https://ukraina.ru/20261124/vs-rf-nachali-boi-za-kamyshevakhu-chto-proiskhodit-na-zaporozhskom-napravlenii-1084689437.html

ВС РФ начали бои за Камышеваху: что происходит на запорожском направлении

ВС РФ начали бои за Камышеваху: что происходит на запорожском направлении - 24.11.2026 Украина.ру

ВС РФ начали бои за Камышеваху: что происходит на запорожском направлении

Ополченец первой волны, донецкий волонтер старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о ситуации на Запорожском фронте

2026-11-24T13:31

2026-11-24T13:31

2026-11-24T13:31

эксклюзив

камышеваха

запорожская область

запорожье

орехов

александр чаленко

сво

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Инициатива на Запорожском фронте продолжает оставаться за российской армией. Несмотря на медленное продвижение, она продолжает приближаться к Запорожью."В ходе осеннего наступления мы смогли вернуть себе населенные пункты севернее Васильевки, которые утратили летом во время украинского "контрнаступа". Например, Степногорск, хотя украинская армия традиционно отрицает российский контроль над поселком, говоря, что он находится в серой зоне. Под наш контроль перешли также населенные пункты Приморское и Лукьяновское. Теперь же российская армия вышла недавно на окраины Камышевахи", — рассказал Матюшин.По его словам, это большой крупный логистический центр украинской группировки, через который идет снабжение гарнизона ВСУ в Орехове, который ВС РФ продолжают окружать, хотя сейчас под российским огневым контролем находятся все дороги, ведущие туда.Камышеваха находится посередине между Запорожьем и Ореховым. До СВО в ней проживало 5 тыс. человек. Площадь небольшая – почти 7 кв. км. На сегодняшний момент там остается около 100 человек. Остальные жители давно покинули этот прифронтовой город. Основное население Камышевахи – это военные украинского гарнизона и обслуживающий их персонал. Именно они и погибают и получают ранения от непрерывных российских ударов.Что касается Запорожья, основные районы которого в отличие от Днепра находятся на левом берегу реки, то по мостам, соединяющим правый и левый берега, передвигаться практически нельзя из-за постоянных российских ракетных и дроновых ударов."Сильные повреждения получили мост Преображенского, Вантовый мост и дамба ДнепроГЭСа. Население постепенно покидает Запорожье. После падения Камышевахи и Орехова наши пойдут на город с юга и юго-запада. Тут надо еще учитывать то, что наша армия подойдет к городу так близко, что мы уже начнем бить по городу регулярно. Сейчас в основном позиции ВСУ обрабатываются с помощью ФАБов и КАБов. Расстояние до Запорожья 25–30 км, так что его хватает, чтобы наша авиация бомбила военные объекты с безопасного расстояния", — сообщил Матюшин.В Запорожье российские FPV-дроны фактически 24/7 охотятся за украинскими военными и кошмарят военные объекты. Как пишет украинская пресса, глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин сообщил, что в городе внедряют систему раннего выявления дронов: полицию оснащают специальными детекторами для "охоты" за беспилотниками в небе над городом. При этом он подчеркивает, что детекторы лишь дают время на реакцию.Ранее Семикин заявлял, что готовность защитных сооружений на объектах критической инфраструктуры (антидроновые сетки, габионы, бетонно-металлические конструкции) превышает 80% — на эти цели область получила около 4 млрд грн.Как сообщало ранее издание Украина.ру, российские штурмовые подразделения уже находятся в Орехове. Бои идут в Малой Токмачке и Новоданиловке. После падения украинской обороны Камышевахи коллапс тамошней обороны из-за прекращения подвоза б/к и продуктов, а также наступления морозов, становится вопросом времени.Значение наступления на Запорожском фронте, по мнению Матюшина, состоит еще и в том, что оно не дает украинскому командованию перекинуть резервы с этого направления на помощь подразделениям ВСУ, которые обороняют Славянско-Краматорскую городскую агломерацию.Читайте также статью Александра Чаленко ВСУ готовятся к битве за Запорожье: траншеи на десятки километров, завезена техника для ПВО

https://ukraina.ru/20261120/ukrainskoe-dose-prezentatsiya-sbornika-reportazhey-voenkorov-izdaniya-ukrainaru-1084627150.html

https://ukraina.ru/20261102/spetsbrigada-varyag-rezerv-putina-koshmarit-vsu-na-zaporozhskom-fronte-1084235509.html

камышеваха

запорожская область

запорожье

орехов

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2026

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Александр Чаленко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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эксклюзив, камышеваха, запорожская область, запорожье, орехов, александр чаленко, сво