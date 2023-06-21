Алексей Волынец: кто он

Алексей Волынец о том, почему Гражданская война в США между Севером и Югом напоминает СВО на Украине

Текущая война все-таки идет не между этническими русскими и украинцами, а между условными политическими партиями "Россия" и "Украина", считает бывший главный редактор "Лимонки", историк, писатель Алексей Волынец