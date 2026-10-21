Киев, Одесса и далее... Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу - 21.10.2026 Украина.ру
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Киев, Одесса и далее... Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу
Киев, Одесса и далее... Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу - 21.10.2026 Украина.ру
Киев, Одесса и далее... Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу
Российская армия ночью продолжала атаковать цели военного и двойного назначения в различных регионах Украины. Передаём сводку на 5:30 мск 21 октября по сообщениям украинских источников и телеграм-канала Украина.ру
2026-10-21T05:45
2026-10-21T05:50
украина.ру
россия
вкс
вс рф
сво
спецоперация
ракетные удары по украине
удары по киеву сегодня
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обстрелы украины сегодня
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Ещё до полуночи местные СМИ и каналы сообщали о взрывах, которые прогремели в Киеве, Сумах, Ковеле, Синельниково, Одессе и Затоке Одесской области. В сети также распространялись кадры с пожаром, вспыхнувшим после прилёта в здание "Эпицентра" в Первомайске Николаевской области.После полуночи интенсивность работы ВС РФ возросла. По большинству целей "Герани" и другие средства поражения отработали многократно. Особое внимание уделялось Луцку и Синельниково.Объекты противника ночью поражались в Киевской (Киев), Днепропетровской (Днепропетровск, Синельниково), Волынской (Луцк, Ковель), Львовской (Жолква), Черкасской (Умань), Полтавской (Полтава), Харьковской (Харьков), Сумской (Сумы), Николаевской (Первомайск), Одесской (Одесса, Затока) областях.Кроме того, по объектам противника в Днепропетровске и Синельниково Днепропетровской области ВКС РФ наносили бомбовые удары. По Днепропетровску также был нанесён ракетный удар.По заявлению мэра Виталия Кличко, в Соломенском районе Киева был атакован объект транспортной инфраструктуры. Местные "власти" также подтвердили поражение склада в Деснянском районе столицы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261020/zapad-doigralsya-kapitulyatsiya-ukrainy-nevozmozhna-no-neobkhodima-1083953294.html
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украина.ру, россия, вкс, вс рф, сво, спецоперация, ракетные удары по украине, удары по киеву сегодня, удары дронами, обстрелы украины сегодня, авиаудары, украина, война на украине, киев, одесса, виталий кличко, киевская область, днепропетровская область, волынская область, львовская область, черкасская область, полтавская область, харьковская область, сумская область, николаевская область, одесская область, луцк, днепропетровск, всу, вооруженные силы украины, впк, инфраструктура
Украина.ру, Россия, ВКС, ВС РФ, СВО, Спецоперация, ракетные удары по Украине, удары по Киеву сегодня, Удары дронами, обстрелы Украины сегодня, авиаудары, Украина, война на Украине, Киев, Одесса, Виталий Кличко, Киевская область, Днепропетровская область, Волынская область, Львовская область, Черкасская область, Полтавская область, Харьковская область, Сумская область, Николаевская область, Одесская область, Луцк, Днепропетровск, ВСУ, Вооруженные силы Украины, ВПК, инфраструктура

Киев, Одесса и далее... Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу

05:45 21.10.2026 (обновлено: 05:50 21.10.2026)
 
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© Фото : ГСЧС Украины
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Российская армия ночью продолжала атаковать цели военного и двойного назначения в различных регионах Украины. Передаём сводку на 5:30 мск 21 октября по сообщениям украинских источников и телеграм-канала Украина.ру
Ещё до полуночи местные СМИ и каналы сообщали о взрывах, которые прогремели в Киеве, Сумах, Ковеле, Синельниково, Одессе и Затоке Одесской области. В сети также распространялись кадры с пожаром, вспыхнувшим после прилёта в здание "Эпицентра" в Первомайске Николаевской области.
После полуночи интенсивность работы ВС РФ возросла. По большинству целей "Герани" и другие средства поражения отработали многократно. Особое внимание уделялось Луцку и Синельниково.
Объекты противника ночью поражались в Киевской (Киев), Днепропетровской (Днепропетровск, Синельниково), Волынской (Луцк, Ковель), Львовской (Жолква), Черкасской (Умань), Полтавской (Полтава), Харьковской (Харьков), Сумской (Сумы), Николаевской (Первомайск), Одесской (Одесса, Затока) областях.
Кроме того, по объектам противника в Днепропетровске и Синельниково Днепропетровской области ВКС РФ наносили бомбовые удары. По Днепропетровску также был нанесён ракетный удар.
По заявлению мэра Виталия Кличко, в Соломенском районе Киева был атакован объект транспортной инфраструктуры. Местные "власти" также подтвердили поражение склада в Деснянском районе столицы.
- РИА Новости, 1920, 20.10.2026
Вчера, 19:32
Запад доигрался: капитуляция Украины невозможна, но необходимаЗападные союзники так долго уверяли себя и украинцев в неизбежности победы над Россией, что теперь не могут убедить Киев сдаться.
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