https://ukraina.ru/20261021/kishinev-i-seul-vystupili-protiv-kieva-otnoshenie-k-ukraine-v-mire-bystro-menyaetsya--1083949038.html

Кишинев и Сеул выступили против Киева. Отношение к Украине в мире быстро меняется

Кишинев и Сеул выступили против Киева. Отношение к Украине в мире быстро меняется - 21.10.2026 Украина.ру

Кишинев и Сеул выступили против Киева. Отношение к Украине в мире быстро меняется

Молдавия направила в посольство Украины официальную ноту протеста в связи со скандальным происшествием на украинско-молдавской границе, когда украинские пограничники пытались утопить в Днестре бежавшего на молдавскую территорию "уклониста"

2026-10-21T07:20

2026-10-21T07:20

2026-10-21T07:20

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Этот инцидент произошел 15 октября и взывал в молдавском обществе значительный резонанс.49-летний киевлянин Алексей Коваль среди бела дня бросился в реку и поплыл в сторону Молдавии, чтобы спастись от принудительной мобилизации. Двое украинских пограничников погнались за беглецом на моторной лодке. Они били плывущего человека по голове, а потом попытались разрубить его на куски работающим винтом. И все это происходило на глазах у жителей Молдавии, которые снимали события на мобильные телефоны.В итоге украинских пограничников прибило к молдавскому берегу, где на них набросились возмущенные люди. "Ты пришел в мою страну, и ты топишь людей", – заявил украинскому силовику один из молдаван. Пограничная полиция Молдавии задержала своих украинских коллег и вскоре депортировала их обратно на родину. А молдавская прокуратура открыла против украинских пограничников уголовное производство из-за незаконного пересечения своей госграницы.Алексея Коваля подобрали жители молдавского села Голошница, оказав ему первую медицинскую помощь. Мужчину положили в больницу с сотрясением мозга и ранами от ударов. Сбежавший из концлагеря Зеленского киевлянин пришел в себя и дал интервью телевизионному каналу Moldova 1, рассказав журналистам типичную историю украинского "ухилянта".Коваль работал психотерапевтом, имел серьезные проблемы со здоровьем, и был освобожден от военной службы. Однако восемь месяцев назад военкомат признал его полностью здоровым, а попытки оспорить это незаконное решение не увенчались успехом. Алексей решил выехать за границу, куда заранее отправились члены его семьи. У него не было денег на взятку пограничникам, которая составляет на сегодня не менее 10 тыс. евро. Поэтому киевлянин решил переплыть Днестр, как это регулярно делают отчаявшиеся украинские мужчины."Я нашел на Google Maps место, где дорога проходит ближе всего к реке, и отправился туда. Думал, что смогу быстро переплыть, расстояние было небольшим. Но у меня тромбоз вен, и ноги меня почти не слушаются. Тем не менее я надеялся, что справлюсь. Вода была очень холодной. Я помню, что они замахнулись, чтобы ударить меня. Когда пришел в себя, лежал на спине. Потом они развернули лодку и хотели задеть меня винтом. Когда я добрался до берега, ребята вытащили меня, а украинские пограничники пытались меня задержать. Люди заступились за меня и тем самым спасли мне жизнь", – рассказал Коваль в интервью молдавскому медиа.Очевидцы событий подтвердили, что представители украинской пограничной службы целенаправленно пытались утопить человека – совершенно не стесняясь того, что это покушение на убийство происходило на глазах у свидетелей. Потому что подобное беззаконие давно стало на Украине чем-то вроде обыденной нормы, и преступники в военной форме ощущают свою полную безнаказанность."Я услышал громкий крик: "Убейте его! Убейте его!". Я побежал к берегу Днестра. Со стороны Украины двое пограничников били гражданского, который хотел переплыть Днестр к нам. Когда они оказались рядом с нами, мы вытащили лодку на берег, схватили парня, который уже был избит, в крови, и вырвали его из рук пограничников", – рассказал об этом в комментарии телеканалу молдаванин Ион Хапун."Было очень, очень страшно смотреть, что они делали с этим парнем. Били его веслом по голове, хотели задеть винтом лодочного мотора. Я крикнул, чтобы мы все подошли и вытащили его на берег. Мы вмешались и вырвали его из их рук", – вторил ему еще один очевидец, Евгений Прокопчук, также проживающий в приграничном молдавском селе Голошница.