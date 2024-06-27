Алексей Волынец: Если военные из КНДР появятся в Донбассе, мы увидим много любопытной истерики на Западе - 27.06.2024 Украина.ру
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Алексей Волынец: Если военные из КНДР появятся в Донбассе, мы увидим много любопытной истерики на Западе
Алексей Волынец: Если военные из КНДР появятся в Донбассе, мы увидим много любопытной истерики на Западе - 27.06.2024 Украина.ру
Алексей Волынец: Если военные из КНДР появятся в Донбассе, мы увидим много любопытной истерики на Западе
У ВСУ есть технические и человеческие резервы для попыток нового контрнаступа. Но все закончится так же, как в 2023 году. Однако обольщаться не надо. ВС РФ тоже могут проводить только ограниченное наступление с тактическим, может быть, с небольшим оперативным результатом. К стратегическим прорывам и окружениям городов обе стороны не готовы.
2024-06-27T19:30
2024-06-27T19:40
интервью
россия
запад
кндр
рютте
дмитрий песков
вооруженные силы украины
нато
донбасс
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский журналист и публицист, писатель, автор исторического исследования "Деревянные пушки Китая. Россия и Китай между союзом и конфликтом" Алексей Волынец.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что КНДР направит военные строительные и инженерные силы для участия в восстановительных работах в ДНР.- Алексей, в своем ТГ-канале вы написали, что после подписания договора о взаимопомощи между Россией и КНДР возник альтернативный западному НАТО военно-политический союз ядерных держав. Если Пхеньян действительно отправит военных строителей в Донбасс, воспримут ли это на Западе как непосредственное участие КНДР в войне на Украине?- Предсказать это не сложно, ведь западные СМИ "любят" Северную Корею и поднимают хай по всякому поводу: то северокорейского генерала якобы из зениток расстреляют, то что-то еще. Так что нас ждет довольно много любопытной истерики в западных СМИ. Военное руководство Запада, думаю, понимает, что речь пока не о прямом участии в военном конфликте.Как человек, побывавший в Мариуполе в 2022 году и в минувшем мае, понимаю, что там требуются рабочие руки строителей, а северные корейцы вполне умеют это делать, и до ввода санкций в России не так уж мало работало северокорейских строителей. О них отзывались как о хорошо работающих людях, не создающих миграционных проблем.- Если это сообщение соответствует действительности, то речь идет все же о военных, которые попадут в зону боевых действий, где не исключены гибель и ранения. Станет ли это спусковым крючком для нового конфликта, в том числе на Корейском полуострове?- События сейчас идут в таком темпе, что исключать ничего нельзя. Новая холодная война находится в нескольких шагах от новой мировой войны. Варианты могут быть любые, в том числе и неадекватная реакция южных корейцев.- Реакция Сеула на контакты Москвы и Пхеньяна уже последовала. Южнокорейская морская пехота впервые за семь лет провела учения с боевыми стрельбами вблизи границ КНДР. Какой будет реакция России, если разморозится конфликт на Корейском полуострове?- С обеих сторон 38-й параллели часто поводятся серьезные военные учения. Американцы ежегодно проводят учения атомных ударных групп авианосцев у берегов Северной Кореи. Но до 2022 года на это внимание не обращали.Как человек, неоднократно бывавший в КНДР, знаю, что корейцы появление своей ядерной бомбы всегда мотивировали тем, что ежегодно флот США проводит серьезные учения. Поэтому для северных корейцев это не новинка. Не исключено и какое-то вовлечение России в эти события в соответствии с подписанным договором.- После трагедии в Севастополе, когда мирные люди погибли при ракетном ударе ВСУ, Минобороны России прямо обвинило военных США в том, что все полетные задания в оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами. Российская сторона сознательно уходит от того, чтобы сбивать американские БПЛА над Черным морем, чтобы не эскалировать конфликт?- До недавнего времени мы уходили от силового взаимодействия с разведывательными БПЛА над Черным морем. На днях появилась информация о том, что один беспилотник был то ли сбит, то ли отогнан. Но пока все это слухи в интернете.Известно, что хуситы уже сбивали такие разведывательно-ударные БПЛА, причём были видео с подтверждениями. В ближайшем будущем нам не обойтись без дальнейшей эскалации конфликта. Как минимум, над какой-то частью моря надо вводить бесполетную зону.А американские военные действительно несут ответственность за все, ведь ВСУ как армия Украины кончились еще в 2023 году. Если бы не полное разведывательное обеспечение и высокий процент материального обеспечения, ВСУ потерпели бы поражение. Без западных военных война при самых хороших раскладах для ВСУ закончилась бы в течение года-полутора. Без военно-технической поддержки Запада ВСУ бы схлопнулись еще в прошлом году.- Утверждение на пост генсека НАТО бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте совпало с тем, что появились разговоры о новом наступлении ВСУ. Кроме того, военкор Сладков недавно сообщил, что теперь на три артиллерийских выстрела с нашей стороны ВСУ отвечают 20 выстрелами, хотя еще неделю назад все было наоборот. Возможно ли, что ВСУ попытаются реабилитироваться за свое поражение годичной давности?- Из того, что вижу я, у ВСУ есть технические и человеческие резервы для попыток нового контрнаступа. Но эти попытки будут примерно такими же, как в 2023 году.Но обольщаться не надо. Вооружённые силы РФ тоже могут проводить только ограниченное наступление с тактическим, может быть, небольшим оперативным результатом. К стратегическим прорывам и окружениям городов обе стороны не готовы.- Уже упомянутый Рютте и кандидат на пост главы Евродипломатии Кая Каллас иимеют репутацию убежденных русофобов. Ожидает ли нас еще большая эскалация в связи с приходом этих людей на ключевые посты в политических военных структурах Запада?- Безусловно. Запад настроен эту войну продолжать. Пока у него есть для этого настроение и возможности. Отношение Нидерландов к нам мы знаем с 2014 года, когда после крушения "Боинга" сразу же обвинили Россию, ни разу не усомнившись в этой странной версии. Поэтому с появлением этих профессиональных русофобов нас ждет эскалация.О переговорах глав оборонных ведомств России и США в материале О дронах победы нашей. Запад продолжает забалтывать Россию в ее борьбе
https://ukraina.ru/20240624/1055798270.html
https://ukraina.ru/20240622/1055790524.html
https://ukraina.ru/20240626/1055864099.html
россия
запад
кндр
донбасс
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, запад, кндр, рютте, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато, донбасс
Интервью, Россия, Запад, КНДР, Рютте, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, НАТО, Донбасс

