджета в дзен-канале Украина.ру.

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