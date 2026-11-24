https://ukraina.ru/20261124/rossiyskie-voyska-osvobodili-barvinovku-v-zaporozhskoy-oblasti-chto-dalshe-1084701909.html
Российские войска освободили Барвиновку в Запорожской области: что дальше
Российские войска освободили Барвиновку в Запорожской области: что дальше - 24.11.2026 Украина.ру
Российские войска освободили Барвиновку в Запорожской области: что дальше
Подразделения российской группировки войск "Восток" установили контроль над селом Барвиновка в Запорожской области. Населённый пункт был важным узлом обороны ВСУ, а его освобождение позволило выровнять линию фронта на этом участке. О продвижении российских войск сообщило Министерство обороны РФ
2026-11-24T14:22
2026-11-24T14:22
2026-11-24T14:22
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По данным ведомства, Барвиновку освободили военнослужащие 5-й отдельной гвардейской танковой бригады 36-й армии. В ходе боёв было зачищено более 450 зданий, под контроль перешла территория площадью свыше 16 квадратных километров. Минобороны также сообщило об уничтожении до роты украинских военнослужащих из 225-го отдельного штурмового полка, шести бронемашин, более 30 автомобилей, 27 наземных робототехнических комплексов и свыше 60 тяжёлых беспилотников.Барвиновка расположена на реке Верхняя Терса, примерно в 60 километрах к востоку от Запорожья. До начала боевых действий в селе проживало около 490 человек. Ранее российское военное ведомство сообщало о занятии соседних населённых пунктов — Воскресенки, Василькового и Зарницы. Таким образом, продвижение российских подразделений затронуло сразу несколько участков вокруг Барвиновки.Российский военный обозреватель Александр Коц объяснил значение взятия села его расположением в системе украинской обороны. По его словам, подразделения ВС РФ наступали с трёх направлений, постепенно ограничивая возможности украинских сил удерживать позиции."Тактически Барвиновка была узлом обороны, который брали в охват с трёх сторон", — отметил Коц.По оценке военного корреспондента, следующими возможными направлениями продвижения могут стать Любицкое, расположенное южнее Барвиновки, и Василевское к западу от неё. Также он обратил внимание на дорогу Т-0408, ведущую на юг к Омельнику, откуда проходит маршрут Т-0814 в сторону Гуляйполя. В качестве следующей возможной цели Коц назвал Орехов, освобождение которого остаётся одной из важных задач на этом направлении.Российские военные минувшей ночью ударили с помощью беспилотников по электроподстанции мощностью 110 киловольт, расположенной в городе Прилуки Черниговской области. О других атаках по энергетическим объектам и кораблям, используемым для целей ВСУ, — подробнее в материале Российские дроны ночью перерезали энергоснабжение военных заводов Украины.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская область, россия, запорожье, александр коц, вооруженные силы украины, минобороны
Новости, Запорожская область, Россия, Запорожье, Александр Коц, Вооруженные силы Украины, Минобороны
Российские войска освободили Барвиновку в Запорожской области: что дальше
Подразделения российской группировки войск "Восток" установили контроль над селом Барвиновка в Запорожской области. Населённый пункт был важным узлом обороны ВСУ, а его освобождение позволило выровнять линию фронта на этом участке. О продвижении российских войск сообщило Министерство обороны РФ
По данным ведомства, Барвиновку освободили военнослужащие 5-й отдельной гвардейской танковой бригады 36-й армии. В ходе боёв было зачищено более 450 зданий, под контроль перешла территория площадью свыше 16 квадратных километров. Минобороны также сообщило об уничтожении до роты украинских военнослужащих из 225-го отдельного штурмового полка, шести бронемашин, более 30 автомобилей, 27 наземных робототехнических комплексов и свыше 60 тяжёлых беспилотников.
Барвиновка расположена на реке Верхняя Терса, примерно в 60 километрах к востоку от Запорожья. До начала боевых действий в селе проживало около 490 человек. Ранее российское военное ведомство сообщало о занятии соседних населённых пунктов — Воскресенки, Василькового и Зарницы. Таким образом, продвижение российских подразделений затронуло сразу несколько участков вокруг Барвиновки.
Российский военный обозреватель Александр Коц объяснил значение взятия села его расположением в системе украинской обороны. По его словам, подразделения ВС РФ наступали с трёх направлений, постепенно ограничивая возможности украинских сил удерживать позиции.
"Тактически Барвиновка была узлом обороны, который брали в охват с трёх сторон", — отметил Коц.
По оценке военного корреспондента, следующими возможными направлениями продвижения могут стать Любицкое, расположенное южнее Барвиновки, и Василевское к западу от неё. Также он обратил внимание на дорогу Т-0408, ведущую на юг к Омельнику, откуда проходит маршрут Т-0814 в сторону Гуляйполя. В качестве следующей возможной цели Коц назвал Орехов, освобождение которого остаётся одной из важных задач на этом направлении.
Российские военные минувшей ночью ударили с помощью беспилотников по электроподстанции мощностью 110 киловольт, расположенной в городе Прилуки Черниговской области. О других атаках по энергетическим объектам и кораблям, используемым для целей ВСУ, — подробнее в материале Российские дроны ночью перерезали энергоснабжение военных заводов Украины.