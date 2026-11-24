https://ukraina.ru/20261124/rossiyskie-voyska-osvobodili-barvinovku-v-zaporozhskoy-oblasti-chto-dalshe-1084701909.html

Российские войска освободили Барвиновку в Запорожской области: что дальше

Российские войска освободили Барвиновку в Запорожской области: что дальше - 24.11.2026 Украина.ру

Российские войска освободили Барвиновку в Запорожской области: что дальше

Подразделения российской группировки войск "Восток" установили контроль над селом Барвиновка в Запорожской области. Населённый пункт был важным узлом обороны ВСУ, а его освобождение позволило выровнять линию фронта на этом участке. О продвижении российских войск сообщило Министерство обороны РФ

2026-11-24T14:22

2026-11-24T14:22

2026-11-24T14:22

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По данным ведомства, Барвиновку освободили военнослужащие 5-й отдельной гвардейской танковой бригады 36-й армии. В ходе боёв было зачищено более 450 зданий, под контроль перешла территория площадью свыше 16 квадратных километров. Минобороны также сообщило об уничтожении до роты украинских военнослужащих из 225-го отдельного штурмового полка, шести бронемашин, более 30 автомобилей, 27 наземных робототехнических комплексов и свыше 60 тяжёлых беспилотников.Барвиновка расположена на реке Верхняя Терса, примерно в 60 километрах к востоку от Запорожья. До начала боевых действий в селе проживало около 490 человек. Ранее российское военное ведомство сообщало о занятии соседних населённых пунктов — Воскресенки, Василькового и Зарницы. Таким образом, продвижение российских подразделений затронуло сразу несколько участков вокруг Барвиновки.Российский военный обозреватель Александр Коц объяснил значение взятия села его расположением в системе украинской обороны. По его словам, подразделения ВС РФ наступали с трёх направлений, постепенно ограничивая возможности украинских сил удерживать позиции."Тактически Барвиновка была узлом обороны, который брали в охват с трёх сторон", — отметил Коц.По оценке военного корреспондента, следующими возможными направлениями продвижения могут стать Любицкое, расположенное южнее Барвиновки, и Василевское к западу от неё. Также он обратил внимание на дорогу Т-0408, ведущую на юг к Омельнику, откуда проходит маршрут Т-0814 в сторону Гуляйполя. В качестве следующей возможной цели Коц назвал Орехов, освобождение которого остаётся одной из важных задач на этом направлении.Российские военные минувшей ночью ударили с помощью беспилотников по электроподстанции мощностью 110 киловольт, расположенной в городе Прилуки Черниговской области. О других атаках по энергетическим объектам и кораблям, используемым для целей ВСУ, — подробнее в материале Российские дроны ночью перерезали энергоснабжение военных заводов Украины.

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