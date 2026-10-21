Радикалы в ярости! Украинские топы покорила ещё одна российская артистка - 21.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261021/radikaly-v-yarosti-ukrainskie-topy-pokorila-esch-odna-rossiyskaya-artistka-1083974789.html
Радикалы в ярости! Украинские топы покорила ещё одна российская артистка
Радикалы в ярости! Украинские топы покорила ещё одна российская артистка - 21.10.2026 Украина.ру
Радикалы в ярости! Украинские топы покорила ещё одна российская артистка
Пока киевский режим рассказывает о "культурной изоляции русского мира", музыкальные стриминговые платформы продолжают публиковать данные, "обличающие" украинцев. На этот раз российские треки взяли 8 из 10 мест в топ-чартах
2026-10-21T16:14
2026-10-21T16:14
новости
россия
украина
киев
святослав вакарчук
филипп киркоров
сергей лазарев
вооруженные силы украины
снбо
youtube
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074183645_0:139:3175:1925_1920x0_80_0_0_bab86aa67227c50aaed6d4d1f7ab2f0a.jpg
Согласно опубликованной Spotify статистике, среди десяти самых популярных композиций на территории Украины восемь оказались произведениями артистов из РФ. Украинские слушатели, несмотря на все запреты и блокировки, продолжают приносить прибыль российским музыкантам: VILLIAN, Урала Гайсина, madk1d и Катрин Штоль и другие становятся популярны за пределами родины.Более того, в топ чарта украинцы вывели песню "предательницы" Анны Асти — той самой, которая, по версии киевских патриотов, "развлекает россиян за кровавые рубли". Из украинских артистов в десятку лидеров удалось пробиться лишь Jerry Heil и Святославу Вакарчуку. А на девятом месте оказался украиноязычный ИИ-трек "Червоний мак".Такая тенденция не на шутку огорчила некоторых украинских пользователей сети. Они раскритиковали сограждан, которые до сих пор "фанатеют" от российской музыки, и высказали мнение, что на фоне такой тенденции даже песни, созданные с помощью искусственного интеллекта, не кажутся такими уж плохими.Аналогичная картина наблюдалась в чартах Spotify и месяц назад: тогда сразу семь позиций в топ-10 занимали исполнители из России — Дора, Урал Гайсин, lightprey, коллаборация VILLIAN &amp; madk1d и, конечно, Анна Асти. Получается, с каждым месяцем картина, по мнению украинских патриотов, становится только плачевнее.Вероятно, именно расстроенные и обозленные украинцы поспособствовали тому, что YouTube, по требованию киевских властей, массово блокирует российских исполнителей. В прошлом месяце стало известно, что платформа по требованию Центра противодействия дезинформации при СНБО внес в черный список еще 31 канал российских артистов — под раздачу попали Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Валерия, Лариса Долина, Ирина Аллегрова и Пелагея.А буквально на прошлой неделе заблокировали или удалили еще 39 каналов — Газманова, Баскова, Лолиты, Димы Билана, Басты и Боярского. Заодно YouTube снёс каналы мультсериала "Маша и Медведь" на разных языках.Между тем поддержку запретам оказывают разве что украинские музыканты, которые не хотят честно конкурировать с российскими исполнителями. Вместо того чтобы бороться за слушателя качественной музыкой, они добиваются блокировок. Однако даже инициативы языкового омбудсмена Елены Ивановской ограничить доступ к российской музыке не могут изменить реальность: украинцы слушают русские песни, любят артистов из России и тянутся к привычной культуре.Избавляются на Украине от неугодных россиян, кстати говоря, не только в интернете. Совсем недавно под раздачу попал дизайнер Артемий Лебедев, чья квартира в центре Киева, отобранная судом и проданная на аукционе, превратилась в "культурное пространство". Теперь ее стены увешаны рисунками военнослужащего ВСУ Александра Николова, а бывшая жилплощадь стала выставкой.Картины "художника в форме" можно приобрести за донат на нужды 47-й бригады "Магура". Директор компании "Генерала Черешни", купившей квартиру, Марко Кушнир рассказал: хотим "изгнать весь русский мир и трансформировать это место в современное пространство новой украинской культуры".
https://ukraina.ru/20261014/kiev-dobralsya-do-gazmanova-i-baskova-1083799801.html
россия
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074183645_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_a9f6c38868ab9eb60f9f1fd09d2e4de4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, киев, святослав вакарчук, филипп киркоров, сергей лазарев, вооруженные силы украины, снбо, youtube
Новости, Россия, Украина, Киев, Святослав Вакарчук, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Вооруженные силы Украины, СНБО, Youtube

