https://ukraina.ru/20261124/raskryty-pugayuschie-tsifry-bednosti-na-ukraine-1084696253.html

Раскрыты пугающие цифры бедности на Украине

Раскрыты пугающие цифры бедности на Украине - 24.11.2026 Украина.ру

Раскрыты пугающие цифры бедности на Украине

Всемирный банк оценил уровень бедности на Украине примерно в 41%. У каждой четвертой семьи нет сбережений, а большинство живет хуже, чем до февраля 2022 года

2026-11-24T10:41

2026-11-24T10:41

2026-11-24T10:41

украина

всемирный банк

минфин

новости

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Согласно отчету банка, бедность в стране уже достигла таких масштабов, что за установленной специалистами чертой находится примерно 41% населения.По результатам осеннего исследования Всемирного банка, опубликованного в ноябре, больше 60% украинских семей признались, что их материальное положение стало хуже по сравнению с началом 2022 года.Причем речь далеко не только о невозможности позволить себе отпуск, новую машину или дорогие покупки. Для многих граждан главная проблема теперь — дотянуть до следующей зарплаты или пенсии.У 26% опрошенных семей вообще нет никаких сбережений. Среди самых бедных украинцев этот показатель достигает 35%. Любая непредвиденная трата, будь то сломавшийся холодильник, покупка лекарств или дополнительный счет за отопление, может стать серьезной проблемой. А почти каждая четвертая семья из числа наименее обеспеченных за последний месяц испытывала трудности с оплатой коммунальных услуг.Сам Всемирный банк предупреждает, что нехватка накоплений, перебои с отоплением и высокие расходы на самые необходимые товары могут еще сильнее ударить по малообеспеченным украинцам.В 2026 году бедность, по предварительным оценкам организации, не выросла существенно по сравнению с предыдущим годом. Она просто закрепилась на чрезвычайно высоком уровне. Еще до начала боевых действий за чертой бедности, по расчетам Всемирного банка, находилось около 20% населения. Теперь — примерно вдвое больше.Между тем, в государственном бюджете на 2026 год прожиточный минимум на одного человека установлен в размере 3209 гривен в месяц (около 6 тысяч рублей). Для пенсионеров соответствующий показатель еще ниже — 2595 гривен (меньше 5 тысяч рублей).При этом само украинское Минсоцполитики подсчитало, что на основные потребности человеку требуется в несколько раз больше денег, чем предусмотрено официальным прожиточным минимумом. С учетом обязательных платежей для работающего украинца эта сумма превышает 12 тысяч гривен в месяц.Подобные противоречия уже перестали скрывать даже украинские министры. Еще в сентябре глава Минфина Сергей Марченко публично признал, что установленный государством прожиточный минимум не соответствует действительности. Он оговорился: быстро увеличить показатель, по словам чиновника, сложно, так как к нему привязано огромное количество социальных выплат и других обязательств государства.Еще в октябре местные СМИ предупреждали о новом подорожании продуктов. По данным украинской статистики, уже к осени килограмм пшеничного хлеба из муки высшего сорта стоил в среднем 68 гривен (122 рубля), а гречки — около 88 гривен (158 рублей). Национальный банк Украины в конце октября ухудшил прогноз инфляции на этот год до 12,5%. Среди причин значались перебои в энергоснабжении, дорогие энергоносители и дополнительные расходы предприятий.В том же отчете Всемирного банка между тем говорится, что среди 20% самых бедных семей каждая четвертая за последний месяц была вынуждена есть меньше, чем считала необходимым. А почти половина таких домохозяйств призналась, что питается весьма однообразно, поскольку не может позволить себе достаточный выбор продуктов.Не первый год на Украине критикуют нормативную потребительскую корзину, на основе которой рассчитывают основные потребности населения.В ней можно встретить весьма занятные сроки использования обычных вещей: например, зимняя куртка должна служить человеку годами, а некоторые предметы домашнего обихода предполагается менять лишь раз в десятилетие.Буквально месяц назад стало известно, каким образом украинцы пытаются успокоить себя на фоне роста цен.

https://ukraina.ru/20261105/khot-by-ne-zamaratsya-v-bednosti-odnopartiytsy-poroshenko-soryat-dengami-za-granitsey-1084291173.html

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украина, всемирный банк, минфин, новости