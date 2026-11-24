https://ukraina.ru/20261124/zhdut-linii-fronta-po-elbe-voennye-ambitsii-evropy-1084699697.html

Ждут линии фронта по Эльбе: военные амбиции Европы

Ждут линии фронта по Эльбе: военные амбиции Европы - 24.11.2026 Украина.ру

Ждут линии фронта по Эльбе: военные амбиции Европы

Нужно сразу оговориться, чтобы в дальнейшем постоянно не повторять банальность: Европа разная, внутренне противоречивая, в ней идёт борьба, разрывающая её на части, но в данном тексте, когда мы пишем Европа, имеем в виду ту её часть, которая ведёт активную, бескомпромиссную борьбу с Россией и готова довести её до военного столкновения.

2026-11-24T12:58

2026-11-24T12:58

2026-11-24T12:58

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Эта Европа почему-то считает, что сможет контролировать формат подобного кризиса и не допустить распространения боевых действий за пределы стран Евросоюза и НАТО, граничащих с Россией.Впрочем, не все агрессивно настроенные европейцы так уже в этом уверены. Например, министр обороны ФРГ Писториус впал в истерику сразу же после нападения на российские корабли в Бенгази, ответственность за которое взял на себя Зеленский, и потребовал от Украины не допустить распространения военных действий на Балтику. Казалось бы, где Балтика с Писториусом, а где Ливия с Бенгази. Но накануне ливийской акции состоялась похожая акция именно на Балтике, где был атакован дронами российский балкер "Спарта II".Разница заключается лишь в том, что российские корабли в Ливии были атакованы в нейтральном порту, а балкер – в нейтральных водах. Но это существенная разница. Атака нейтрального порта – акт войны, нарушающий международное право, что и было констатировано ливийскими властями, подавшими иск против Украины в Международный суд ООН. В то же время ведение боевых действий флотами враждующих держав в нейтральных водах не только не запрещено, но именно там преимущественно и происходит.Отчего встревожился Писториус, если на Балтике имитировалось скрупулёзное следование международному праву? Именно потому, что оно имитировалось. Ни один эксперт не усомнился в том, что для нанесения удара по российскому судну Украине требовалось использовать не только чужие разведданные, но и чужую территорию.Данный акт войны мог исходить только с территорий Финляндии или Эстонии, скорее всего, Эстонии. Точно так же в Средиземном море: даже если поверить, что безэкипажные катера (БЭКи), атаковавшие российские корабли, были украинскими и управлялись украинскими операторами, даже если не обращать внимания на факт передачи Киеву разведывательных данных, всё равно для развёртывания ударной группы БЭК в Средиземноморье Украине необходима была база на побережье одной из европейских стран.Скрытно от властей соответствующей страны создать такую базу невозможно – это не чемодан наркотиков провезти через таможню: слишком много слишком объёмных ударных средств необходимо тащить за тридевять земель. Надо разместить десятки человек обслуживающего персонала (техников, операторов, охраны, связистов), организовать их обеспечение всем необходимым на длительной основе.Это не первая атака "украинских" БЭК в Средиземноморье. Значит, база действует на постоянной основе уже несколько лет. Такое длительное существование чужой военной базы, предназначенной для проведения активных военных операций, невозможно без заинтересованной поддержки властей страны пребывания.В информационное пространство вброшена "утечка", что якобы местом базирования украинских БЭК является Албания. Думаю, что это умышленная ложная наводка, имеющая цель подставить под российский ответ тех, кого европейцам не жалко, чтобы потом заставить воевать "до последнего албанца", как это уже произошло с Украиной, во что пытался Макрон втравить Польшу и к чему ведут Прибалтику.Большая часть атак на российские корабли в Средиземноморье (и не только российские, последним у ливийских берегов было атаковано иранское судно) проводилась в его западной части, что крайне неудобно было бы осуществлять с базы в Албании. Если бы БЭКи шли оттуда своим ходом, в Средиземном море, с его толкучкой самых разных плавсредств, их бы сразу заметили, как и постоянный выход носителя к местам, в которых проводились атаки (если бы БЭК доставлялись туда на борту какого-нибудь "торгового" судна).