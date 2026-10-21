От "границ 1991 года" к 75%: Зеленский согласился зафиксировать потерю четверти территории - 21.10.2026 Украина.ру
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От "границ 1991 года" к 75%: Зеленский согласился зафиксировать потерю четверти территории
От "границ 1991 года" к 75%: Зеленский согласился зафиксировать потерю четверти территории - 21.10.2026 Украина.ру
От "границ 1991 года" к 75%: Зеленский согласился зафиксировать потерю четверти территории
Зеленский в эфире американского телеканала Fox News выразил готовность принять мирное соглашение, предполагающее заморозку конфликта по нынешней линии соприкосновения
2026-10-21T14:50
2026-10-21T14:50
владимир зеленский
новости
москва
россия
украина
владимир путин
дональд трамп
fox news
украина.ру
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На прямой вопрос журналиста о том, согласен ли он на сохранение под контролем Украины около 75% территории страны, глава киевского режима ответил утвердительно. Ведущий поинтересовался, примет ли Зеленский такое соглашение независимо от того, как начался конфликт, и тот подтвердил, что готов пойти на этот шаг. "Если нам нужно зафиксировать текущее положение дел, я считаю, что это реальный способ положить конец этой войне", — добавил глава киевского режима.В Москве на эту риторику смотрят с предельной прагматичностью. 1 сентября Владимир Путин прямо заявлял, что Москва не рассматривает заморозку боевых действий по нынешней линии фронта как конечный вариант.Интервью Зеленского Fox News опубликовано после прошедших переговоров между Россией и США в Санкт-Петербурге, что фактически подтверждает осознание Киевом невозможности изменить ситуацию на поле боя силовым путем. Подробнее об итогах сегодняшнего визита спецпредставителя Трампа в Россию — в материале Свобода для американца и сигналы из Осло: Путин начал встречу с посланником Трампа на сайте Украина.ру.
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владимир зеленский, новости, москва, россия, украина, владимир путин, дональд трамп, fox news, украина.ру
Владимир Зеленский, Новости, Москва, Россия, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Fox News, Украина.ру

От "границ 1991 года" к 75%: Зеленский согласился зафиксировать потерю четверти территории

14:50 21.10.2026
 
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
- РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Зеленский в эфире американского телеканала Fox News выразил готовность принять мирное соглашение, предполагающее заморозку конфликта по нынешней линии соприкосновения
На прямой вопрос журналиста о том, согласен ли он на сохранение под контролем Украины около 75% территории страны, глава киевского режима ответил утвердительно. Ведущий поинтересовался, примет ли Зеленский такое соглашение независимо от того, как начался конфликт, и тот подтвердил, что готов пойти на этот шаг.

"Если нам нужно зафиксировать текущее положение дел, я считаю, что это реальный способ положить конец этой войне", — добавил глава киевского режима.

В Москве на эту риторику смотрят с предельной прагматичностью. 1 сентября Владимир Путин прямо заявлял, что Москва не рассматривает заморозку боевых действий по нынешней линии фронта как конечный вариант.

Интервью Зеленского Fox News опубликовано после прошедших переговоров между Россией и США в Санкт-Петербурге, что фактически подтверждает осознание Киевом невозможности изменить ситуацию на поле боя силовым путем. Подробнее об итогах сегодняшнего визита спецпредставителя Трампа в Россию — в материале Свобода для американца и сигналы из Осло: Путин начал встречу с посланником Трампа на сайте Украина.ру.
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