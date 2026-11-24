https://ukraina.ru/20261124/pentagon-tormozit-vypusk-raket-patriot-na-ukraine-1084702207.html

Пентагон тормозит выпуск ракет Patriot на Украине

Пентагон тормозит выпуск ракет Patriot на Украине - 24.11.2026 Украина.ру

Пентагон тормозит выпуск ракет Patriot на Украине

Американское оборонное ведомство тормозит выдачу Киеву разрешения на запуск производства ракет для систем ПВО Patriot, хотя глава Пентагона Пит Хегсет уже утвердил этот документ, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники

2026-11-24T14:41

2026-11-24T14:41

2026-11-24T14:41

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Как выяснилось, после того как министр обороны поставил свою подпись, соглашение направили на дополнительную проверку его заместителю по вопросам закупок Майклу Даффи. Что именно послужило поводом для такого решения, собеседники издания не уточняют.Вместе с тем официальный представитель Пентагона заверил, что ведомство продолжает работать над ускорением промышленной кооперации с европейскими союзниками и Киевом в сфере систем Patriot. В октябре американский Госдепартамент согласовал продажу Украине партии из 500 ракет-перехватчиков к этим комплексам на 2,1 миллиарда долларов — оплатить контракт должны Германия, Канада, Норвегия и Евросоюз.В Москве при этом не раз подчеркивали, что поставки оружия Киеву не способствуют переговорам и ведут лишь к негативным последствиям.Подробнее - в материале Сами не дают, другим не позволяют: США "саботируют" передачу Киеву ракет для Patriot в дзен-канале Украина.ру.

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