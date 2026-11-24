https://ukraina.ru/20261124/rossiyanin-gotovil-terakt-protiv-prikhozhan-sinagogi-chto-izvestno-o-zaderzhannom-1084697689.html
Россиянин готовил теракт против прихожан синагоги: что известно о задержанном
Россиянин готовил теракт против прихожан синагоги: что известно о задержанном - 24.11.2026 Украина.ру
Россиянин готовил теракт против прихожан синагоги: что известно о задержанном
В Кисловодске задержали 20-летнего россиянина, которого подозревают в подготовке теракта в синагоге. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ
2026-11-24T12:15
2026-11-24T12:15
2026-11-24T12:15
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Мужчину задержали по пути к месту предполагаемого нападения. По версии спецслужбы, он действовал по указанию участников запрещённой в России международной террористической организации и планировал атаковать прихожан синагоги. При задержании у него обнаружили самодельную бомбу весом 3,5 килограмма, начинённую поражающими элементами. На допросе задержанный признал вину. По данным ФСБ, после нападения он собирался уехать в Сирию, чтобы присоединиться к незаконным вооружённым формированиям. Как утверждают в спецслужбе, подозреваемый заранее изучил местность, выяснил, когда в синагоге бывает больше всего людей, и самостоятельно изготовил взрывное устройство.Ранее ФСБ задержала жителя Евпатории по подозрению в госизмене
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кисловодск, россия, сирия, фсб
Новости, Кисловодск, Россия, Сирия, ФСБ
Россиянин готовил теракт против прихожан синагоги: что известно о задержанном
В Кисловодске задержали 20-летнего россиянина, которого подозревают в подготовке теракта в синагоге. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ
Мужчину задержали по пути к месту предполагаемого нападения. По версии спецслужбы, он действовал по указанию участников запрещённой в России международной террористической организации и планировал атаковать прихожан синагоги.
При задержании у него обнаружили самодельную бомбу весом 3,5 килограмма, начинённую поражающими элементами. На допросе задержанный признал вину. По данным ФСБ, после нападения он собирался уехать в Сирию, чтобы присоединиться к незаконным вооружённым формированиям.
Как утверждают в спецслужбе, подозреваемый заранее изучил местность, выяснил, когда в синагоге бывает больше всего людей, и самостоятельно изготовил взрывное устройство.