Алексей Волынец: кто он - 21.06.2023 Украина.ру
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Алексей Волынец: кто он
Алексей Волынец: кто он - 21.06.2023 Украина.ру
Алексей Волынец: кто он
Историк, писатель
2023-06-21T11:01
2023-06-21T11:16
новости
алексей волынец
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Алексей Николаевич Волынец родился 5 января 1975 года, в посёлке Болшево Московской области.Образование высшее юридическое. С 1999 по 2007 год был главным редактором газеты «Лимонка».Постоянный автор издания «Русская планета». Член движения «За правду». В 2016 году основатель и лидер партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов сложил свои полномочия, назначив исполнять обязанности руководителя партии в частности Алексея Волынца. Автор многих статей, пишет стихи и прозу.В 2007 году выпустил составленную им книгу «Окопная правда чеченской войны».В 2012 году — книгу "Лимонка" в тюрьму» (совместно с Захаром Прилепиным).
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, алексей волынец
Новости, Алексей Волынец

Алексей Волынец: кто он

11:01 21.06.2023 (обновлено: 11:16 21.06.2023)
 
© knigogid.ruАлексей Волынец интервью
Алексей Волынец интервью
© knigogid.ru
Читать в
Историк, писатель
Алексей Николаевич Волынец родился 5 января 1975 года, в посёлке Болшево Московской области.
Образование высшее юридическое.
С 1999 по 2007 год был главным редактором газеты «Лимонка».
Постоянный автор издания «Русская планета».
Член движения «За правду».
В 2016 году основатель и лидер партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов сложил свои полномочия, назначив исполнять обязанности руководителя партии в частности Алексея Волынца.
Автор многих статей, пишет стихи и прозу.
В 2007 году выпустил составленную им книгу «Окопная правда чеченской войны».
В 2012 году — книгу "Лимонка" в тюрьму» (совместно с Захаром Прилепиным).
Алексей Волынец интервью
05:17
Алексей Волынец о том, почему Гражданская война в США между Севером и Югом напоминает СВО на УкраинеТекущая война все-таки идет не между этническими русскими и украинцами, а между условными политическими партиями "Россия" и "Украина", считает бывший главный редактор "Лимонки", историк, писатель Алексей Волынец
 
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