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"Не хотим лишать Украину талантов": Лондон оставил 180 тысяч беженцев без права на ПМЖ

"Не хотим лишать Украину талантов": Лондон оставил 180 тысяч беженцев без права на ПМЖ - 24.11.2026 Украина.ру

"Не хотим лишать Украину талантов": Лондон оставил 180 тысяч беженцев без права на ПМЖ

Судьба 180 тысяч украинских граждан, переехавших в Великобританию после начала боевых действий, вызвала острые споры в британской Палате общин

2026-11-24T14:01

2026-11-24T14:01

2026-11-24T14:01

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Депутаты обратили внимание на то, что эти люди живут в стране по гуманитарным визам, но для них до сих пор не предусмотрено понятного пути к получению постоянного статуса.Британские власти сейчас обновляют правила получения постоянного вида на жительство, но украинских беженцев в эту реформу не включили — их положение решают отдельно. На это недавно указал старейший депутат-консерватор от графства Кент сэр Роджер Гейл, который работает в парламенте с 1983 года.Он назвал серьезным упущением тот факт, что 180 тысяч человек не попали ни под действие нового закона, ни под поправки к нему. По словам парламентария, люди оказались подвешены в воздухе и фактически остаются без определенного правового статуса, хотя многие из них живут в королевстве уже почти пять лет: взрослые успели устроиться на работу и открыть бизнес, дети перешли в среднюю школу, а семьи обросли устойчивыми социальными связями.Официальную позицию кабмина в ответ озвучила государственный министр по безопасности границ и вопросам убежища, лейбористка Анна Тёрли. Она напомнила, что визовые программы для украинцев запускались исключительно как временное убежище на период конфликта, а не как трамплин для переезда на ПМЖ. Кроме того, министр сослалась на позицию Киева, который рассчитывает на возвращение соотечественников для восстановления страны. Подробнее о беженцах - в материале Украинские беженцы заставляют Европу заговорить по-украински в дзен-канале Украина.ру.

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новости, украина, лондон, великобритания