Алексей Коваль попросил в Молдавии убежище – и его наверняка дадут, потому что его история вызывает у жителей республики понимание и сочувствие. Дипломатическая нота, которую отправили в Киев из Кишинева, стала результатом общественного давления. Молдаване оживленно обсуждают в медиа и социальных сетях происшествие на границе. И молдавское правительство приняло это во внимание, отреагировав на жестокие действия украинских пограничников.Многие молдаване отмечают, что бегство с Украины приобрело сейчас массовые масштабы. Это признают и сами украинские власти. Спикер государственной пограничной службы Андрей Демченко недавно признал, что в текущем году через молдавскую границу пытаются прорваться тысячи "ухилянтов"."Хочу отметить, что в последнее время увеличилось количество желающих незаконно пересечь границу по реке Днестр. Нарушители, как и раньше, пытаются преодолеть Тису, но Днестр сейчас начал пользоваться увеличенным спросом", – цинично заявил он в комментарии агентству Укринформ.Молдавская нота протеста Украине представляет собой политический прецедент. В последние годы Кишинев позиционировал себя в качестве близкого союзника Киева, оказывая Владимиру Зеленскому активную поддержку. Тем не менее, украинских силовиков осудили даже прозападные политики – потому что видеоролик с жестоким избиением уклонистов наглядно продемонстрировал, что "прикордонники" вели себя как преступники и убийцы."Ничто не оправдывает поведение пограничников, даже если речь шла о незаконном пересечении границы. То, что сделали украинские пограничники, не соответствует никаким этическим нормам и не может считаться нормальным. Человека следовало задержать, а не бить веслом по голове, когда он пытался переплыть реку Днестр", – заявил глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Молдавии Лилиан Карп – один из вице-председателей партии "Действие и солидарность", которую основала президент Молдавии Майя Санду.На фоне этих событий продолжается другой дипломатический конфликт, который недавно вспыхнул между Украиной и Южной Кореей. В министерстве иностранных дел Республики Корея заявили о том, что Сеул собирается отозвать с Украины часть сотрудников своего представительства. Это произошло вскоре после того, как из Киева уехал южнокорейский посол – в знак протеста против действий Зеленского, который обнародовал информацию о двух северокорейских пленных, переданных Украиной Южной Корее.Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен заявил о том, что Зеленский нарушил обещание не сообщать о передаче пленных публично. Больше того, южнокорейский лидер обвинил украинские власти в желании спровоцировать военное столкновение между Республикой Корея и КНДР. Сеул потребовал от Киева извиниться за провокационные действия, но украинский МИД ограничился формальной отпиской. И возмущенные южнокорейские власти приняли решение понизить уровень дипломатических отношений с некогда дружественной для них Украиной."В сообщениях, которые я получил [из Киева], содержались извинения. Однако их уровень не соответствует нашим ожиданиям, поэтому мы намерены принять решительные меры", – заявил об этом на выступлении в парламенте министр иностранных дел Республики Корея Чо Хен.Власти Южной Кореи сразу же начали корректировать свой внешнеполитический курс, постепенно дистанцируясь от украинского режима в пользу активизации контактов с Россией. И на это уже обратили внимание в Москве."Мы фиксируем определенные заявления южнокорейских властей относительно желания нормализовать эти отношения", – сообщил 20 октября заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.Проблемы в отношениях с Сеулом и Кишиневом, которые синхронно возникли сейчас у Киева, свидетельствуют о резком снижении внешнеполитического авторитета украинской власти.Отношение к Украине в мире быстро меняется, и далеко не в лучшую сторону – особенно в контексте изменения позиции Вашингтона, который начал открыто критиковать Зеленского. Табу на критику украинского режима больше нет. И теперь про его преступления будут говорить повсеместно – не только в Молдавии и Южной Корее.

https://ukraina.ru/20261019/v-bolnitse-s-sotryaseniem-ukrainets-spasennyy-vo-vremya-pobega-cherez-dnestr-poprosil-ubezhische-v-1083919722.html

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Сергей Котвицкий

эксклюзив, украина, молдавия, киев, мид, южная корея, кндр, дипломатия