Алексей Волынец: Если военные из КНДР появятся в Донбассе, мы увидим много любопытной истерики на Западе

19:30 27.06.2024 (обновлено: 19:40 27.06.2024)
 
© knigogid.ruАлексей Волынец интервью
Алексей Волынец интервью
© knigogid.ru
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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У ВСУ есть технические и человеческие резервы для попыток нового контрнаступа. Но все закончится так же, как в 2023 году. Однако обольщаться не надо. ВС РФ тоже могут проводить только ограниченное наступление с тактическим, может быть, с небольшим оперативным результатом. К стратегическим прорывам и окружениям городов обе стороны не готовы.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский журналист и публицист, писатель, автор исторического исследования "Деревянные пушки Китая. Россия и Китай между союзом и конфликтом" Алексей Волынец.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что КНДР направит военные строительные и инженерные силы для участия в восстановительных работах в ДНР.
- Алексей, в своем ТГ-канале вы написали, что после подписания договора о взаимопомощи между Россией и КНДР возник альтернативный западному НАТО военно-политический союз ядерных держав. Если Пхеньян действительно отправит военных строителей в Донбасс, воспримут ли это на Западе как непосредственное участие КНДР в войне на Украине?
- Предсказать это не сложно, ведь западные СМИ "любят" Северную Корею и поднимают хай по всякому поводу: то северокорейского генерала якобы из зениток расстреляют, то что-то еще. Так что нас ждет довольно много любопытной истерики в западных СМИ. Военное руководство Запада, думаю, понимает, что речь пока не о прямом участии в военном конфликте.
Как человек, побывавший в Мариуполе в 2022 году и в минувшем мае, понимаю, что там требуются рабочие руки строителей, а северные корейцы вполне умеют это делать, и до ввода санкций в России не так уж мало работало северокорейских строителей. О них отзывались как о хорошо работающих людях, не создающих миграционных проблем.
Станислав Крапивник интервью
24 июня, 06:00
Станислав Крапивник: Есть два варианта, как остановить Запад на Украине, пока его планы по КНДР рушатсяЗапад не примет условия Владимира Путина о мире. Россия может этим воспользоваться и сделать на Украине по-своему
- Если это сообщение соответствует действительности, то речь идет все же о военных, которые попадут в зону боевых действий, где не исключены гибель и ранения. Станет ли это спусковым крючком для нового конфликта, в том числе на Корейском полуострове?
- События сейчас идут в таком темпе, что исключать ничего нельзя. Новая холодная война находится в нескольких шагах от новой мировой войны. Варианты могут быть любые, в том числе и неадекватная реакция южных корейцев.
- Реакция Сеула на контакты Москвы и Пхеньяна уже последовала. Южнокорейская морская пехота впервые за семь лет провела учения с боевыми стрельбами вблизи границ КНДР. Какой будет реакция России, если разморозится конфликт на Корейском полуострове?
- С обеих сторон 38-й параллели часто поводятся серьезные военные учения. Американцы ежегодно проводят учения атомных ударных групп авианосцев у берегов Северной Кореи. Но до 2022 года на это внимание не обращали.
Как человек, неоднократно бывавший в КНДР, знаю, что корейцы появление своей ядерной бомбы всегда мотивировали тем, что ежегодно флот США проводит серьезные учения. Поэтому для северных корейцев это не новинка. Не исключено и какое-то вовлечение России в эти события в соответствии с подписанным договором.
22 июня, 16:24
Люди Шойгу ушли: Скоробогатый о том, как КНДР поможет Белоусову пересмотреть военное хозяйство
