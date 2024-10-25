"Корейский мир" и бесконечная война: эксперт из Франции объяснил, чего хотят от России на Западе
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
Война — это американский план, потому что США необходимо, чтобы антироссийские санкции сохранялись. Поэтому на Западе говорят о остановке боевых действий, как это произошло в Корее по 38-й параллели. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
Сейчас все западные страны, включая Францию, хотели бы получить от России "корейский мир". Война — это американский план, потому что США необходимо, чтобы антироссийские санкции сохранялись, сказал эксперт.
Поэтому на Западе говорят о остановке боевых действий, как это произошло в Корее по 38-й параллели. Об этом же говорит и Джеймс Вэнс, возможный вице-президент при Дональде Трампе, отметил Моро.
"Россия этого не хочет, и [президент России Владимир] Путин об этом уже сказал, но это то, что хотят западные страны: чтобы война продолжилась, как на Корейском полуострове, но без боя", — подчеркнул он.
Думаю, если бы Россия согласилась, то в Вашингтоне Зеленскому сразу дали бы приказ остановить войну. Но Москва прекрасно понимает, чего хотят США. А они хотят бесконечную войну, но это не в интересах России, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ксавье Моро: Россия следует плану вековой давности, чтобы добить ВСУ, а Запад хочет красиво уйти читайте на сайте Украина.ру
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