https://ukraina.ru/20261021/ekonomika-ukrainy-i-voyna-vostok-strany-teryaet-zavody-vinnitsa--korov-1083949879.html

Экономика Украины и война: восток страны теряет заводы, Винница – коров

Экономика Украины и война: восток страны теряет заводы, Винница – коров - 21.10.2026 Украина.ру

Экономика Украины и война: восток страны теряет заводы, Винница – коров

Главной темой минувшей недели стали систематические удары ВКС России по объектам на территории Западной Украины, области которой до недавних пор были относительно спокойными

2026-10-21T09:41

2026-10-21T09:41

2026-10-21T09:41

эксклюзив

украина

западная украина

киев

владимир зеленский

сергей корецкий

ес

вкс

кабмин

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Кроме того, появились первые экспертные попытки осмыслить экономическую значимость уже прекративших работу меткомбинатов.Западная Украина под ударомВ эти дни ВС РФ активно били по Западной Украине. Под удары попали объекты тепло- и электроэнергетики, а также складские помещения.Удары по складам особенно важны. Несмотря на то, что около половины складских помещений на Украине находятся в Киеве и Киевской области, вторым центром хранения товаров была Западная Украина — именно через неё разные грузы ввозят вглубь страны.И до массового производства реактивных БПЛА "Герань" у России не было доступных средств поражения для таких объектов. Теперь же они появились.13 октября 10 ударами дронов ВКС сожгли последний оставшийся распредцентр "Эпицентра". Склад в Хмельницком сгорел, огонь уничтожил 85% хранящихся там товаров, а склады в Киеве и Киевской области сгорели ранее. 14 октября прилетело по складу "Эпицентра" на Волыни. Также остановлен завод "Кромберг энд Шуберт Украина ЛУ", где выпускали электрические бортовые кабельные системы для европейских автоконцернов.Нет завода — нет бронирования17 октября по меткомбинату "Запорожсталь" прилетели шесть баллистических ракет, повредившие внутреннюю энергетическую и логистическую инфраструктуру, а также площадки доменного производства. Это был пятый по счёту удар по заводу, а всего по нему прилетели 23 баллистические ракеты.Тем временем профильные ресурсы вместе с иностранными СМИ осмысляют потерю Украиной предприятий чёрной металлургии. Вклад горно-металлургического комплекса Украины в ВВП сократился с 12% в 2018 году до 5,5% в 2025 году, а в 2027 году — если ничего не изменится — упадёт до нуля.В свою очередь экспорт стальной продукции сократился с 11,1 млрд долларов до 2,9 млрд долларов, а экспорт железной руды просел с 6,8 млрд долларов до 2,3 млрд долларов. К слову, лишь с момента блокады портов экспорт железной руды с Украины сократился на 52% — утрачен рынок Китая.Естественно, предприятия уволили рабочих и сократили выплату налогов. За период с 2018 по 2025 годы ГМК потерял 55,8% рабочих, а их общее количество сократилось до 300 тыс. человек. Если в 2021 году ГМК заплатил 3,5 млрд долларов налогов, то по итогам 2025 года лишь 0,9 млрд долларов.Примерно так выглядит очень краткое описание той катастрофы, которой для Украины стало отчаянное нежелание киевской власти во главе с Зеленским отказываться от антироссийского курса.Но куда больше проблем будет на уровне отдельных городов, где крупные меткомбинаты были градообразующими предприятиями. Например, в том же Кривом Роге. Закрытие меткомбината сразу же приводит к образованию гигантской финансовой дыры в местном бюджете, сокращая возможности по финансированию городских программ, а затем — по мере оттока рабочих — ускорит деградацию городской инфраструктуры, так как её станет некому поддерживать. На крупных предприятиях всегда есть техника, инструменты и люди с прямыми руками, которые способны ремонтировать инженерные коммуникации.Но для Зеленского и силовиков остановка меткомбинатов проблемой не является. Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков сетует на угрозу потери меткомбинатами статуса критически важных для экономики из-за простоев и снижения зарплат. А это означает утрату брони металлургами и их последующую мобилизацию, после которой Украина окончательно потеряет чёрную металлургию.