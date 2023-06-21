Алексей Волынец: кто он
11:01 21.06.2023 (обновлено: 11:16 21.06.2023)
Историк, писатель
Алексей Николаевич Волынец родился 5 января 1975 года, в посёлке Болшево Московской области.
Образование высшее юридическое.
С 1999 по 2007 год был главным редактором газеты «Лимонка».
Постоянный автор издания «Русская планета».
Член движения «За правду».
В 2016 году основатель и лидер партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов сложил свои полномочия, назначив исполнять обязанности руководителя партии в частности Алексея Волынца.
Автор многих статей, пишет стихи и прозу.
В 2007 году выпустил составленную им книгу «Окопная правда чеченской войны».
В 2012 году — книгу "Лимонка" в тюрьму» (совместно с Захаром Прилепиным).
05:17Алексей Волынец о том, почему Гражданская война в США между Севером и Югом напоминает СВО на УкраинеТекущая война все-таки идет не между этническими русскими и украинцами, а между условными политическими партиями "Россия" и "Украина", считает бывший главный редактор "Лимонки", историк, писатель Алексей Волынец