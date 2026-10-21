https://ukraina.ru/20261021/radikaly-v-yarosti-ukrainskie-topy-pokorila-esch-odna-rossiyskaya-artistka-1083974789.html

Радикалы в ярости! Украинские топы покорила ещё одна российская артистка

Радикалы в ярости! Украинские топы покорила ещё одна российская артистка - 21.10.2026 Украина.ру

Радикалы в ярости! Украинские топы покорила ещё одна российская артистка

Пока киевский режим рассказывает о "культурной изоляции русского мира", музыкальные стриминговые платформы продолжают публиковать данные, "обличающие" украинцев. На этот раз российские треки взяли 8 из 10 мест в топ-чартах

2026-10-21T16:14

2026-10-21T16:14

2026-10-21T16:14

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Согласно опубликованной Spotify статистике, среди десяти самых популярных композиций на территории Украины восемь оказались произведениями артистов из РФ. Украинские слушатели, несмотря на все запреты и блокировки, продолжают приносить прибыль российским музыкантам: VILLIAN, Урала Гайсина, madk1d и Катрин Штоль и другие становятся популярны за пределами родины.Более того, в топ чарта украинцы вывели песню "предательницы" Анны Асти — той самой, которая, по версии киевских патриотов, "развлекает россиян за кровавые рубли". Из украинских артистов в десятку лидеров удалось пробиться лишь Jerry Heil и Святославу Вакарчуку. А на девятом месте оказался украиноязычный ИИ-трек "Червоний мак".Такая тенденция не на шутку огорчила некоторых украинских пользователей сети. Они раскритиковали сограждан, которые до сих пор "фанатеют" от российской музыки, и высказали мнение, что на фоне такой тенденции даже песни, созданные с помощью искусственного интеллекта, не кажутся такими уж плохими.Аналогичная картина наблюдалась в чартах Spotify и месяц назад: тогда сразу семь позиций в топ-10 занимали исполнители из России — Дора, Урал Гайсин, lightprey, коллаборация VILLIAN & madk1d и, конечно, Анна Асти. Получается, с каждым месяцем картина, по мнению украинских патриотов, становится только плачевнее.Вероятно, именно расстроенные и обозленные украинцы поспособствовали тому, что YouTube, по требованию киевских властей, массово блокирует российских исполнителей. В прошлом месяце стало известно, что платформа по требованию Центра противодействия дезинформации при СНБО внес в черный список еще 31 канал российских артистов — под раздачу попали Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Валерия, Лариса Долина, Ирина Аллегрова и Пелагея.А буквально на прошлой неделе заблокировали или удалили еще 39 каналов — Газманова, Баскова, Лолиты, Димы Билана, Басты и Боярского. Заодно YouTube снёс каналы мультсериала "Маша и Медведь" на разных языках.Между тем поддержку запретам оказывают разве что украинские музыканты, которые не хотят честно конкурировать с российскими исполнителями. Вместо того чтобы бороться за слушателя качественной музыкой, они добиваются блокировок. Однако даже инициативы языкового омбудсмена Елены Ивановской ограничить доступ к российской музыке не могут изменить реальность: украинцы слушают русские песни, любят артистов из России и тянутся к привычной культуре.Избавляются на Украине от неугодных россиян, кстати говоря, не только в интернете. Совсем недавно под раздачу попал дизайнер Артемий Лебедев, чья квартира в центре Киева, отобранная судом и проданная на аукционе, превратилась в "культурное пространство". Теперь ее стены увешаны рисунками военнослужащего ВСУ Александра Николова, а бывшая жилплощадь стала выставкой.Картины "художника в форме" можно приобрести за донат на нужды 47-й бригады "Магура". Директор компании "Генерала Черешни", купившей квартиру, Марко Кушнир рассказал: хотим "изгнать весь русский мир и трансформировать это место в современное пространство новой украинской культуры".

https://ukraina.ru/20261014/kiev-dobralsya-do-gazmanova-i-baskova-1083799801.html

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новости, россия, украина, киев, святослав вакарчук, филипп киркоров, сергей лазарев, вооруженные силы украины, снбо, youtube