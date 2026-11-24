https://ukraina.ru/20261124/remont-na-ukraine-stanovitsya-roskoshyu-stroymaterialy-podorozhali-do-78-1084700837.html

Ремонт на Украине становится роскошью: стройматериалы подорожали до 78%

Ремонт на Украине становится роскошью: стройматериалы подорожали до 78% - 24.11.2026 Украина.ру

Ремонт на Украине становится роскошью: стройматериалы подорожали до 78%

На Украине стремительно растёт стоимость строительных материалов. За год подорожали песок, бетон, арматура, цемент, сухие смеси и керамическая плитка. На цены влияют дорогая электроэнергия, перебои с производством, нехватка сырья и рост расходов на доставку

2026-11-24T13:35

2026-11-24T13:35

2026-11-24T13:35

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По данным Госстата, в сентябре цены в строительной отрасли были на 27,1% выше, чем годом ранее. При этом себестоимость строительства, по оценкам участников рынка, увеличилась на 30–35%. Особенно заметно подорожали основные материалы: песок — на 78%, щебень — на 72%, бетон — на 62%, арматура — на 60%. Цемент прибавил в цене около 30%.Одной из причин стало удорожание сырья. Государство повысило его расчётную стоимость для налогообложения втрое. Серьёзно увеличились и затраты на электроэнергию. За год она подорожала для промышленных предприятий на 47%. Из-за повреждений энергосистемы заводы вынуждены использовать дизельные генераторы, электричество от которых обходится почти втрое дороже обычного. Все эти расходы отражаются на конечной цене.Проблемы с сырьём затронули и производство керамической плитки, поскольку основные месторождения необходимой для неё белой глины находятся в ДНР. Дополнительные расходы связаны с логистикой и нехваткой работников. При этом спрос на строительные материалы остаётся низким.Подобные проблемы и в индустрии общепита – в Киеве сокращается число работающих ресторанов. По данным Национальной ресторанной ассоциации, в сентябре выручка некоторых заведений упала в десять раз. Подробнее – в материале Из Киева на запад: рестораны массово закрываются или меняют прописку.

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новости, украина, донецкая народная республика, киев, госстат