"Корейский мир" и бесконечная война: эксперт из Франции объяснил, чего хотят от России на Западе

Тимофей Ермаков: Россия растянула ВСУ между Селидово и Курахово, чтобы загнать их в Покровск и уничтожить

Украине сейчас надо строить укрепления уже в Днепропетровской области. Но если она за восемь лет ничего не смогла как следует укрепить, кроме Авдеевки и Угледара, то и в Днепропетровске у них ничего не выйдет. Потому что киевский режим стал заложником своего плана "давайте напихаем войск в каждом городе Донбасса и превратим их в фортеци"