Особенно остро вопрос сохранения критичности стоит для "Криворожстали", чьё руководство ведёт соответствующие переговоры с Кабмином. Среди возможных решений Каленков называет отсрочку или освобождение от отдельных налогов, в частности платы за землю, чтобы завод мог хотя бы частично работать и сохранять трудовой коллектив. Кроме того, Европейская комиссия запросила информацию о возможном влиянии проблем в металлургии на украинскую макроэкономику. В отрасли надеются, что это может послужить основанием для дополнительной финансовой поддержки.Впрочем, помощь не обещают, а успех в переговорах не гарантирован. 19 октября премьер Корецкий пожаловался на большое количество забронированных лиц, отметив, что на Украине людей с бронью и отсрочкой, а также просто уклоняющихся, больше тех, кто служит. Заодно Корецкий намекнул, что количество забронированных будут сокращать. Что не устраивает Корецкого — не ясно, так как именно так и должно быть: фронт опирается на тыл, а предлагаемый Корецким вариант предполагает полное уничтожение останков (даже не остатков) украинской экономики с превращением территории страны в Дикое Поле.Чем залатать дыру в бюджете?Украина обратилась к ЕС с просьбой покрыть дефицит в финансировании на 2027 год в размере 70 млрд евро. Эту сумму Киев просит у Евросоюза сверх того, что он запланировал выделить на следующий год. Венгрия и Словакия традиционно выступили против выделения Украине дополнительного финансированияКроме того, в "зависшем" состоянии находятся средства на 30 млрд евро, которые Киев может получить, если Рада примет необходимые Евросоюзу законопроекты, а Кабмин — подзаконные акты, в том числе и болезненные для самого Зеленского. Часть законопроектов Рада уже приняла, в частности о повышении налогов на зарубежные посылки, увеличении прозрачности электронной коммерции и внесении изменений в правила финансового контроля за деятельностью политиков.А вот по вопросу конфискации российских золотовалютных резервов — эту тему продвигает глава евродипломатии Кая Каллас — нет никаких подвижек, так как позиция Бельгии остаётся неизменной. Не лучше прошёл и саммит ЕС — там не смогли принять решений по финансированию Украины, ограничившись обменом мнениями.Золотое молоко и бесценный сахарВ Винницкой области две молочные фермы продали всё поголовье из-за убытков. Дело в том, что себестоимость производства сырого молока составляет около 20 гривен за литр, а перерабатывающие предприятия долго закупали его на 4–5 гривен дешевле, что приводило к убыткам для производителей.В дополнительные убытки производителей молока вгоняют подорожание энергоносителей, ГСМ, ветеринарных препаратов и труда. К слову, работа от дизельного генератора при стоимости литра солярки в 100 гривен увеличивает себестоимость каждого литра молока ещё на 3 гривны.Как следствие, в течение первых восьми месяцев года поголовье крупного рогатого скота в Винницкой области сократилось еще на 7,5%, до 80 тыс. голов, хотя когда-то их было 1,2 млн голов.И ещё одна новость: модернизация среднестатистического украинского сахарного завода до базовых показателей Евросоюза по энергоэффективности обойдётся примерно в 50–60 млн долларов. Указанная сумма покрывает только базовую реконструкцию. Если предприятие будет дополнительно модернизировать системы водоочистки, общая смета затрат может возрасти еще примерно на 20 млн долларов.Украинские производители экспортировали 504 тысяч тонн сахара за три квартала текущего маркетингового года. Половина экспорта ушла в направлении стран Ближнего Востока. Несмотря на высокие показатели продаж за границу, посевная кампания сахарной свеклы этого года завершилась с самым низким результатом за все годы независимости.

https://ukraina.ru/20261018/voyna-prishla-na-volyn-lvovskie-deputaty-prigrozili-trampu-zapadnaya-ukraina-za-nedelyu-1083888330.html

https://ukraina.ru/20261020/s-porazheniem-v-pravakh-evropa-razveyala-illyuzii-ukrainskikh-vlastey-1083942039.html

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Иван Лизан https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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Иван Лизан https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, украина, западная украина, киев, владимир зеленский, сергей корецкий, ес, вкс, кабмин