https://ukraina.ru/20240627/1055888302.html

Алексей Волынец: Если военные из КНДР появятся в Донбассе, мы увидим много любопытной истерики на Западе

Алексей Волынец: Если военные из КНДР появятся в Донбассе, мы увидим много любопытной истерики на Западе - 27.06.2024 Украина.ру

Алексей Волынец: Если военные из КНДР появятся в Донбассе, мы увидим много любопытной истерики на Западе

У ВСУ есть технические и человеческие резервы для попыток нового контрнаступа. Но все закончится так же, как в 2023 году. Однако обольщаться не надо. ВС РФ тоже могут проводить только ограниченное наступление с тактическим, может быть, с небольшим оперативным результатом. К стратегическим прорывам и окружениям городов обе стороны не готовы.

2024-06-27T19:30

2024-06-27T19:30

2024-06-27T19:40

интервью

россия

запад

кндр

рютте

дмитрий песков

вооруженные силы украины

нато

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/14/1047410093_40:12:864:476_1920x0_80_0_0_4423562c5f326222d4df81bff3348fb6.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский журналист и публицист, писатель, автор исторического исследования "Деревянные пушки Китая. Россия и Китай между союзом и конфликтом" Алексей Волынец.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что КНДР направит военные строительные и инженерные силы для участия в восстановительных работах в ДНР.- Алексей, в своем ТГ-канале вы написали, что после подписания договора о взаимопомощи между Россией и КНДР возник альтернативный западному НАТО военно-политический союз ядерных держав. Если Пхеньян действительно отправит военных строителей в Донбасс, воспримут ли это на Западе как непосредственное участие КНДР в войне на Украине?- Предсказать это не сложно, ведь западные СМИ "любят" Северную Корею и поднимают хай по всякому поводу: то северокорейского генерала якобы из зениток расстреляют, то что-то еще. Так что нас ждет довольно много любопытной истерики в западных СМИ. Военное руководство Запада, думаю, понимает, что речь пока не о прямом участии в военном конфликте.Как человек, побывавший в Мариуполе в 2022 году и в минувшем мае, понимаю, что там требуются рабочие руки строителей, а северные корейцы вполне умеют это делать, и до ввода санкций в России не так уж мало работало северокорейских строителей. О них отзывались как о хорошо работающих людях, не создающих миграционных проблем.- Если это сообщение соответствует действительности, то речь идет все же о военных, которые попадут в зону боевых действий, где не исключены гибель и ранения. Станет ли это спусковым крючком для нового конфликта, в том числе на Корейском полуострове?- События сейчас идут в таком темпе, что исключать ничего нельзя. Новая холодная война находится в нескольких шагах от новой мировой войны. Варианты могут быть любые, в том числе и неадекватная реакция южных корейцев.- Реакция Сеула на контакты Москвы и Пхеньяна уже последовала. Южнокорейская морская пехота впервые за семь лет провела учения с боевыми стрельбами вблизи границ КНДР. Какой будет реакция России, если разморозится конфликт на Корейском полуострове?- С обеих сторон 38-й параллели часто поводятся серьезные военные учения. Американцы ежегодно проводят учения атомных ударных групп авианосцев у берегов Северной Кореи. Но до 2022 года на это внимание не обращали.Как человек, неоднократно бывавший в КНДР, знаю, что корейцы появление своей ядерной бомбы всегда мотивировали тем, что ежегодно флот США проводит серьезные учения. Поэтому для северных корейцев это не новинка. Не исключено и какое-то вовлечение России в эти события в соответствии с подписанным договором.- После трагедии в Севастополе, когда мирные люди погибли при ракетном ударе ВСУ, Минобороны России прямо обвинило военных США в том, что все полетные задания в оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами. Российская сторона сознательно уходит от того, чтобы сбивать американские БПЛА над Черным морем, чтобы не эскалировать конфликт?- До недавнего времени мы уходили от силового взаимодействия с разведывательными БПЛА над Черным морем. На днях появилась информация о том, что один беспилотник был то ли сбит, то ли отогнан. Но пока все это слухи в интернете.Известно, что хуситы уже сбивали такие разведывательно-ударные БПЛА, причём были видео с подтверждениями. В ближайшем будущем нам не обойтись без дальнейшей эскалации конфликта. Как минимум, над какой-то частью моря надо вводить бесполетную зону.А американские военные действительно несут ответственность за все, ведь ВСУ как армия Украины кончились еще в 2023 году. Если бы не полное разведывательное обеспечение и высокий процент материального обеспечения, ВСУ потерпели бы поражение. Без западных военных война при самых хороших раскладах для ВСУ закончилась бы в течение года-полутора. Без военно-технической поддержки Запада ВСУ бы схлопнулись еще в прошлом году.- Утверждение на пост генсека НАТО бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте совпало с тем, что появились разговоры о новом наступлении ВСУ. Кроме того, военкор Сладков недавно сообщил, что теперь на три артиллерийских выстрела с нашей стороны ВСУ отвечают 20 выстрелами, хотя еще неделю назад все было наоборот. Возможно ли, что ВСУ попытаются реабилитироваться за свое поражение годичной давности?- Из того, что вижу я, у ВСУ есть технические и человеческие резервы для попыток нового контрнаступа. Но эти попытки будут примерно такими же, как в 2023 году.Но обольщаться не надо. Вооружённые силы РФ тоже могут проводить только ограниченное наступление с тактическим, может быть, небольшим оперативным результатом. К стратегическим прорывам и окружениям городов обе стороны не готовы.- Уже упомянутый Рютте и кандидат на пост главы Евродипломатии Кая Каллас иимеют репутацию убежденных русофобов. Ожидает ли нас еще большая эскалация в связи с приходом этих людей на ключевые посты в политических военных структурах Запада?- Безусловно. Запад настроен эту войну продолжать. Пока у него есть для этого настроение и возможности. Отношение Нидерландов к нам мы знаем с 2014 года, когда после крушения "Боинга" сразу же обвинили Россию, ни разу не усомнившись в этой странной версии. Поэтому с появлением этих профессиональных русофобов нас ждет эскалация.О переговорах глав оборонных ведомств России и США в материале О дронах победы нашей. Запад продолжает забалтывать Россию в ее борьбе

https://ukraina.ru/20240624/1055798270.html

https://ukraina.ru/20240622/1055790524.html

https://ukraina.ru/20240626/1055864099.html

россия

запад

кндр

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, запад, кндр, рютте, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато, донбасс