https://ukraina.ru/20261021/kiev-odessa-i-dalee-svodka-udarov-vs-rf-po-ukrainskim-regionam-k-etomu-chasu-1083957613.html

Киев, Одесса и далее... Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу

Киев, Одесса и далее... Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу - 21.10.2026 Украина.ру

Киев, Одесса и далее... Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу

Российская армия ночью продолжала атаковать цели военного и двойного назначения в различных регионах Украины. Передаём сводку на 5:30 мск 21 октября по сообщениям украинских источников и телеграм-канала Украина.ру

2026-10-21T05:45

2026-10-21T05:45

2026-10-21T05:50

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Ещё до полуночи местные СМИ и каналы сообщали о взрывах, которые прогремели в Киеве, Сумах, Ковеле, Синельниково, Одессе и Затоке Одесской области. В сети также распространялись кадры с пожаром, вспыхнувшим после прилёта в здание "Эпицентра" в Первомайске Николаевской области.После полуночи интенсивность работы ВС РФ возросла. По большинству целей "Герани" и другие средства поражения отработали многократно. Особое внимание уделялось Луцку и Синельниково.Объекты противника ночью поражались в Киевской (Киев), Днепропетровской (Днепропетровск, Синельниково), Волынской (Луцк, Ковель), Львовской (Жолква), Черкасской (Умань), Полтавской (Полтава), Харьковской (Харьков), Сумской (Сумы), Николаевской (Первомайск), Одесской (Одесса, Затока) областях.Кроме того, по объектам противника в Днепропетровске и Синельниково Днепропетровской области ВКС РФ наносили бомбовые удары. По Днепропетровску также был нанесён ракетный удар.По заявлению мэра Виталия Кличко, в Соломенском районе Киева был атакован объект транспортной инфраструктуры. Местные "власти" также подтвердили поражение склада в Деснянском районе столицы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261020/zapad-doigralsya-kapitulyatsiya-ukrainy-nevozmozhna-no-neobkhodima-1083953294.html

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2026

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