Судя по локализации мест атак, наиболее выгодным местом для базы украинских БЭК является Мальта. Оттуда для удара по Бенгази они могли бы отправиться даже своим ходом. Чуть менее удобным является южное побережье Италии (Калабрия) или Сицилии и испанские Балеарские острова.Самое неудобное, но теоретически тоже возможное – южный берег Франции, в районе Марселя, или Корсика (из этих мест доставка к месту атаки уже только носителем). Если же принять во внимание политическую позицию и экономические интересы соответствующих стран, а также их отношения с Великобританией, которая и является главным организатором и вдохновителем европейских провокаций против России, то наиболее вероятным местом базы "украинских" БЭК может быть Мальта либо Франция, причём я даже не уверен, что на базе есть хотя бы один украинец (разве что из Канады).В отличие от нейтральных вод, предоставление государством своей территории для агрессивных действий (военного нападения) против третьей страны является актом агрессии, что автоматически включает право атакованной страны на индивидуальную или коллективную самозащиту. В Средиземном море в районе Бенгази за три дня были атакованы объекты трёх стран. Российский военный корабль, ливийский порт и иранское торговое судно. Даже каждая из атакованных стран в отдельности может создать атаковавшим большие проблемы, если же они решат, что это повод для коллективной обороны от агрессии, в Средиземном море просто закончится судоходство.Заявление Ливии в Международный суд ООН – первая ласточка. Насколько я понимаю, возникла реальная возможность признать Украину агрессором вне формальной связи с Россией (неспровоцированное нападение на Ливию), что значительно улучшит в том числе и российские позиции на международной арене (не мы одни обвиняем Киев в агрессии). Получив же определение Международного суда ООН (или его отказ рассматривать дело), можно предпринимать согласованные ответные шаги.Дело, однако, в том, что в процессе рассмотрения дела в суде могут вскрыться факты сотрудничества Киева с третьими (европейскими) странами, в рамках какового сотрудничества Украина выступает не более чем ширмой для прямой военной агрессии Европы против России и других стран. А это создаёт угрозу выхода провокации из-под контроля организаторов.У Германии – богатый опыт многовекового сотрудничества с Великобританией против третьих стран, которое прервалось только в ХХ веке, и то не полностью (во время как Первой, так и Второй мировых войн и британская, и германская элиты страдали по поводу того, что судьба развела их по разным военным блокам, в обеих странах было много сторонников пересмотра подобной политики, даже Гитлер желал союза с Британией). Исходя из этого опыта, Писториусу легко предположить, что Лондон не ограничится Средиземноморьем, что аналогичные провокации на Балтике для Британии выглядят интереснее и перспективнее.Поскольку же сами провокации начались уже давно, осталось только вывести их на соответствующий уровень, германский министр, понимая, что вслед за экономикой ФРГ может рухнуть и её морская торговля, начинает нервничать. Лондон-то сделает вид, что он здесь ни при чём, а для немецких портов даже умеренный российский ответ, не затрагивающий Германию напрямую, может оказаться фатальным.Для России же из всего этого следует естественный вывод: Лондон, понимая, что Москва покончит с Украиной раньше, чем его континентальные союзники будут готовы к полноценной войне с Россией, готов развязать войну (разумеется, оставаясь в стороне) раньше, чем такая готовность наступит.Соответствующие шаги предпринимаются уже сейчас. Британии всё равно, какие страны прекратят существование раньше, чем Европа успеет приготовиться к войне, вот Писториус и боится, что к тому времени, как готовность будет достигнута, фронт будет проходить по Одеру (или даже по Эльбе). Его истерика – не для Киева, она для Лондона.

https://ukraina.ru/20261121/ugrozhayut-rossii-blokadoy-novaya-provokatsiya-na-baltike-1084655218.html

https://ukraina.ru/20261123/pod-chuzhim-flagom-kto-na-samom-dele-atakuet-rossiyskie-suda-po-vsemu-miru-1084685534.html

https://ukraina.ru/20261124/kiev-i-london-nachali-novyy-etap-voyny-protiv-rossii-1084684316.html

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Ростислав Ищенко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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мнения, украина, россия, европа, владимир зеленский, борис писториус, эммануэль макрон, оон, нато, ес, весь ищенко