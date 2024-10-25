"Корейский мир" и бесконечная война: эксперт из Франции объяснил, чего хотят от России на Западе - 25.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241025/1058344048.html
"Корейский мир" и бесконечная война: эксперт из Франции объяснил, чего хотят от России на Западе
"Корейский мир" и бесконечная война: эксперт из Франции объяснил, чего хотят от России на Западе - 25.10.2024 Украина.ру
"Корейский мир" и бесконечная война: эксперт из Франции объяснил, чего хотят от России на Западе
Война — это американский план, потому что США необходимо, чтобы антироссийские санкции сохранялись. Поэтому на Западе говорят о остановке боевых действий, как это произошло в Корее по 38-й параллели. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
2024-10-25T04:15
2024-10-25T04:15
новости
франция
сша
ксавье моро
дональд трамп
владимир зеленский
джей ди вэнс
детали
корея
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/13/1056356490_0:136:3158:1912_1920x0_80_0_0_c4b29f6e0ce010d32a9d26993f6f0a09.jpg
Сейчас все западные страны, включая Францию, хотели бы получить от России "корейский мир". Война — это американский план, потому что США необходимо, чтобы антироссийские санкции сохранялись, сказал эксперт.Поэтому на Западе говорят о остановке боевых действий, как это произошло в Корее по 38-й параллели. Об этом же говорит и Джеймс Вэнс, возможный вице-президент при Дональде Трампе, отметил Моро.Думаю, если бы Россия согласилась, то в Вашингтоне Зеленскому сразу дали бы приказ остановить войну. Но Москва прекрасно понимает, чего хотят США. А они хотят бесконечную войну, но это не в интересах России, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ксавье Моро: Россия следует плану вековой давности, чтобы добить ВСУ, а Запад хочет красиво уйти читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, какова сейчас обстановка на Корейском полуострове — в интервью Евгения Кима: Пока Южная Корея пытается отправить танки на Украину, КНДР показала миру свои большие ракеты на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241024/1058312779.html
франция
сша
корея
кндр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/13/1056356490_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_ea2e15d959036b1bb98d6fc0300dfa27.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, франция, сша, ксавье моро, дональд трамп, владимир зеленский, джей ди вэнс, детали, корея, война, сво, кндр, спецоперация
Новости, Франция, США, Ксавье Моро, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джей Ди Вэнс, детали, Корея, война, СВО, КНДР, Спецоперация

"Корейский мир" и бесконечная война: эксперт из Франции объяснил, чего хотят от России на Западе

04:15 25.10.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
Война — это американский план, потому что США необходимо, чтобы антироссийские санкции сохранялись. Поэтому на Западе говорят о остановке боевых действий, как это произошло в Корее по 38-й параллели. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
Сейчас все западные страны, включая Францию, хотели бы получить от России "корейский мир". Война — это американский план, потому что США необходимо, чтобы антироссийские санкции сохранялись, сказал эксперт.
Поэтому на Западе говорят о остановке боевых действий, как это произошло в Корее по 38-й параллели. Об этом же говорит и Джеймс Вэнс, возможный вице-президент при Дональде Трампе, отметил Моро.
"Россия этого не хочет, и [президент России Владимир] Путин об этом уже сказал, но это то, что хотят западные страны: чтобы война продолжилась, как на Корейском полуострове, но без боя", — подчеркнул он.
Думаю, если бы Россия согласилась, то в Вашингтоне Зеленскому сразу дали бы приказ остановить войну. Но Москва прекрасно понимает, чего хотят США. А они хотят бесконечную войну, но это не в интересах России, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ксавье Моро: Россия следует плану вековой давности, чтобы добить ВСУ, а Запад хочет красиво уйти читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, какова сейчас обстановка на Корейском полуострове — в интервью Евгения Кима: Пока Южная Корея пытается отправить танки на Украину, КНДР показала миру свои большие ракеты на сайте Украина.ру
Тимофей Ермаков - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Вчера, 06:05
Тимофей Ермаков: Россия растянула ВСУ между Селидово и Курахово, чтобы загнать их в Покровск и уничтожитьУкраине сейчас надо строить укрепления уже в Днепропетровской области. Но если она за восемь лет ничего не смогла как следует укрепить, кроме Авдеевки и Угледара, то и в Днепропетровске у них ничего не выйдет. Потому что киевский режим стал заложником своего плана "давайте напихаем войск в каждом городе Донбасса и превратим их в фортеци"
 
НовостиФранцияСШАКсавье МороДональд ТрампВладимир ЗеленскийДжей Ди ВэнсдеталиКореявойнаСВОКНДРСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:19Памятник – в клетку с сибирским медведем, Барак Обама читает рэп. События культуры
06:15Врагу придется оставить Северск: военкор о том, когда ВС РФ выйдут к Славянску и "посадят на шпагат" ВСУ
06:00"На шее противника затягивается кураховская петля": военкор раскрыл, как ВС РФ выбивают ВСУ из Селидово
05:55Хочет мобилизовать детей и озвучивает желания Офиса президента. Чем занимается националист Корчинский
05:50Игорь Шорников: Если Санду удержит власть с помощью румынских боевиков, Приднестровью будет очень плохо
05:47Александр Полищук: Чем СВО отличается от Великой Отечественной войны и где у них совпадения
05:45Планы по отлову мужчин не выполняются: журналист рассказал, кого будут "выгребать на фронт" на Украине
05:35Вадим Трухачев о том, почему у Орбана конфликт с Европой и США и чего он хочет
05:30"Движуха там есть": Ермаков раскрыл, почему ВСУ нервничают под Северском и бросили все силы на Выемку
05:22Пока Киев истерил по поводу БРИКС, Путин победил Запад на саммите в Казани
05:15Военный эксперт сообщил, когда ВС РФ освободят Курахово и чем для ВСУ опасен удар на Новоселидовку
05:00Отправили в Новомосковск на пополнение: Рожин о судьбе 72-й бригады ВСУ, которую разбили под Угледаром
04:45Ксавье Моро: НАТО ничего не может сделать с Россией. Запад понимает, что уже проиграл эту войну
04:30Под Красноармейском и Селидово получается неплохо: эксперт о том, как малые группы дробят оборону ВСУ
04:15"Корейский мир" и бесконечная война: эксперт из Франции объяснил, чего хотят от России на Западе
04:00"Пока их там нет": Борис Рожин рассказал, зачем Украина муссирует "отправку" солдат из КНДР в зону СВО
03:45Тросовые дроны и машинное зрение: Рожин о том, как грамотно выстроенная работа увеличивает потери ВСУ
03:30Ксавье Моро: Если Франция разрешит Украине бить "Скальпами" вглубь РФ, это ничего не изменит на поле боя
03:15"Это полный ноль": эксперт раскрыл, зачем Франция поставляет Киеву танки для Африки и "опасные" VABы
03:00Борис Рожин: Бойцы прощупывают оборону ВСУ на востоке Курахово, но говорить о боях за город еще рано
Лента новостейМолния