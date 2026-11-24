https://ukraina.ru/20261124/kak-raz-vovremya-vzryv-na-maydane-prerval-vystuplenie-britanskogo-ministra-1084702362.html

"Как раз вовремя": взрыв на Майдане прервал выступление британского министра

"Как раз вовремя": взрыв на Майдане прервал выступление британского министра - 24.11.2026 Украина.ру

"Как раз вовремя": взрыв на Майдане прервал выступление британского министра

Взрыв в центре Киева прервал выступление министра обороны Великобритании Уэса Стритинга в британском посольстве, об этом сообщает The Telegraph

2026-11-24T14:59

2026-11-24T14:59

2026-11-24T15:36

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Утром 23 ноября министр обороны Британии Стритинг выступал с пламенной речью в посольстве в Киеве, когда его прервал взрыв дрона. Ирония в том, что этот момент он говорил о проблемах украинской ПВО и необходимости её усиления.По данным The Telegraph, Стритинг произнес следующее: "Нет сомнений, что ПВО остается главной проблемой и источником давления", после этих слов раздался мощный взрыв. После паузы министр отметил: "Как раз вовремя... Именно такого совпадения и ждешь во время эфира". По информации журналистов, российский дрон упал на улице Архитектора Городецкого. Это место расположено неподалёку от британского посольства, а диппредставительство — от правительственного квартала.23 ноября украинские СМИ и паблики писали, что в районе Майдана упали обломки российского дрона. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что в Шевченковском районе в результате удара загорелись два автомобиля.The Telegraph отмечает, что ранее удары по центру украинской столицы были редкими, поскольку этот район защищен одной из самых мощных систем ПВО в городе. Однако в последнее время российские дроны все чаще успешно преодолевают противовоздушную оборону Киева.Примечательно, что в ходе визита на Украину Стритинг оскорбительно отозвался о президенте России. Также британский министр обороны фактически оправдал украинскую атаку на российское судно у берегов Ливии. "Не мне указывать президенту Зеленскому, как вести его войну", — уклончиво заявил Стритинг.Известно, что в рамках визита Великобритания объявила о новом пакете помощи Украине в размере 500 млн фунтов. 240 млн транша будут направлены на закупку ракет, пусковые установки и радары для ПВО. Также эти средства пойдут на закупку 1000 дронов для ВСУ.Интересно, что 24 ноября, ссылаясь на результаты собственного расследования, газета Financial Times сообщила, что власти Британии приобрели для Украины крупные партии поддельной пластичной взрывчатки С4 производства США. Известно, что закупками занималось крупное подразделение Минобороны Британии, курирующее военные поставки Киеву. Издание отмечает, что контракты на поставку сотен тонн поддельной взрывчатки получила компания Tripwire South LLC, владельцем которой является обанкротившийся бывший полицейский из США Райан Моррис.Также на тему ударов по Украине в публикации: "Почему не бьём?!": удары по правительственным зданиям в Киеве могут навредить России в дзен-канале Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261124/milliony-na-somnitelnye-postavki-v-britanii-razgorelsya-skandal-iz-za-vzryvchatki-dlya-ukrainy-1084701501.html

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