- После трагедии в Севастополе, когда мирные люди погибли при ракетном ударе ВСУ, Минобороны России прямо обвинило военных США в том, что все полетные задания в оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами. Российская сторона сознательно уходит от того, чтобы сбивать американские БПЛА над Черным морем, чтобы не эскалировать конфликт?
- До недавнего времени мы уходили от силового взаимодействия с разведывательными БПЛА над Черным морем. На днях появилась информация о том, что один беспилотник был то ли сбит, то ли отогнан. Но пока все это слухи в интернете.
Известно, что хуситы уже сбивали такие разведывательно-ударные БПЛА, причём были видео с подтверждениями. В ближайшем будущем нам не обойтись без дальнейшей эскалации конфликта. Как минимум, над какой-то частью моря надо вводить бесполетную зону.
А американские военные действительно несут ответственность за все, ведь ВСУ как армия Украины кончились еще в 2023 году. Если бы не полное разведывательное обеспечение и высокий процент материального обеспечения, ВСУ потерпели бы поражение. Без западных военных война при самых хороших раскладах для ВСУ закончилась бы в течение года-полутора. Без военно-технической поддержки Запада ВСУ бы схлопнулись еще в прошлом году.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Вчера, 17:41
Изменит ли друг Украины Марк Рютте политику НАТОВ среду, 26 июня, послы стран НАТО утвердили исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте новым генеральным секретарем альянса. Пост он должен занять 2 октября
- Утверждение на пост генсека НАТО бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте совпало с тем, что появились разговоры о новом наступлении ВСУ. Кроме того, военкор Сладков недавно сообщил, что теперь на три артиллерийских выстрела с нашей стороны ВСУ отвечают 20 выстрелами, хотя еще неделю назад все было наоборот. Возможно ли, что ВСУ попытаются реабилитироваться за свое поражение годичной давности?
- Из того, что вижу я, у ВСУ есть технические и человеческие резервы для попыток нового контрнаступа. Но эти попытки будут примерно такими же, как в 2023 году.
Но обольщаться не надо. Вооружённые силы РФ тоже могут проводить только ограниченное наступление с тактическим, может быть, небольшим оперативным результатом. К стратегическим прорывам и окружениям городов обе стороны не готовы.
- Уже упомянутый Рютте и кандидат на пост главы Евродипломатии Кая Каллас иимеют репутацию убежденных русофобов. Ожидает ли нас еще большая эскалация в связи с приходом этих людей на ключевые посты в политических военных структурах Запада?
- Безусловно. Запад настроен эту войну продолжать. Пока у него есть для этого настроение и возможности. Отношение Нидерландов к нам мы знаем с 2014 года, когда после крушения "Боинга" сразу же обвинили Россию, ни разу не усомнившись в этой странной версии. Поэтому с появлением этих профессиональных русофобов нас ждет эскалация.
О переговорах глав оборонных ведомств России и США в материале О дронах победы нашей. Запад продолжает забалтывать Россию в ее борьбе
 
ИнтервьюРоссияЗападКНДРРюттеДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныНАТОДонбасс
 
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Заголовок открываемого материала
19:30Алексей Волынец: Если военные из КНДР появятся в Донбассе, мы увидим много любопытной истерики на Западе
18:20Зеленский хочет мира, но неискренне. Итоги 27 июня на Украине
17:57Стало известно какие меры безопасности приняли в Севастополе после атаки ВСУ
17:41Милорад Додик: СВО создаст новый мировой порядок, при котором уже никто не сможет уничтожать сербов
17:34Мир на Украине не наступит без снятия всех антироссийских санкций – Медведев
17:04Германия может предоставить больше базовой подготовки ВСУ с 2025 года
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16:40Шольц требует денег от ЕС на содержание украинских беженцев
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