https://ukraina.ru/20261124/posle-sammita-ates-putin-lichno-proinformiroval-sovbez-o-kontaktakh-s-si-i-trampom-1084701780.html
После саммита АТЭС: Путин лично проинформировал Совбез о контактах с Си и Трампом
После саммита АТЭС: Путин лично проинформировал Совбез о контактах с Си и Трампом - 24.11.2026 Украина.ру
После саммита АТЭС: Путин лично проинформировал Совбез о контактах с Си и Трампом
Вопросы о неких "секретных протоколах" и документах, которые якобы могли быть переданы на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне, были решительно сняты с повестки дня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на запрос журналистов, дал исчерпывающий комментарий, развеявший спекуляции, распространяемые рядом зарубежных изданий
2026-11-24T14:18
2026-11-24T14:18
2026-11-24T14:18
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"В этот раз нет", — подчеркнул представитель Кремля, комментируя вероятность передачи Владимиром Путиным каких-либо бумаг с предложениями по украинскому урегулированию и гарантиям безопасности лидерам КНР и США.Как стало известно, по возвращении в Москву глава государства провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Владимир Путин проинформировал коллег о деталях и итогах переговоров на высшем уровне в китайском Шэньчжэне.Отдельно Дмитрий Песков затронул тему возможного участия европейских представителей в мирном урегулировании по Украине. В Кремле не понимают, какой реальный вклад они могут внести в этот процесс. Европейцы настаивают на четырехстороннем формате переговоров в Абу-Даби, однако Россия пока не видит добавленной стоимости от их участия. При этом Песков добавил: переговоры в Абу-Даби должны продолжиться. Подробнее – в материале "Решение за Путиным": президент Финляндии анонсировал возможные скорые переговоры с Россией
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россия, новости, кремль, китай, владимир путин, атэс, совбез, дмитрий песков, дональд трамп
Россия, Новости, Кремль, Китай, Владимир Путин, АТЭС, Совбез, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
После саммита АТЭС: Путин лично проинформировал Совбез о контактах с Си и Трампом
Вопросы о неких "секретных протоколах" и документах, которые якобы могли быть переданы на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне, были решительно сняты с повестки дня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на запрос журналистов, дал исчерпывающий комментарий, развеявший спекуляции, распространяемые рядом зарубежных изданий
"В этот раз нет", — подчеркнул представитель Кремля, комментируя вероятность передачи Владимиром Путиным каких-либо бумаг с предложениями по украинскому урегулированию и гарантиям безопасности лидерам КНР и США.
Как стало известно, по возвращении в Москву глава государства провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Владимир Путин проинформировал коллег о деталях и итогах переговоров на высшем уровне в китайском Шэньчжэне.
Отдельно Дмитрий Песков затронул тему возможного участия европейских представителей в мирном урегулировании по Украине. В Кремле не понимают, какой реальный вклад они могут внести в этот процесс.
Европейцы настаивают на четырехстороннем формате переговоров в Абу-Даби, однако Россия пока не видит добавленной стоимости от их участия. При этом Песков добавил: переговоры в Абу-Даби должны продолжиться.