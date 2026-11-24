https://ukraina.ru/20261124/kiev-opyat-ustroil-shou-kushner-obvinil-zelenskogo-v-sryve-diplomatii-1084699481.html

Киев опять устроил шоу: Кушнер обвинил Зеленского в срыве дипломатии

Киев опять устроил шоу: Кушнер обвинил Зеленского в срыве дипломатии - 24.11.2026 Украина.ру

Киев опять устроил шоу: Кушнер обвинил Зеленского в срыве дипломатии

В команде американского президента Дональда Трампа недовольны привычкой Владимира Зеленского выносить переговоры на публику. Спецпосланник США Джаред Кушнер считает, что такой подход лишь мешает договоренностям. Об этом 24 ноября пишет New York Magazine

2026-11-24T12:54

2026-11-24T12:54

2026-11-24T12:54

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По данным издания, разногласия обострились во время переговоров американской и украинской делегаций в Майами. Кушнер сообщил представителям Киева, что Трамп намерен принять предложение президента России Владимира Путина о поставках российского дизельного топлива в США в обмен на смягчение санкций.Однако украинская сторона встретила эту новость без особого восторга. Зеленский практически сразу выступил против возможной договоренности, заявив, что Вашингтон поступает с ним несправедливо.Сам Кушнер, как отмечают журналисты, относится к положению украинского руководства с пониманием. Более того, он пытался убедить Трампа перестать публично нападать на Зеленского и снизить градус напряженности между Белым домом и Киевом. Однако, по его мнению, привычка Зеленского обсуждать чувствительные вопросы на публике только осложняет поиск компромисса.История с дизельным топливом стала одним из наиболее показательных примеров. Вашингтон и Москва обсуждали возможность частичного восстановления экономического сотрудничества, но известие об этом вызвало резкое недовольство Киева.Причем раздражение оказалось взаимным. После украинских протестов Трамп вновь поднял вопрос о необходимости проведения президентских выборов на Украине, дав понять, что недоволен поведением Зеленского. В результате спор о поставках топлива перерос в очередной конфликт между американской администрацией и украинским руководством.При этом сам Кушнер предлагает смотреть на переговоры с Россией гораздо шире, чем просто на прекращение боевых действий. По его мнению, главным результатом дипломатических усилий могло бы стать восстановление отношений Москвы и европейских государств.Американский представитель считает, что после завершения конфликта необходимо создать условия, при которых Россия и Европа смогут вновь взаимодействовать в экономике и вопросах безопасности. Именно такую перезагрузку он назвал одним из главных призов будущего мирного соглашения.Киеву же Кушнер предлагает задуматься о том, какие возможности откроются после прекращения боевых действий. По его оценке, Украина сможет сосредоточиться на восстановлении экономики, привлечении инвестиций и возвращении к нормальной жизни при наличии согласованных гарантий безопасности.Впрочем, пока Зеленский продолжает настаивать на собственных условиях. Украинские власти выступают против ослабления санкций в отношении России и требуют от западных партнеров дополнительных военных гарантий.Между тем стало известно, что организм главы киевского режима на пределе: гаджеты Зеленского не смогли скрыть состояние его здоровья.

https://ukraina.ru/20261124/zelenskiy-prevratil-ukraintsev-v-tovar---mendel-1084697521.html

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новости, киев, россия, сша, владимир зеленский, джаред кушнер, дональд трамп