https://ukraina.ru/20261021/na-front-ukrainka-zhestoko-otomstila-svoemu-parnyu-za-izmenu-1083973940.html

На фронт! Украинка жестоко отомстила своему парню за измену

На фронт! Украинка жестоко отомстила своему парню за измену - 21.10.2026 Украина.ру

На фронт! Украинка жестоко отомстила своему парню за измену

Украинка сдала неверного парня польской полиции, зная о том, что он скрывается от правоохранителей

2026-10-21T15:54

2026-10-21T15:54

2026-10-21T15:54

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Комендатура поветовой полиции в Пабьянице сообщила о том, как бытовой конфликт между гражданами Украины обернулся серьёзными правовыми последствиями: задержанного 23-летнего мужчину депортируют из страны.Как сообщается, 34-летняя украинка увидела своего парня с другой женщиной. Она ощутила разочарование от происходящего, но скандала устраивать не стала."34-летняя гражданка Украины застала своего 23-летнего партнёра — также гражданина Украины — за изменой с другой женщиной. В ответ она решила вызвать полицию. Впрочем, её поступок был продиктован не только личной обидой: она знала, что её партнер находится в розыске. Прибывшие на место сотрудники полиции проверили данные мужчины по базам данных и подтвердили, что он должен отбыть 10-дневный тюремный срок", – отмечалось в сообщении.На этом злоключения украинца не закончились."После отбытия наказания его ожидает выдворение из Польши — следствие того, что ранее он не выполнил предписание вернуться на родину. Этот случай показывает, как вмешательство полиции может привести к неожиданным последствиям: бытовой конфликт обернулся обнаружением человека, находящегося в розыске, который теперь проведет ближайшие дни за решеткой", – указывалось в публикации комендатуры.Случай прогремел в соцсетях. Украинки по-разному оценили поступок согражданки. Кто-то женщину поддержал.А вот другая украинка – Людмила Бондарчук – осудила женщину."Ну и зачем? Отпустила бы в "свободное плавание". Добро возвращается добром, а зло – злом!" – указала она.Многие её поддержали. После депортации парень вряд ли сможет вернуться в Европу: с Украины не выпускают мужчин старше 22 лет. С большой долей вероятности, его ждёт насильственная мобилизация и, вполне возможно, гибель на передовой.Некоторые из комментаторш указали, что случаи, подобные польскому, не редкость."Это не единичный случай. Кажется. Появился новый вид мести обиженных женщин – отдавать своих непослушных мужчин на перевоспитание", – писала пользовательница Наталья Гриценко.Таким образом, некоторые украинки пользуются уязвимостью своих мужчин в Европе для того, чтобы сводить с ними счёты.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, европа, польша, вооруженные силы украины