Из Киева на запад: рестораны массово закрываются или меняют прописку
© REUTERS / Gleb Garanich
© REUTERS / Gleb Garanich
В Киеве сокращается число работающих ресторанов — известные сети закрывают заведения или рассматривают переезд в западные регионы Украины. На ресторанный бизнес влияют продолжительные воздушные тревоги, обстрелы, отключения электричества и воды, а также снижение числа посетителей, сообщает Reuters
По информации издания, ситуация затронула сразу несколько крупных ресторанных компаний. В частности, Gastro Family прекратила работу двух ресторанов BPSH в центре столицы. Ещё два заведения группы временно закрыты до апреля. Сеть "Черноморка" также остановила работу двух ресторанов в Киеве и планирует перенести их на запад Украины. За последний год количество посетителей в её заведениях сократилось примерно на 20%.
Сложности возникли и у Pesto Cafe — компания временно приостановила работу семи из 20 ресторанов в Киеве и области. Некоторые из них находились в крупных торговых центрах. Кроме того, три из четырёх столичных заведений сети "Цветочная мафия" прекратили работу. Закрылся и бар BarOKO на улице Софиевской. Сеть "Сушия" тем временем сокращает количество ресторанов в торговых центрах.
По данным Национальной ресторанной ассоциации, в сентябре выручка некоторых заведений упала в десять раз. Владельцы бизнеса постепенно расходуют накопленные средства, а многие рестораны уже не рассчитывают на получение прибыли и пытаются хотя бы покрыть текущие расходы.
Помимо снижения посещаемости, дополнительными проблемами стали перебои с коммунальными услугами и увеличение затрат на содержание заведений. В таких условиях ресторанам приходится менять привычную работу и искать способы продолжать обслуживание клиентов даже во время отключений.
Так, автор статьи пишет, что некоторые компании уже разрабатывают специальные меню на случай отсутствия электричества и воды. Рассматриваются и варианты приготовления еды на открытом огне. "Черноморка", в частности, ввела аварийное меню, рассчитанное на работу без привычного доступа к свету и воде, а часть ресторанов переводит на более экономичный формат.
Накануне генеральный директор агрохолдинга "Нибулон" Андрей Вадатурский в интервью изданию Bloomberg заявил, что украинский аграрный сектор находится на краю масштабного финансового кризиса. По данным Национального банка Украины, поставки зерна за рубеж в нынешнем сезоне уменьшились на треть. Потери доходов аграрного сектора во второй половине года оцениваются примерно в 4,6 млрд долларов. По каким причинам уже ближайшей весной многие сельхозпроизводители могут разориться – в материале Миллиардные потери и обвал экспорта: украинским фермерам грозит волна банкротств.
Накануне генеральный директор агрохолдинга "Нибулон" Андрей Вадатурский в интервью изданию Bloomberg заявил, что украинский аграрный сектор находится на краю масштабного финансового кризиса. По данным Национального банка Украины, поставки зерна за рубеж в нынешнем сезоне уменьшились на треть. Потери доходов аграрного сектора во второй половине года оцениваются примерно в 4,6 млрд долларов. По каким причинам уже ближайшей весной многие сельхозпроизводители могут разориться – в материале Миллиардные потери и обвал экспорта: украинским фермерам грозит волна банкротств.
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