Радикалы в ярости! Украинские топы покорила ещё одна российская артистка

16:14 21.10.2026
 
© Фото : CC0, Freepik
- РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© Фото : CC0, Freepik
Читать в
ДзенTelegram
Пока киевский режим рассказывает о "культурной изоляции русского мира", музыкальные стриминговые платформы продолжают публиковать данные, "обличающие" украинцев. На этот раз российские треки взяли 8 из 10 мест в топ-чартах
Согласно опубликованной Spotify статистике, среди десяти самых популярных композиций на территории Украины восемь оказались произведениями артистов из РФ. Украинские слушатели, несмотря на все запреты и блокировки, продолжают приносить прибыль российским музыкантам: VILLIAN, Урала Гайсина, madk1d и Катрин Штоль и другие становятся популярны за пределами родины.
Более того, в топ чарта украинцы вывели песню "предательницы" Анны Асти — той самой, которая, по версии киевских патриотов, "развлекает россиян за кровавые рубли". Из украинских артистов в десятку лидеров удалось пробиться лишь Jerry Heil и Святославу Вакарчуку. А на девятом месте оказался украиноязычный ИИ-трек "Червоний мак".
Такая тенденция не на шутку огорчила некоторых украинских пользователей сети. Они раскритиковали сограждан, которые до сих пор "фанатеют" от российской музыки, и высказали мнение, что на фоне такой тенденции даже песни, созданные с помощью искусственного интеллекта, не кажутся такими уж плохими.
Аналогичная картина наблюдалась в чартах Spotify и месяц назад: тогда сразу семь позиций в топ-10 занимали исполнители из России — Дора, Урал Гайсин, lightprey, коллаборация VILLIAN & madk1d и, конечно, Анна Асти. Получается, с каждым месяцем картина, по мнению украинских патриотов, становится только плачевнее.
Вероятно, именно расстроенные и обозленные украинцы поспособствовали тому, что YouTube, по требованию киевских властей, массово блокирует российских исполнителей. В прошлом месяце стало известно, что платформа по требованию Центра противодействия дезинформации при СНБО внес в черный список еще 31 канал российских артистов — под раздачу попали Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Валерия, Лариса Долина, Ирина Аллегрова и Пелагея.
А буквально на прошлой неделе заблокировали или удалили еще 39 каналов — Газманова, Баскова, Лолиты, Димы Билана, Басты и Боярского. Заодно YouTube снёс каналы мультсериала "Маша и Медведь" на разных языках.
Церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2020 год Олег Газманов - РИА Новости, 1920, 14.10.2026
14 октября, 11:53
Киев добрался до Газманова и БасковаYouTube по требованию киевских властей заблокировал на территории Украины или удалил еще 39 каналов, которые Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО записал в "российскую пропаганду". В список попали Газманов, Басков, Лолита, Дима Билан, Баста и Боярский. А заодно — каналы мультсериала "Маша и Медведь" на разных языках
Между тем поддержку запретам оказывают разве что украинские музыканты, которые не хотят честно конкурировать с российскими исполнителями. Вместо того чтобы бороться за слушателя качественной музыкой, они добиваются блокировок. Однако даже инициативы языкового омбудсмена Елены Ивановской ограничить доступ к российской музыке не могут изменить реальность: украинцы слушают русские песни, любят артистов из России и тянутся к привычной культуре.
Избавляются на Украине от неугодных россиян, кстати говоря, не только в интернете. Совсем недавно под раздачу попал дизайнер Артемий Лебедев, чья квартира в центре Киева, отобранная судом и проданная на аукционе, превратилась в "культурное пространство". Теперь ее стены увешаны рисунками военнослужащего ВСУ Александра Николова, а бывшая жилплощадь стала выставкой.
Картины "художника в форме" можно приобрести за донат на нужды 47-й бригады "Магура". Директор компании "Генерала Черешни", купившей квартиру, Марко Кушнир рассказал: хотим "изгнать весь русский мир и трансформировать это место в современное пространство новой украинской культуры".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаКиевСвятослав ВакарчукФилипп КиркоровСергей ЛазаревВооруженные силы УкраиныСНБОYoutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:01Война с могилами: на Украине возмутились надгробиями бойцов ВСУ на русском языке
17:01Закрывают предприятия и вытаскивают людей из машин. Что происходит в Днепре
16:39Прагматизм против политики: словаки летят в Москву на фоне ультиматума Брюсселя
16:29Распилить Европу на троих: эксперты о перспективах встречи Путина, Трампа и Си
16:26Пышный всё-таки подал в отставку? Украинские СМИ продолжают разбираться в скандале
16:14Радикалы в ярости! Украинские топы покорила ещё одна российская артистка
16:00Несчастливое имя, несчастливое место. 110 лет со дня гибели линкора "Императрица Мария"
15:58Сколько стоит Украина? Зеленский: "Дайте ещё 70 миллиардов!"
15:54На фронт! Украинка жестоко отомстила своему парню за измену
15:17Мадьярский конфуз: Зеленский неожиданно получил под дых
15:11"Вы гуманист, сэр": Уиткофф об освобождении Хаббарда, переговоры длятся уже более трех часов
14:55Нож в шею военкома и ограничения на облавы: Одесскую область накрыла волна мобилизационных скандалов
14:50От "границ 1991 года" к 75%: Зеленский согласился зафиксировать потерю четверти территории
14:27"Восток" и "Днепр" расширяют контроль: освобождены Червоный Яр и Юльевка в Запорожской области
14:08Убрать из ГУР, но оставить под присмотром: какую игру затеял Зеленский с Будановым*
14:06Новая волна цифрового блэкаута: российские удары уничтожают ИТ-инфраструктуру Киева
14:01Секс-шопы перестали приносить прибыль? Жена Кулебы жалуется на низкие доходы
13:41Польша объявила войну "героям": Сикорский закрывает въезд для депутата, прославляющего УПА*
13:39Не на украинском: скандальная украинская депутат рассказала, как её заставили учиться
13:35На фоне мирных усилий Москвы и Вашингтона: ЕС требует увеличить военную помощь Украине
Лента новостейМолния