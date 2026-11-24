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Соратника Зеленского уличили в сговоре с кибермошенниками

Соратника Зеленского уличили в сговоре с кибермошенниками - 24.11.2026 Украина.ру

Соратника Зеленского уличили в сговоре с кибермошенниками

Руководитель парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия до начала политической карьеры взаимодействовал с международной сетью кибермошенников Carderplanet, пишет "Украинская правда" со ссылкой на расследование Центра противодействия коррупции

2026-11-24T13:00

2026-11-24T13:00

2026-11-24T13:00

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Согласно материалам расследователей, контакты с преступным сообществом завязались еще в начале 2000-х годов, когда будущий политик пытался обезопасить собственное дело. В тот период Арахамия развивал компанию TemplateMonster, торговавшую шаблонами для веб-сайтов. Вскоре после запуска сервиса его финансовые счета заморозили из-за массовых оплат с похищенных банковских карт.Чтобы выйти из-под удара, бизнесмен договорился с лидерами транснациональной группировки Carderplanet. Эта структура насчитывала порядка шести тысяч участников и зарабатывала на краже и обналичивании данных банковских карт, от чего пострадали десятки торговых сетей и банков в США, Великобритании и Австралии.Сам Арахамия не отрицал, что его фирма безвозмездно переделала дизайн интернет-портала преступников и разместила там пометку о спонсорстве, рассчитывая получить среди мошенников статус неприкосновенного. Факт такой сделки подтвердил и один из бывших главарей Carderplanet Владислав Хорохорин, уточнив, что рядовым участникам сети прямо запретили атаковать TemplateMonster.Авторы публикации связывают эту давнюю историю с нынешним громким скандалом вокруг украинских мошеннических колл-центров, куда со временем перебрались многие выходцы из Carderplanet. По сведениям журналистов, Арахамия до последнего уговаривал Владимира Зеленского не увольнять генпрокурора Руслана Кравченко, близкого соратника которого заподозрили в крышевании подобных телефонных аферистов.Ранее Арахамию окрестили новым "серым кардиналом" Киева. Отмечалось, что после ухода руководителя Офиса президента Андрея Ермака лидер президентской фракции стал вторым по значимости игроком в украинской власти и замкнул на себе ключевые переговорные треки, что одновременно привело к его жесткому конфликту с антикоррупционными структурами страны.Подробнее - в материале "Ермак 2.0": на Украине назвали имя нового серого кардинала власти в дзен-канале Украина.ру.

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новости, украина, сша, великобритания, давид арахамия, владимир зеленский, андрей ермак, слуга народа, офис президента